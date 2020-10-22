كلمات السومة تحمل تهديدًا لـ الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

تحدث السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، عن خطط وأهداف فريقه مع انطلاق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

السومة سعيد بصفقات الأهلي الجديدة:

وقال اللاعب السوري في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد”: إنه سعيد للغاية بالتعاقدات التي أبرمها الأهلي مع اللاعبين الجدد، مضيفًا أنه متفائل بكل الصفقات.

وأضاف النجم السوري أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للراقي يعمل على تدريب اللاعبين على إحراز الأهداف في شباك المنافسين، بجانب تقوية خط الدفاع لضمان قلة استقبال الأهداف.

ماذا وجه السومة لـ الهلال والنصر ؟

ووجه نجم الأهلي رسالة خاصة إلى الهلال والنصر آخر بطلين للدوري، أن الأهلي سينافس للفوز بلقب دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وتقص 3 مباريات اليوم الخميس، شريط افتتاح الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 بإقامة 3 مباريات في أبها وبريدة وجدة.

ويستضيف فريق أبها نظيره الهلال في الرابعة إلا ثلثًا عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، فيما يحل النصر ضيفًا على التعاون في تمام السادسة وخمس دقائق مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويختتم فريقا الأهلي والوحدة مواجهات اليوم الأول من الجولة عندما يلتقيان في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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