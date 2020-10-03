كلام جميل جدا عن الاقارب

الأقارب هم أقرب الأشخاص إليك وكلام جميل جدا عن الاقارب هم من يكونوا بجانبك في كل الأوقات والمناسبات هم من يسألون عنك عند غيابك ويتمنون أن تكون سعيد دائمًا.

الأهل والأقارب

كل إنسان يولد في هذه الحياة يكون له أهل وأقارب يكبر معهم ويعيش معهم مدى الحياة يرتبطون مع بعض بصلة الدم يقفون معا في كل وقت، في السراء والضراء، الحزن والسعادة ويشاركون الهموم والأحزان.

كلام جميل عن الاقارب والأهل

لا تنسوا في هذه الأيام أن تصلوا الأقارب والأرحام.

من أجمل الأصوات صوت العائلة عندما يضحك الجميع في نفس اللحظة.

لا يمكن لأي شخص التخلي عن عائلته مهما كان الأمر.

العائلة أساس النجاح للكثيرين وهي الانتماء الأول للإنسان.

العائلة هي الملاذ في عالم لا قلب له.

مهما كان الرجل فقيرا فإن كان لديه أولاد فهو أغنى الناس.

عائلتي بسم الذي جعلكم قربي أعيذكم من كل قدر يبعدك عني.

جميله هي حياتي وعائلتي بخير ونعم الله تحتويني ف الحمد لله على ما أنا به.

أهلي ثم أهلي يا الله أمانك عليهم من وجع الدنيا وشرها.

عائلتي الله يكثر الأيام التي تلم ضحكتنا سوا.

ربي لا تحرمني من عائلتي لأن سعادتي تدوم بوجودهم معي.

عائلتي حفظكم الله من كل عين تنظر إليكم بدون ما تسمي.

أخي الشخص الوحيد الذي لا يتكرر.

الأخوات نعمه لا يشعر بها إلا من تمتع بها فيا رب أحفظهم لنا.

أختي أسأل الله أن يحميكي من كل شيء يوجع قلبك وان يجعلك أسعد خلقه.

عائلتي أنتم جمال العيد وسعادتي فلا عيد لي من دونكم.

عائلتي عيدي لا يكتمل إلا معكم لأنكم أجمل ما في الحياة.

أجمل العبارات عن الاهل والاقارب

بعد أن ذكرنا أهمية الأهل والأقارب سنعرض من خلال موقع المواطن كلام جميل عن والاقارب.

العائلة أولا وثانيا وثالثا وأخيرا والحياة مواقف وتجارب تؤكد لي أن القناعة أكثر فأكثر كل شخص في حياتك معرض للزوال بكل ما يملكه تجاهك من مواقف إلا عائلتك إلا عائلتك هما الثبات الوحيد بجانبك. عائلتي وطن وانا من دونهم غربة ربي أحفظهم وأكرمهم وزودهم من طاعة بالقرب منك.

إذا كان لديك عائلة تحبك فأنت أغلى ما تتصور قول الحمد لله.

أهلي وأخواتي اللهم أحفظهم لي واطل في عمرهم ولا تريني فيهم مكروه.

العائلة هم الوجه الأول للحب من لم يستطع أن يحبهم لن يكون بمقدوره أن يحب أي شيء.

الأب رجل لن يتكرر في الحياة أبدًا ولن يسد غيابه أي أحد.

الأب معطف أمان في ليالي العمر المتقلب.

أبي أطال الله في عمرك وأسعدك كما أسعدتني.

أبي أنت الشخص الذي عندما يراه الناس يقولون مازالت الدنيا بخير.

ويبقى الأب أوفى حبيب لابنته ولو أحبها أهل الأرض جميعا.

أبي اللهم لا تحني له ظهرا ولا تصعب عليه آمرا واطل في عمره وابعد عنه كل أذى وأسعده في الدارين.

قيل في الأب إذا طلبت منه ابنته نجمتين عاد لها محمل بالسماء.

أمي الحياة بدونك لا شيء ولا أتخيلها لأن أنتي الحياة بأكملها.

اللهم إني أستودعك عائلتي قلبهم وصحتهم فلا تريني فيهم مكروه يحزنني يا حي يا قيوم.

عائلتي ضحكات المطر تبلل الحب روحي.

عائلتي أجمل عطايا رب العالمين.

عائلتي حماكم الله من فتن الدنيا وفاجعة الفراق.

جمل قصيرة عن الاهل والاقارب

لمة أهلي معنى الإحساس بالأمان.

احمي عائلتي يا الله من حزن يسكن أعينهم ومن مرض ينزع صحتهم ومن هموم الحياة ومعاناتها.

أمي هي الجنة والدنيا الحلوة والسعادة لقلبي ربي يحفظك ويحميك ويبارك في عمرك.

ربي أسعد أمي وأبي بقدر ما ساعدوني.

اللهم أحفظ لي أبي وأمي واملأ قلوبهم سكينة ورضا واجعلهم معي دائمًا وأبدًا.

أهلي وأخواتي أنتم نعيم الحياة اللهم أحفظهم لي واطل في عمرهم ولا تريني فيهم مكروه يحزنني.

ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.

من يقدم لك الاهتمام فلا تهمله لا أندم على أي شخص دخل حياتي فالمخلص أسعدني أما السيء منحني تجربه.

دعاء للأهل والأقارب

أهلي حصنتك برب الفلق أن يحفظكم من شر ما خلق ولا يقترب منكم سؤ ولا يضركم مع اسمه شيء.

ربي لا تفجعني بفقد أحد من أهلي فإني أحبهم فيك أن سعادتي تدوم بوجودهم.

اللهم إني أستودعك عائلتي فلا تريني فيهم بأسا يبكيني.

ربي أستودعك أهلي وأغلى ما أملك فأحفظهم لي بعينك التي لا تنام.

عائلتي حماكم الله من فتن الدنيا وفاجعة الفراق.

اللهم اسقي عائلتي العافية دون اكتفاء وراحة القلب لا نهاية لها.

الأخ لا يعوض يا رب بعدد دقات قلبي أحفظ لي أخوتي.

عبارات جميلة عن لمه الأقارب والأهل

لمة الأهل والأقارب هي من تغير مزاجنا بلطف في أجمل الأوقات المرحة.

يحلى العيد في لمة وجمعه الأقارب والأهل يكون له بهجة وفرح وسرور.

يديم الله لمة أهلنا وضحكات أصحابنا والناس اللي تساعدنا.

يا رب أهلي هم الرضا والسكينة أحفظهم وأكرمهم وزودهم من طاعة وابعد عنهم كل شر.

شعر جميل لعائلتي

في أسرتي ألقى الأمان ألقى المحبة والحنان.

ماما لنا رمز العطاء في قلبها نبع الوفاء

بابا التفاني في العمل أحلامه تهب الأمل.

أخواتي يحبوا المدرسة يقولوا عليها المؤنسة.

جدي نراه في الصباح يسقي لنا زهر الإقاح وحكاية من جدتي

عن صبرها في الشدة يا أسرتي أنت المني يا رب أحفظهم لنا.

شعر عن معنى أن تكون الأخوة في الصداقة الحسنة.

إن أخاك الصديق من لن يخدعك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب زمان صدعك شتت نفسه ليجمعك شعر عن الأخ المثالي الذي يفرح معك وبقربك منه ويحزن لحزنك.

وبعدك عنه أخوك الذي أن سرك الأمر سره وان غبت يوما عنه ظل حزين يقرب من قربت من ذي مودة ويقصي الذي أقصيته ويهين أخي وصفي فرق الدهر بيننا بكره ولكن لا عتاب على الدهر تصبر على جنب الخوان مباراة.

تصبر بحاجات المجاور والصهر أبل.

الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن إخاءهم وتفقد فإذا وجدت أخا الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فأشدد كم صديق في الرخاء مساعد وإذا أردت حقيقة لم توجد.

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