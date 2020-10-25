كلام عن الاختبارات قصير وجميل

دائمًا يبحث الكثيرون عن أفضل كلام عن الاختبارات قصير وجميل فكلمات الاختبارات هي قياس مدى قدرة ومستوى شخص معين لكي يتم الوصول للنتيجة النهائية والتعرف على مستوى الذكاء.

كلام عن الاختبارات قصير وجميل

سوف يكون موقع المواطن بتوضيح كلام عن الاختبارات قصير وجميل حيث أن هذه الكلمات تعني قياس مدى قدرة الطالب ومستواه حتى يصل للنتيجة النهائية ويتعرف على مستوى ذكائه ومستوى أداء والعلمي.

وتعتبر الاختبارات من الأشياء المهمة التي يمر بها الكثيرون من مستوى الطفولة وحتى آخر العمر، كما أن الحياة هي اختبار طويل له مراحل متعددة وكل ما استطاع الإنسان أن يجتاز اختبار ويمر بعد ذلك باختبار آخر ولو فشل في الامتحان يحاول مرة أخرى حتى ينجح، ومن ضمن كلام عن الاختبارات قصير وجميل ما يلي:

لا تلتفت للأشخاص الموجودين من حولك ولا تقرأ السؤال بطريقة صحية ودقق في كل كلمة موجودة في السؤال لكي تفهمه جيدًا وابتعد عن الإجابة البعيدة قبل أن تختار.

كن هادئ واذكر اسم الله ثم اذكر اسم الله ونبدأ بعد ذلك الأسئلة السهلة واترك الصعب في النهاية ودع الوقت يحقق لك النتيجة الجيدة ولا تترك أي سؤال فارغ واستعن بالله.

في الاختبارات لا تصدق أبدًا أن المخدر يساعدك على التفكير ويعمل على زيادة الحفظ ويجعلك تتذكر بسهولة فهو فقط سموم وهموم.

من أكثر الحقائق الثابتة أنك قادر على النجاح بسرعة وأفضل الطرق عندما تساعد غيرك أيضًا على النجاح.

رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدتي من لساني يفقه قولي بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً.

في حالة النسيان قل: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليا ضالتي بعد الانتهاء قل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

عند دخول القاعة قل: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك نصيرًا.

المحاولة والفشل تحتاج نفس الشجاعة التي يحتاجها المحاولة والنجاح.

نظم وقت دروسك واستعد للامتحان واستغل وقتك بطريقة جيد.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

رسائل عن المذاكرة

المنافسة الحقيقية تكون بين العمل الذي تقوم به وما أنت قادر عليه فأنت في هذه الحالة تقيس نفسك بنفسك وليس نفسك مع أي شخص آخر.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا كريم يا الله.

ابتعد كثيرًا عن الغش من غشنا ليس منا.

النجاح يجذب النجاح ولا يوجد مفر من هذا القانون العظيم لذلك لو ترغب في النجاح فاحرص دائمًا على تحقيق جزء منه سواء كنت أمير أو عامل بالأجر

ما هو معنى كلمة الامتحان أيام نكد وعذاب المذاكرة وزهق وتعب ونرفزة وملل ونفسية هباب.

قمة الهدوء أن تقوم بقراءة كتاب أنت لا تستطيع فهمه لكن قمة الهبل أن تقوم بقلب الصفحة، وقمة الجنان هي أن تمتحن في هذا الكتاب.

إننا لا نستطيع الوصول إلى حديقة النجاح دون أن نمر على بمحطات الفشل والتعب واليأس.

أي شيء تحصل عليه بدون أي جهد أو تعب أو ثمن لا يكون له أي قيمة.

تغريدات عن الامتحانات

بعد أن تعرفنا على أفضل كلام عن الاختبارات قصير وجميل فيجب أيضًا أن نتعرف على تغريدات عن الامتحانات حيث توجد الكثير من التغريدات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عن الامتحانات، ومن ضمنها ما يلي

بعد أن تخرج من اختبارك فكر في الامتحان الذي يليه ولا تنشغل بالذي سبق ودع الله يحسن النتيجة وأعلم جيدًا أن أمر المؤمن كله خير له.

عندما تأتي ورقة الامتحان لا تتسرع واقرأها بطريقة جيدة وتمهل بالإجابة كي تنتفع.

لا تستعجل في الانصراف قبل أن تقوم بمراجعة الاختبار جيدًا والتدقيق على إجابتك وأسلوبك في التعليم والتعبير.

دعاء ليلة الامتحان اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

أدعية تقال عند دخول الامتحان

بعد أن قام موقعنا بتوضيح أفضل كلام عن الاختبارات قصيرة وجميلة فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح أدعية تقال عند دخول الامتحان حيث توجد الكثير من الأدعية التي من الممكن أن يقولها الطالب عند دخوله الامتحان، ومن ضمنها ما يلي:

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلاً اللهم اجعل الصعب سهلاً اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم يا معلم موسى علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفرج على كربتي.

اللهم افتح عليه فتوح عبادك العارفين اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الفاتح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلاً يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث بك أن يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بعظمتك بعد أن تقطعت به السبل أن تلهمني الصواب في الجواب وأن تبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة.

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