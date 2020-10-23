كلام جميل من القلب قصير

أهم ما يعبر الشخص به عن حبه أو عن ما في قلبه هو كلام جميل من القلب قصير فبكلمات بسيطة من الممكن أن يعبر الشخص عما بداخلة من مشاعر دفينة.

أهمية الكلمة التي تخرج من القلب

ممكن أن تغير الكلمة حياة شخص الكلمة التي تخرج من القلب هي الكلمة الطيبة وسيذكر لنا موقع المواطن عبارات جميلة تخرج من القلب جميلة.

كلام جميل من القلب قصير

أتعلم لا يهمك كلام الناس فعندما تنجح لا يهتم بنجاحك وعندما تسقط الكل سيلتفتون لك كالشجرة التي سقطت في وسط ضجيج وسمعوا صوتها.

لا تبحث عن أحد كسر قلبك وكسر بخاطرك فلا تنتظر أحد ينير قلبك ولا تنتظر أحد يداوي جروحك قم أنت وأفعل ما شئت.

لا تبكي على أحد لأنه لو كان يستحقك ما تركك تدمع عينيك.

لا تبكي على أحد الشيء الوحيد الذي تبكي علية هو فقدان الأب والأم فقط.

لا تكن ضعيف فكيف تبكي على شيء زائل لا استمرارية له فكيف تبكي على الدنيا ونحن تاركوها وكيف تبكي على الأيام أدام أنها ستنتهي وترحل.

ليس القتل هو قتل النفس حتى تزرف دمًا فمن الممكن أن تقتل نفسًا دون أن تزرف دمًا ولا تعاقب علية فقتل النفس هو كسر خاطرها وتمزيق قلبها وجعلها تعيش ميتة لا تستمتع بالحياة.

الصبر هو يكون نفسك تحقيق حلم ما ورغم ذلك تنتظر أن يحققه الله لك.

وصف الإمام على بن أبي طالب الحب كالدنيا فقال رضي الله عنة (إذا أقبلت على الإنسان كسته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه).

لا تشغل بالك بمن يراقبك دعهم يراقبوك وادعوا الله أن يزيدهم ضعف ما يتمنوه لك فهناك من يراقبك لزوال نعمة الله عليك ومنهم من يراقبك للغل والحسد.

إذا حزنت فلا تطول حزنك وإذا فرحت فلا يطول فرحك فالدنيا تتغير بين طرفة عين وأخرى.

كلام جميل من القلب قصير معبر

إياك وأخوك من فقد أخوة كالهيجا بغير سلاح.

أتعلم من لا يمتلك أخ يتمنى أن يكون كل العالم أخواته.

إذا مررت وصادفت صديقة وكانت لك مثل الأخت فهنا تستحق الحب.

دائمًا تدعو الله بأن يثبتك على هداه وكن على يقين بان الله سيستجيب لك دعائك ودائمًا كن عندك أمل.

أتعلم ما هو الخسارة في الدنيا والآخرة هو أن لا تصبر على قضاء الله وقدره فكم من أقوام لم تصبر وأصابها الخوف والقلق ولم يصبروا على قضاء الله وقدره فكان عقاب الله لهم أنهم لم يفلحوا لافي دنيا ولا في أخره.

لابد أن تعلم أن كل صديق يوجد به اخطاء فلا صديق كامل فالكمال لله وحده فإذا أردت أن تستمر الصداقة ارمي أخطاء أصدقائك في حفرة وأدعي أنك نسيت هذه الحفرة حتى لا تعود لها مرة أخرى.

أتعلم ما معنى السعادة هي أن تعطي لا تأخذ.

كن على يقين أنك ستتعرض للغدر حتى إنك ستتعرض للغدر من أقاربك فإذا أصابك غدراً فلا تيأس وتحزن فستجد من يمد يده لك ليخرجك.

الحزن هو أن تقع ولا تحاول الوقوف إنما إذا حاولت الوقوف فابتسم.

المؤمن هو من ركز على جمع الإيمان والعلم والمنافق هو من ركز على جمع الإساءة.

عبارات من القلب جميلة

إذا نجحت فلنفسك وإذا خسرت فلنفسك.

للنجاح والتفوق طرق فكلما نجحت غسلك طريق آخر غيره حتى تجد نجاح له طعم آخر.

أقصى عقوبة من الله هو أن الله يجعل في قلب الإنسان القسوة في قلبه والشدة وعدم الرحمة والبعد عن الله وترك صلواته.

إذا أردت أن تتصدق فعليك بالكلمة الطيبة فهي خير صدقة تفيدك في أخرتك.

الله هو وحده عالم من العصي ومن التأدب فقد يغرك شخص على أنه مؤمن وهو عند الله من الضالين وقد يكون أمامك من العاصيين وهو عند الله من التوابين.

كلما أيقنت قدر نفك كلما ارتحت من مشاكل الدنيا وتفاهتها.

أنت لست عالم طالما تطلب العلم ولست مفتيًا طالما تطلب العلم فكن على معرفة بقدر نفسك.

الفائدة من المحنة إنها تظهر لك من هو الشخص الحقيقي والصديق الوفي.

لا تنظر إلى الباب المغلق فهو لم يغلق إلا بأمر من الله وانظر إلى باب أخر قد فتحه الله لك بأمره فليس كل باب مغلق كنت تتمنى فتحه به خير أرضى بقضاء الله تعالى وقدره.

الإنسان دائمًا مائل للنكران ولا يحمد الله على الخير الذي أصابه فينظر إلى الجانب السيء يدعو الله فقط في الضراء وعندما تأتى له السراء لا يتذكر المحنة.

كثرة الحمد والاستغفار تزيد البركة والرزق كن حريص على كثرة الاستغفار.

ليس كل من يعيش في حياة قاسية هي من الظروف فقد يكون أنت الذي وضعت نفسك في هذه الحياة الصعبة.

كلمات معبرة من القلب للنصيحة

الشخص الكتوم إذا أتيحت له الفرصة للتحدث تجده يتحدث بلغة البكاء لا تستطيع توقفه.

إذا كنت ترضي بالموجود ولا تنتظر المفقود فأنت من الأشخاص الراضين بالقضاء والقدر.

لا تيأس من رحمة الله ولا تيأس من توبة الله لك فهو من أسماءه الحسنى التواب.

لا نجتمع أنا وأنت في مكان واحد فعندما أكون أنا هنا تكون أنت هناك أهذا القدر.

الحب هو أن تفترق مع من تحبه ولكن تظل تسمعه وتراه هذا هو الحب الصادق فبعد الفراق تشعر أنك قد ذبلت.

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