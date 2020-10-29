كلمات عن الحب والشوق

كل منا يبحث عن كلمات عن الحب والشوق ليقولها لمن يحب تعبيرًا له عما يشعر به تجاهه وكنوع من الترابط بينهم وقد يكون هذا بين الزوج وزوجته أو الابن وأهله أو الأصدقاء وبعضهم.

أجمل كلمات عن الحب والشوق بين الزوج والزوجة

من خلال موقع المواطن الذي يوضح لنا أجمل وأرق الكلمات التي من الممكن أن يقدمها الزوج لزوجته والعكس وهذا على سبيل الود والقرب والحب بينهم وما بثه الله في أنفسهم من مودة ورحمة ومن ذلك ما يلي

زوجتي وحبيبتي أنت مسكني وأنت سري إليك تهفوا النفس كم أقدر كل ما تقدمينه من جهد وتعب في رعايتي أنا وأولادك فأنت خير زوجة.

كم أنا مشتاق وقلبي ينبض بحنين لك لقد قضينا أيامًا طويلة معًا ولكنها سرعان ما مرت كلمح البصر فالوقت الجميل مع الحبيب يمر.

حبي لك كبير فأنت لي حياة ثانية يا زوجتي العزيزة وبعدما عرفتك أغلق مفتاح قلبي عليك.

صباحًا ومساءً منشغل تفكيري بك والشوق يراودني والذكريات أعيش معها وهي من يصبرني فكم بنينا وتخطينا الصعاب سويًا.

كلما تذكرت المستقبل يا زوجتي خفت كثيرًا ولكن حين أتيقن أنك معي ووقفت بجانبي يطمئن قلبي وتستقر مشاعري.

حبك زوجتي في كياني كله ومسيطر على عقلي وقلبي ويوم رأيتك أول مرة كأني رأيت القمر ليلة البدر.

الليل يطول إلا مع الحبيب فيمر مر الكرام والوقت مع حبيبتي وزوجتي أسرع ما يكون فمهلًا أيها الزمان توقف عندنا لحظات.

كلمات عن الحب والشوق للابن لأهله

قد يعبر الابن البار عن مدى حبه واشتياقه لأهله وأبيه وأمه وأخوته بكلمات جميلة ورقيقة ومن ذلك ما يلي

أبي أنت سندي في حياتي وحبي واشتياقي لك كبير لا يوصف والجلوس بين يديك تعلمني وترشدني وتقبلني فهذا أجمل ما في الكون كله ونصائح لي هي طريقي الذي أسير فيه الأن فبدون أبي لم أكن موجود فأنا صلبه في الدنيا وكلماتي لا تصل لشيء قدمه لي.

أمي يا حبيبة قلبي يا حنونة على لم يكفيني فيك شعرًا وأدبًا فأنت الخير كله ولكي كل التقدير وكل الحب فأنت من سهر وعلم وربى ووجه أنت ملجأي في الصعاب كم أشتاق لأحضان أمي وتصبيرها لي على كل أمور الدنيا وتشجيعها لي فمن غير أمي لضعت وضاعت أمالي.

أخوتي هم أصدقائي هم أحبابي هم سندي كم لعبنا صغارًا وضحكنا وكل منا له وقفات مع الأخر فأخوتي هم قدمي وذراعي البسمة ما خرجت من القلب إلا معهم فأخوتي كم وجهوني وقوموني لما فيه صلاحي ونفعي فهم الصديق الناصح المحب.

أجمل ما قيل في الحب والشوق من كلام رسول الله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “انّي رُزقت حُبّها” وفي ذلك كان رسول الله يشير إلى أمنا عائشة رضوان الله عليها حيث أن الرسول كان يعلن للناس عن مدى حبه لها.

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: “قال لي رسول الله: إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت على غضبى، فقالت للنبي: من أين تعرف ذلك؟ فقال النبي: أما إذا كنتِ عني راضية فإنكِ تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت لا ورب إبراهيم، فقلت للنبي: أجل والله يا رسول الله، والله ما أهجر الا اسمك”.

أجمل العبارات عن الحب والشوق من شعر العرب

كان الشاعر العربي القديم لديه حس مرهف وأسلوب قويم وطريقة رائعة وجميلة في التعبير عن حبه واشتياقه وظهر ذلك في مواقف عدة سواءً كان عن التعبير عن حبه لحبيبته أو رثاءً لمن مات من أهله وكان له محبًا مخلصًا وغيرها من تلك الصور ومن ذلك ما يلي

شعر حب وغزل لجميل بثينة

أَلا لَــيــتَ رَيــعـانَ الـشَـبـابِ جَــديـدُ وَدَهــــراً تَــوَلّــى يـــا بُـثَـيـنَ يَــعـودُ.

فَـنَـبـقـى كَــمـا كُــنّـا نَــكـون أَنــتُـمُ قَـــريــبٌ وَإِذ مــــا تَـبـذُلـيـنَ زَهــيــدُ.

وَما أَنسَ مِنَ الأَشياءِ لا أَنسَ قَولَها وَقَـــد قُـرِّبَـت نَـضـوي أَمِـصـرَ تُـريـدُ.

وَلا قَـولَـها لَـولا الـعُيونُ الَّـتي تَـرى لَــزُرتُــكَ فَـاِعـذُرنـي فَــدَتـكَ جُـــدودُ.

خَـلـيلَيَّ مــا أَلـقى مِـنَ الـوَجدِ بـاطِنٌ وَدَمـعـي بِـمـا أُخـفـي الـغَـداةَ شَـهـيدُ.

شعر حب وغزل لأبي القاسم الشابي

عـذبة أنـت كـالطفولة كالأحلام كـالـحن كـالـصباح الـجـديد.

كالسَّماء الضَّحُوكِ كاللَّيلَةِ القمراءِ كـالـوردِ كـابـتسامِ الـولـيدِ.

يـا لـها مِـنْ وَداعـةٍ وجـمالٍ وشَــبـابٍ مُـنـعَّـمٍ أُمْـلُـودِ.

يـا لها من طهارةٍ تبعثُ التَّقديسَ فــي مـهـجَةِ الـشَّقيِّ الـعنيدِ.

يـا لـها رقَّـةً تَـكادُ يَرفُّ الوَرْدُ مـنها فـي الـصَّخْرَةِ الـجُلْمودِ.

أَيُّ شـيءٍ تُـراكِ هلْ أَنْتِ فينيسُ تَـهادتْ بَـيْنَ الـوَرَى مِنْ جديدِ.

لـتُعيدَ الـشَّبابَ والفرحَ المعسولَ لـلـعـالمِ الـتَّـعيسِ الـعـميدِ.

أَم ملاكُ الفردوس جاءَ إلى الأَرضِ لـيُـحيي روحَ الـسَّلامِ الـعهيدِ.

شعر الخنساء في رثاء أخيها صخر كدليل على الحب والشوق

أعَينِ ألا فَابْكي لِصَخْرٍ بدَرّة إذا الخيلُ منْ طولِ الوجيفِ اقشعرَّتِ.

إذا زجروهَا فِي الصَّريخِ وَطابقتْ طِباقَ كِلابٍ في الهِراشِ وهَرّتِ.

شددتَّ عصابَ الحربِ إذ هيَ مانعٌ فألْقَتْ برِجْلَيها مَرِيّاً فَدَرّتِ.

وَكانتْ إذا مَا رامهَا قبلُ حالبٌ تَقَتْهُ بإيزاغٍ دَماً واقمَطَرّتِ.

وَكانَ ابُو حسَّانَ صخرٌ اصابهَا فارغثهَا بالرُّمحِ حتَّى أقرَّتِ.

كَراهِيَة والصّبرُ منكَ سَجيّة إذا ما رَحى الحرْبِ العَوَانِ استَدَرّتِ.

أقامُوا جنابْي رأسهَا وَترافدُوا على صَعْبِها يَوْمَ الوَغى فاسبطَرَّتِ.

عَوَانٌ ضَرُوسٌ ما يُنادى وَليدُها تلقَّحُ بالمرَّانِ حتَى استمرَّتِ.

حَلَفْتَ على أهْلِ اللّواءِ لَيوضَعَنْ فما أحْنَثَتْكَ الخَيْلُ حتّى أبَرّتِ.

وخَيْلٌ تُنادى لا هَوَادَة بَيْنَها مَرَرْتَ لها دونَ السَّوَامِ ومُرّتِ.

كانَّ مدلاً منْ أسودِ تبالة يكونُ لها حَيثُ استَدارَتْ وكَرّتِ.

شارك الخبر