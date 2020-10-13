كلام جميل عن العيد

يأتي العيد والكل سعيد ويبحث عن كلام جميل عن العيد ليرسله إلى من يحبه بأحلى الكلام التي تعبر عن المشاعر سواء كان لحبيبه أو قريبه بأسلوب جميل ومعبر وكلمات راقية.

عبارات جميلة

تتعدد العبارات الجميلة للتهنئة بالعيد سواء كانت تهنئة للأهل والأحباب أو التهنئة للحبيب وسيذكر لنا موقع المواطن أحلي العبارات والجمل للتهنئة بالعيد.

كلام جميل عن العيد

دعني أهنئك بالعيد فدائمًا أنت من تهنئني كل عيد وأنت بخير كل عيد وأنت طيب يا غالي.

كل عام وأنت بخير وعيد سعيد على عائلتك.

هناك وقت طويل لم أسمع عنك أي خبر فجاء العيد لأرسل لك تهنئتي بالعيد.

العيد السابق كنت معي والعيد القادم ستكون معي كل عام وإحنا سويًا لا نفترق أبداً كل عام وأنت بخير.

باقة من الورود محمله لك أعبر فيها عن مدى فرحتي بالعيد وأطلب منك أن تقبلها لأنني أعزك كل عام وأنت بخير.

قبل أن يسرع أحد بتهنئتك أسرعت بالتهنئة لأكون أول المهنئين.

صديقي جعل أيامك كلها بركة كل عام وأنتم بخير بقدوم العيد واجعله يا رب من أحلى الأعياد.

أول مرة يأتي العيد وأنت ليس في أحضاني فأنا لم أشعر بالعيد بدونك كل عام وأنت بخير صديقي.

أرسلت لك باقة من الزهور الطبيعية الجميلة لتملئ منزلك برائحته وتتذكرني وأنا ليس معك في العيد ولكن أتذكر الذكريات معك كل عام وأنت بخير عيد سعيد عليك.

كل عام وأنتم بخير أدعو الله لكم بكمال الصحة والعافية.

الرسالة التي أرسلها لك هي رسالة من قلبي لتهنئك بقدوم أيام العيد الجميلة كل عام وأنت بخير.

مع دعاء الحجاج والمعتمرين أقول أمين وادعوا الله أن يرضى عنك وأدعو لك في هذه الأيام المباركة بأن يجعل أيامك القادمة في أحسن حال.

كلام جميل عن العيد والتبارك بهذه الأيام

كل عيد وأنت دائم الفرح ودائم السعادة كل عام وأنت بخير.

أهلي وأقاربي كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب عيد سعيد عليكم.

يا محلى ليالي العيد وسط الأهل والأحباب كل عام وأنتم بخير أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

ما أجمل هذه الأيام التي يسعي فيها الحجاج للحج والمعتمرين للعمرة وتضرع الناس ودعائهم أدعو الله أن يجعلك بجانبي وادعوا الله يجعله عيد سعيد علينا كل عام وأنت طيب.

أهنئكم بالعيد بعدد قطرات المياه التي تسقط من السماء كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك.

أحلى صباح في اول أيام العيد أرسل لكم قلوب وحب ودفا بقدوم العيد السعيد كل عام وأنتم بخير.

لأنك الأهم عندي فقد سبقت الجميع بتهنئتك قبل الجميع كل عام وأنت بخير كل عام وأنت بألف خير.

ألبسك الله لباس العافية والصحة أدام الله التقوى في حياتك كل عام وأنت بخير عيد سعيد عليك.

عائلتي الكريمة عيدكم مبارك أدام الله عليكم الأيام الجميلة كل عام وأنتم بخير عيدكم كله بركة.

قد تفارقنا الليالي وتفرقنا السنين ولكن يبقى ذكرياتي معكم بالعيد محفورة أرسل لكم تهنئة بالعيد كل عيد وأنتم بخير عيد سعيد عليكم.

عندما يفرح حبيبي بقدوم العيد أفرح معه لا أرى فرحة ليالي العيد إلا بعيونه.

أنا غير الناس كل الناس تفرح بالعيد وأنت فرحة العيد كل عام وأنت بخير كل عام وأنت بجانبي عيد سعيد عليك.

في فجر ليلة العيد نسهر سويًا كعادتنا نملأ أركان البيت بالضحك والسرور هكذا يكون العيد كل عام وأنتم بخير عيد مبارك عليكم.

كلمات جميلة في العيد تملأ القلب بهجة

هديتي لكي في العيد أحلي قبلة على الخدود كل عام وأنتي بخير كل عام وأنتي بجانبي.

أول ما حملت هاتفي كنت أول من أرسل له تهنئة العيد لنك أعز ما أملكه كل عام وأنت بخير.

أرسلت لك تهنئتي على صاروخ لتصل سريعًا قبل أي حد فأرجو منك أن تقبلها وتسمح لها بالنزول إلى أرض قلبك.

في كل دقيقة في العيد وفي كل ساعة من ساعات العيد وفي كل يوم من أيام العيد كل عام وأنتم بخير.

لم أجد بطاقة تهنئة تناسبك خير قلبي اكتب عليه كل عام وأنت بخير كل عام وأنت بجانبي وعيد سعيد.

اللهم قدوم العيد فرحة عليكم وأيامه كلها سعادة اللهم اجعل العيد آخر الأحزان التي تمر عليكم عيدكم مبارك.

الهم أجعل عيدكم بركة وكل لحظة فيه بركة وجعل الجنة لي ولكم اللهم أجعل رؤية النبي لي ولكم.

كلمات معبرة عن العيد

أنا بعيد وأنت بعيد ولكن في كل عيد أحب أن أرسل لك باقة من الورد لتذكرك بي دائمًا كل عام وأنت بخير عيد سعيد.

في العيد تجد الأطفال فرحانة بقدوم العيد تجد البالونات تملأ السماء وضحكات الأطفال تملأ المكان كل عام وكل طفل بخير.

أرسل لكم زهور وعود أرسل تهنئة بألحان الطيور أرسل لكم كلمات جميلة بدقات قلبي أهنئكم بالعيد وكل عام وأنتم بخير.

قبل أي أحد أحب أن أهنئك بالعيد فكل عام وأنت سعيد وعمر مديد.

العيد هو ليس العيد الذي ينتظره الجميع العيد هو رؤياك كل عيد وأنت معي وبجانبي كل عيد وأنت سعيد.

اللهم أجعل جميع أيام أحبابي كلها عيد اللهم ألبسهم لباس المغفرة.

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