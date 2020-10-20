كلمات عن التخرج والفراق

عندما ينهي الطالب مرحلة دراسية معينة فإنه يحتاج لبعض كلمات عن التخرج والفراق من اجل إلقائها على زملائه أثناء حفل التخرج أو لتهنئة زملائه بها بمناسبة نجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من حياتهم.

ماذا يعني التخرج

تحدث موقع المواطن ليشرح المقصود بالتخرج حيث أنه عبارة عن نجاح الطالب في مرحلة دراسية معينة وغالبًا تكون رمحلة جامعية ليصبح الطالب بعدها رجل يعتمد عليه أو فتاة مهيئة لتكون سيدة مجتمع ناجحة.

ولهذا فإن الجميع يحتفل بالتخرج إما في تحضير حفل تخرج جامعي مع الأصدقاء ثم يقوموا بتبادل أرق كلمات عن التخرج والفراق لأنهم من الممكن ألا يتقابلوا فيما بعد.

أجمل العبارات عن التخرج

هذه الكلمات هي كلمات عن التخرج والفراق كتبت ممزوجة بفرحة التخرج وحزن فراق الأصدقاء لأن من الصعب التقابل معهم فيما بعد بسبب تفرقهم في أكثر من جهة عمل سواء كانت خاصة أو عامة فالكلمات كالآتي:

أحب أشكر تلك الجماعة التي كانت السبب في التعرف على نخبة متميزة من الأصدقاء وتعلم قدر هائل من المعلومات التي تجلعني مهيأ لسوق العمل بكل جدارة واحب أن أشكر أبي وأمي الذين كافحوا معي بكشل معنوي ومادي فهم منبع الحنان والدعاء الذي لا ينفد ابدًا والذي هو سبب توفيقي.

إنني احمد الله وأشكر فضله بعدد لا حصر له لأنه استجب دعائي وسهل علي كل عسير ووفقني وجعلني أحصل على نتائج عالية تجلعني لم أتذكر كم أنا عنيت من أجل الحصول عليها ودعوت الله أن يديم علي وعليكم الفرحة والتميز الدائم ويجعل الله في وجوهنا القبول في أي مكان نذهب له طلبًا للعمل والرزق.

من الطبيعي أن لدينا فرحتين بعيدين الفطر والأضحى ولكن اليوم زادت الفرحتين فرحة ثالثة وهي فرحة التخرج وإتمام الدراسة على خير داعين الله بتوفيقنا دائمًا ويجعلنا في مراكز مرموقة.

الآن لقد وصلنا إلى محطة النجاح بعد أن تعرقلنا كثيرًا بسبب مواجهتنا للصعاب ولأننا جيل طموح فإننا استطعنا أن ننهض بعد كل سقوط وبعد ترعضنا لليأس أكثر من مرة من اجل ان نسعد بتلك اللحظة وهي لحظة التخرج.

عبارات عن التخرج من قبل الأهل

لقد رحلت الأيام التي كنت تدرس وتحفظ وتفهم بها دروس مناهجك والآن حان وقت التخرج وقول ألف مبروك وندعوا الله أن يجعلك دائمًا من الموفقين والناجحين في مناحي حياتك.

ما أجمل الطيور التي تأتي مغردة بأرق كلمات عن التخرج والفراق لتعرفني بانك قد حصلت على شهادة التخرج ولكنها تحبرني بحزنك على رحيل أصدقائك وذكرياتك الجامعية.

لتعرفني بانك قد حصلت على شهادة التخرج ولكنها تحبرني بحزنك على رحيل أصدقائك وذكرياتك الجامعية. لأنك أبني الحبيب الذي نجح وتخرج من الجامعة بألى التقديرات والدرجات أحببت أن أرسل لك باقة من الورود لتخبر بمدى فخرى واعتزازي بك.

دعوتك الله أن يوفقك في دراستك وهو الآن استجاب دعائي بعدان حصلت على شهادة تخرجك وأصبحت سبب في رفع رأسي بين الجميع وافتخاري بك أيها الرجل العظيم.

رسائل عن التخرج

الرسالة الأولى

عندما سمعت سمعت أصوات التهليل عرفت أنك نجحت وهذا ما جعلني أكتب لك رسالة بدموع فرحتي بك مطعمة بفخرى بك حيث كتبت لك لقد انعم الهل علي بصديق عظيم وطموح وذو شأن كبير أحب أن اقول لك مبارك عليك النجاح وربي يوففك دائمًا.

الرسالة الثانية

معنى أن ابنتي تنجح في دراستها فهذا دليل على نجاحي في تربيتها وتوجيهها لقد سعدت نجاح وتقدم للإمام وللأفضل ودعوت الله ان يثبتك على طريق التقدم والنجاح يا مصدر نور البيت ومصدر نور العقول بعقلك المليئ بالعلم يا ملكة متوجه بالنجاح والتميز ربي ويوفقك.

الرسالة الثالثة

جميعنا فرحنا بنجاح وتفوقك لأن تقدمك للإمام يجعلنا نفتخر بك فرحتنا بك لا توصف لأننا رأيناك في زي التخرج وتحمل بيدك شهادة نجاحك وترفع قبعت تخرجك احترامًا لنا ولأبيك وامك وكل من ساعدوك على هذا النجاح تهنئة من قلوبنا لك يا اعز الاصدقاء مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

اجمل الخواطر عن النجاح والفراق

سعادتنا بالتخرج كبيرة وحزننا على فراق الاحبة والأصدقاء عظيم فنحن تعاملنا مع بعضنا البعض مثل معاملة الأهل والأخوة والأحبة قدما يد العون لكل محتاجها وشرحنا لبعض جميع الدروس الصعبة وضحكنا واختلفنا ومازالنا أصدقاء وأعرف مهما تفرقنا في جهات العمل ومشاغل الحياة سوف نظل اصدقاء الدراسة.

صديقتي الحبيبة رفيقة درب النجاح وصديقة الطفولة وصديقة التخرج منذ وأن ظهرتي في حياتي ونحن في الروضة وأنا اشعر بأنك روحي التي لا تفارقني حتى الموت وبالفعل كبرنا سوياسص ومررنا بمراحل التعليم سوياً وفشلنا وتعسرنا ولكن نهضنا سوياً والآن نتخرج سوياُ وأدعوا الله ان يجعلنا أصدقاء لباقي العمر.

قريبًا سوف نرتدي زي التخرج وقبعة التخرج ونمسك بيدنا شهادات التخرج لقد عانينا من أجل هذه اللحظة من أجل ان نسعد بنجاحنا ونسعد أمهاتنا وأباءنا بتلك اللحظة هذه اللحظة هي التي تترجم تعب أهلنا في تربيتنا وتعلمينا وتعرفهم أنهم قد حصدوا نتيجة جهدهم في تربيتنا.

إننا لم نودع مجرد مكان درسنا به بل نودع ذكرياتنا تعرفنا فيها على أعز الأصدقاء ضحكنا وتخاصمنا وعدنا إلى بعضنا البعض اختلفنا في الآراء ولكن لم نختلف على حبنا لبعض تعلمنا الكثير من المناهج والتجارب التي رأيناها امامنا لقد أخذنا دروسًا سوف تفيدنا في العمل والحياة والآن نحن نتخرج بكل ما حملناه من معلومات وحب للأصدقاء.

يوم التخرج يوم ليس له مثيل فهو يوم تنتهي به فترة الدراسة وتبدأ به حياة جديدة يتم تطبيق ما تعلمناه طوال فترة دراستنا ولذلك ندعوا الله أن يوفقنا في التطبيق كما وفقنا في الدراسة وحفظ المعلومات.

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