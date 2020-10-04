كلارهيست شراب مضاد للحساسية

دائمًا يبحث الكثيرون عن ما هي دواعي استعمال كلارهيست شراب مضاد للحساسية وما الآثار الجانبية حيث أن هذا الدواء يعتبر من الأدوية المضادة للحساسية والتي تساعد على التخفيف من أعراض الحساسية الموسمية مثل العطس وسيلان الأنف والدموع.

دواء كلارهيست

قبل أن نتعرف على ما هي دواعي استعمال كلارهيست شراب مضاد للحساسية، وما الآثار الجانبية له فيجب أن نتعرف أولاً على دواء كلارهيست حيث أن هذا الدواء يعد من الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي لدى العديد من الأشخاص.

كما أن له نتيجة فعالة وسريعة جدًا في التخلص من التعب الذي يسبب عدم القدرة على التنفس، كما يوجد الكثير من أمراض الجهاز التنفسي ويكون علاج هذه الأمراض بجرعات معينة يقوم الطبيب بتحديدها.

دواء كلارهيست يعد أفضل دواء يستخدم في علاج الأمراض التنفسية بسبب فوائده الكثيرة التي تعالج المرض في مدة قصيرة.

ما هو الشكل الصيدلي لدواء كلارهيست

دواء كلارهيست يوجد في الصيدلية على شكل شراب في عبوة زجاجية وهذه العبوة تحتوي على حوالي 60 مللي أو 100 ملم من الدواء.

الشكل الثاني هو أقراص والعبوة الواحدة يوجد بها 10 أقراص أو 20 قرص أو 30 قرص وتكون هذه الأقراص بتركيز 5 ميجم أو 10 ميجم.

ما هو التصنيف الدوائي لدواء كلارهيست

تصنيف دواء كلارهيست من الأدوية المضادة للهستامين والمادة الفعالة به هي لوراتادين والفئة هي أمراض الجهاز التنفسي.

دواعي استعمال دواء كلارهيست شراب مضاد للحساسية

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح دواعي استعمال دواء كلارهيست شراب مضاد للحساسية حيث أنه يستخدم في علاج الكثير من الأمراض التالية:

دواء كلارهيست يستخدم في علاج التهاب الأنف التحسسي.

دواء كلارهيست يتم استخدامه في علاج حساسية الجلد أو الارتكاريا.

يعالج الطفح الجلدي والحكة التي من الممكن أن تحدث بسبب الحساسية.

يعالج حالات العسر، كما يساعد على القضاء على الكحة المزمنة التي تسبب التهاب الجهاز التنفسي.

هذا الدواء هو مضاد فعال الهيستامين، كما أنه يعالج أيضًا حالات الأنف.

يمتص الجهاز الهضمي هذا الدواء بطريقة جيدة بعد أن يتم تناوله عبر الفم.

جرعة استعمال دواء كلارهيست

بعد أن تعرفنا على دواعي استعمال كلارهيست شراب مضاد للحساسية فيجب أيضًا أن نتعرف على جرعة استعمال دواء كلارهيست وهي كالتالي

من الأفضل أن يتم تناول دواء كلارهيست في المساء مع الطعام أو بدون طعام.

يجب أن يتم استشارة الطبيب المعالج حتى يقوم بتحديد الجرعة المناسبة للحالة.

الجرعة الاعتيادية من هذا الدواء للبالغين هي 10 ميجم مرة واحدة في اليوم لعلاج التهاب الأنف التحسسي وحساسية الجلد والارتكاريا.

جرعة الأطفال هي 5 ميجم مرة واحدة كل يوم.

ما هي الآثار الجانبية لدواء كلارهيست

من الممكن أن يشتكي بعض المرضى من بعض الأعراض بعد تناول دواء كلارهيست، ومن ضمن هذه الأعراض:

الشعور بالنعاس والصداع.

الشعور بالدوار والعصبية والإرهاق.

صعوبة الكلام.

الشعور بألم في منطقة البطن.

وجود بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي.

وجود بعض الاضطرابات في وظائف الكبد.

طفح جلدي.

موانع استعمال دواء كلارهيست

بعد أن تعرفنا على دواعي استعمال دواء كلارهيست شراب مضاد للحساسية والآثار الجانبية له فيجب أيضًا أن نتعرف على موانع استعمال دواء كلارهيست وهم كالتالي:

يجب ألا يتم استخدام دواء كلارهيست شراب أو أقراص للأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية من أي مكون من مكونات الدواء.

يجب ألا يتم تناول هذا الدواء خلال فترة الحمل حتى لا تحدث للمرأة الحامل أي مضاعفات صحية هي وجنينها.

يحظر استخدام دواء كلارهيست أثناء فترة الرضاعة الطبيعية لكي يتم المحافظة على صحة الجنين، كما أن هذا الدواء يفرز في لبن الأم.

طرق حفظ وتخزين دواء كلارهيست

يجب أن يتم حفظ هذا الدواء في درجة حرارة 30 درجة مئوية.

لابد أن يحفظ هذا الدواء في مكان جاف وبعيد عن الرطوبة.

يجب أن يتم حفظ دواء كلارهيست في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال وبعيدًا عن الضوء.

الشركة التي قامت بإنتاج هذا الدواء هي الشركة المتحدة لصناعة الأدوية.

ماذا يحدث عندما يتم تناول جرعة زائدة من دواء كلارهيست

من أهم الأعراض التي تحدث عندما يتم تناول جرعة زائدة من هذا الدواء هي الدوار وتسارع ضربات القلب والدوار فإذا تناول جرعة زائدة من دواء كلارهيست فيجب أن تحرص على دعم التنفس ونبض القلب.

فعلاجها يكون مكون من علاج داعم وعلاج لأعراض المضاعفات وعندما يتم تناول جرعات كبيرة لابد أن يتم وضع استخدام الكربون النشط والتنظيف المعوي في الاعتبار بالإضافة أيضًا تصحيح الكتروليت الدم.

في حالة وجود اختلال، كما يجب أن يتم مراقبة الإفرازات البولية.

حركة دواء كلارهيست

يمتص الدواء من خلال القناة الهضمية إذا تم تناوله على شكل أقراص.

لابد أن يتم بلع هذه الأقراص، كما هي بدون أن يتم طحنها أو كسرها.

تأثير هذا الدواء يبدأ بعد أن يمر ساعة أو ثلاث ساعات بعد أن يتم تناوله.

يمتد مفعول هذا الدواء حتى 24 ساعة.

تأثير دواء كلارهيست يصل لأقصى فعالية بعد أن يمر 8 إلى 12 ساعة من بعد تناوله.

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