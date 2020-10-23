كلام من القلب للحبيبة

من يعشق يشعر بأنه لا ستطيع أن يعبر عن ما بداخله من مشاعر فيبحث عن كلام من القلب للحبيبة يمكن أن تعبر عما بداخله فهناك عبارات جميلة وكليمات معبرة جميلة.

التعبير عن المشاعر

التعبير عن المشاعر شيء مهم حتى يشعر الحبيب أنك مهتم به وسيذكر لنا موقع المواطن جمل وعبارات من القلب للحبيبة.

أجمل كلام من القلب للحبيبة يشعرها بالسعادة

حبيبتى لا أنظر لجمالك الخارجي فقط بل أنظر لجمالك الداخلي فأجد أن جمالك الداخلي أفضل بكثير من جمالك الخارجي فأنا أنبهر من تعاملي معه.

حبيبتي لم أتخيل يومًا يأتي على وأنا لا أراكي فيه.

الوقت الذي أقضيه معك هو الوقت المحبب لقلبي لا أستطيع أن أتخيل يومي بدونك فكلما زاد الوقت معك كلما كان حنيني لكي أكثر ما تتوقعينه.

حبيبتي الدقيقة التي أراكي فيها تجعلني أحيا من جديد فبعدك عني يقتلني ويزيدني عشقًا.

أتعلمين عندما أنام أرص صورتك فأضم جفوني حتى لا تهرب صورتك من خيالي فمهما بعدتنا الأيام والليالي ستظل صورتك في قلبي وعيوني.

حبيتي لا تستهيني بكلمة حب رغم أنها حرفين فقط إلا إنها هي كلمة معبرة لكل ما يكمن في قلبي من مشاعر وأحاسيس.

أقف على شرفات قلبي وأرى أسراب الطيور وأقول لهم اذهبوا إلى حبيبتي وأخبروها إنني أحبها وأتشوق إليها.

من يوم ما دخلت حياتي ولم أشعر حبيبتي بأي ضيق فدائمًا أشعر بأنني في أحلى أيام حياتي ملأتي قلبي سعادة وفرح.

عندما تغيبي عنى أشعر بأنني تائه فغيابك لا يستطيع أحد أن يعوضني مكانه فالقمر تعوضه الشمس والليل يأتي مكانه النهار.

على الرغم من الحب له مرارة إلا أننا لا نستطيع أن نعيش بدونه فمرارته تجعلنا نعيش.

عندما تطلب منى شيء وأفعله لك أكون في قمة سعادتي فأنتي لي حياتي كلها ووجداني الذي لا أستطيع أن أعيش من غيره.

كلام من القلب للحبيبة تخرج به الإحساس الجميل

إذا أصبح صاحبك هو قلبك فلا تتركه في يوم من الأيام وضعه في عيونك فمن الطبيعي أن تكون لك قلب انت صاحبه وليس من الطبيعي أن يكون لك صديق هو قلبك.

كنت الأمس أبحث عن حلم لتحقيقه غيرك وعندما رأتك عيناي حبيبتي فأصبحتي أنتي حلمي الأساسي وهدفي الأول.

حبيبتي أتعلمين أنكي تسكنين في قلبي وأن عندما تقتربين مني أشعر بأن قلبي يرتجف حبيبتي أنت السعادة في حياتي فبدونك لا أرى سعادة أبداً.

أبعث غليك حبيبتي رسالتي مع طيور السماء بأن تطمني عليكي وأقول لها يا طيور ردي غلى وطمأنيني على حبيبتي الغالية.

من يحب لا يتكلم فتكون لغته هي لغة العيون.

أدعو من الله أن يقربني إليكي وأن يجمعنا سويًا في بيت واحد وأن يبعد عنا كل حزن وألم.

كلما رأيتك حبيبتي عشقتك فكل لحظة أراكي فيها أشعر وكأنني أراكي لأول مرة فجمالك حبيبتى يبهرني ولا ينطفأ أبداً.

لم يعد قلبي يحتمل ضرباته القوية عند رؤياكي فأنتي تزيدني دقات قلبي أشعر بحرارة في جسدي لا يطفأها إلا رؤياكي حبيبتي لا تبتعدي عني فأنا لا أقدر على هذا البعد الدفين.

لم أجد امرأة قبيحة فكل امرأة يعشقها رجل ولا يرى غيرها ويرى النساء الأخرى لا تناسبه.

لا يستطيع القلم أن يعبر ما بداخلي من مشاعر قد يجف القلم وينتهي الحبر الذي بداخله وهو لم يكتب نصف المشاعر التي أحسها من قلبي ليكي.

لقد امتلأت جدران منزلي باسمك ولم يعد به مكان فكل وردة أراها أسميها بإسمك وكل عنوان أكتبه في دفاتري هو اسمك فأنت الحب الذي ملأ حياتي فرح وسعادة.

عبارات للحبيبة تملأها سعادة

أنتي من ملأتي عيوني رأيت غيرك كثير فلم أجد غيرك من ملأ قلبي وفكري.

أصبحت أمشي أتلفت حولي أرى كل الناس تشبهك أشم رائحتك في كل مكان أتكلم بأسلوبك أصبحتي جزء منى لقد جعلني حبك امشي مستكن في خطواتي.

أتعلمين حبيبتي ما هو الحب، الحب هو رمز الحنان والأمان هو الدفيء الحب هو الصدق الحب هو المشاعر التي تغمر من يحب الحب لا يعرف الأخذ هو عطاء فقط.

عندما تحب تشعر بأن الهواء الذي يحيط بك يدخل في رئتيك هواء بارد وفي نفس الوقت دافئ ينعش قلبك هو مثل النسيم الذي يجعلك منتعشًا.

إذا كان حبك ذنبًا فلا أود أن أتوب عنه فأنا أتوب عن كل الذنوب إلا حبك.

لا اتخيل حبيبتي في يوم من الأيام أن تبتعدي عني وأن يصبح بيننا مسافات فكيف ذلك وأنتي من أتنفس لأجلها وأعيش لأجلها.

عندما كتب القلم اسمك لا أعلم ما حدث لي فقمت بكسره فقد غرت منه لأنه كتب اسمك وأحسست أن به مشاعر.

من لا يملك حبيب لا يعيش فمن يحب يشعر بأنه يعيش أجمل أيام حياته فالحب نعمة من الله من شعر بها يحس بقيمتها.

إذا كنت أنت كتابي فسأحتفظ بك ولا أرميك أبداً فقد عشت معك أيام لا تنسى.

الحالة الوحيدة التي من الممكن أن أتوقف فيها عن حبك هي عندما أموت.

عندما رغبت في كتابة رسالة لك لم أجد غير الدعاء بأن الله يجمع بيننا ولا نفترق أبدا ويجعل النصيب يربط بيننا.

أتعلم عندما دخلت حياتي كنت مثل المطر الذي نزل على صحراء ورواها فازدهرت من جديد.

عندما نظرت إلى عيونك علمت أن قانون الجاذبية قانون خاطئ فالجاذبية ليست لها قانون.

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