كلمات عن اللغة العربية

اللغة العربية من أجمل اللغات التي تكلم بها الإنسان وتوجد كلمات عن اللغة العربية تجسد المعني العظيم لتك اللغة التي اختارها الله عز وجل لتكون لغة القرآن الكريم.

اللغة العربية

من خلال موقع المواطن يتضح لنا أن الباحثين في دراسة تاريخ اللغة العربية قد وجدوا أن تلك اللغة هي الأصل في كل لغات العالم وقد اشتقت باقي اللغات منها وحرفت للهجات متنوعة.

واللغة العربية في مكونة في الأساس من أحرف عربية وعددها ثمانية وعشرون حرفًا كما أنها لغة فصيحة وجذابة والنطق بها من أجمل الكلام الذي يقال ويعرف المتكلم بالعربية الفصحى بالقوة والشجاعة فهي تعطي صاحبها الثقة في النفس.

وزيادة في جمال تلك اللغة وقوة تأثيرها على النفوس فقد اعتمدتها كل الدول الناطقة باللغة العربية في بيانتها الرسمية وأعمالها الحكومية.

وقديمًا كان يقاس براعة الشخص وثقله بين القوم بمدى فصاحته حيث كان الفصحاء هم جلاس الملوك والأمراء وهم أهل المشورة والمقربون من السلطان وكل ذلك كان بفضل إتقانهم للغة العربية ونطقهم بها ومراعاتهم لقاعدها ونحوها.

ومما انقرضت به اللغة العربية عن غيرها من اللغات المعروفة حول العالم أنه قد سميت باسم حرف فيه وهو حرف الضاد حيث أن ذلك الحرف المميز لا يوجد بتاتًا في أي لغة غيرها لذا سميت بلغة الضاد.

كلمات عن اللغة العربية لتوضيح جمالها

نالت اللغة العربية فخرًا وجلالًا بكون القرآن الكريم ناطق بها وكلماته منزلة بتلك اللغة العظيمة.

كفي باللغة العربية جمالًا أن نطق بها جبريل وتكلم بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

لقد تكلم أبونا آدم عليه السلام بالكثير من اللغات ولكنه كان أول ما نطق باللغة العربية الفصحى.

كثيرًا ما انقرضت لغات قديمة وظهر مكانها لغات أحدث منها وأصبحت تلك اللغات التي مضت ذكرى يدرسها الدارسون ولكن اللغة العربية على الرغم من قدمها فعمرها هو بعمر الإنسان إلا أنها لا تزال في عمر الطفولة ومتجددة ومحبوبة.

اللغة العربية تضيف لصاحبها والناطق بها الكثير من التميز أكثر ما يضيف هو لها لذا فأنها لغة كريمة تعطي ولا تنتظر الإضافة.

من العجيب أن تلك اللغة العربية فيها مرونة وتكيف مع كل عصر ومكان وزمان وهذا دليل بقائها واستمرارها.

مهما تم تحريف اللغة العربية وتحويرها فهي لا تفقد جمالها ولباقتها وهذا على عكس الكثير من اللغات الأخرى التي لا تقبل التحريف ولو حرفت لضاعت المعاني فيها وتكون غير مفهومة.

كلمات عن اللغة العربية العريقة

كل أمة تميزت بشيء تفاخرت به بين الأقوام لكن العرب قديمًا كان فخرهم بفصاحة لسانهم وقوة لغتهم العربية الفصحى التي توارثوها عن أجدادهم.

من قوة اللسان العربي فقد أنشأ العرب أسواقًا ليست لبيع السلع ولكن لقول الشعر والنثر وإلقاء الخطب الرنانة ومن يفز يلقب بشاعر العرب وكان فخرًا لصاحبه.

ومن العجيب أن اللغة كانت تتناقل بين العرب بالقول وبدون تعلم حيث اعتبر العرب اللغة العربية الفصحى إرثًا لا بد أن يحافظوا علية أكثر من المال والولد.

آيات قرآنية عن اللغة العربية

نظرًا لجمال وبراعة وبلاغة تلك اللغة فقد ذكر الله تعالى تلك اللغة في القرآن باسمها وذلك في الآيات التالية:

قال تعالى: “وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ”.

وقال تعالى: “وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191) وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199)”.

وقوله تعالى: “مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44)”

وقال الله عز وجل في كتابه: “الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3)”.

ويقول تعالى أيضًا: “وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)”.

وقوله أيضًا: “وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28)”.

وقوله عز وجل: “حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4)”.

وقال أيضًا: “حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4)”.

شعر جميل عن اللغة العربية

من شغف وحب الشعراء في اللغة العربية فقد ألفوا لها أبيات شعر جميلة وهي كالتالي:

لغة الضاد للشاعر صباح الحكيم

أنا لا أكتبُ حتى أشتهرْلا ولا أكتبُ كي أرقى القمرْ.

أنا لا أكتب إلا لغةفي فؤادي سكنت منذ الصغرْ.

لغة الضاد وما أجملهاسأغنيها إلى أن أندثرْ.

سوف أسري في رباها عاشقاًأنحتُ الصخر وحرفي يزدهرْ.

لا أُبالي بالَذي يجرحنيبل أرى في خدشهِ فكراً نضرْ.

أتحدى كل مَنْ يمنعنيإنه صاحب ذوقٍ معتكرْ.

أنا جنديٌ وسيفي قلميوحروف الضاد فيها تستقرْ.

سيخوض الحرب حبرا قلميلا يهاب الموت لا يخشى الخطر.

يقول الشاعر خليل مطران

يَا أَمِيراً أَهْدَى إِلَى لُغَةِ الضَّادِ كُنُوزاً مِنْ عِلْمِهِ وَبَيَانِهْ.

ذَلِكَ المِعْجَمُ الزِّرَاعِيُّ قَدْ كَانَ رَجَاءً حَقَّقَتْهُ فِي أَوَانِهْ.

عَمَلٌ لا يُكَادُ يَقْضِيهُ إِلاَّ مَجْمَعٌ بِالكَثِيرِ مِنْ أَعْوَانِهْ.

دُمْتَ ذُخْراً لَهُ مَآثِرُهُ فِي نَفْعِ هَذَا الحِمَى وَفِي رَفْعِ شَأْنِهْ.

يقول الشاعر حمد بن خليفة أبو شهاب

لغة القرآن يا شمس الهدى صانك الرحمن من كيد العدى.

هل على وجه الثرى من لغة أحدثت في مسمع الدهر صدى.

مثلما أحدثته في عالم عنك لا يعلم شيئاً أبداً.

فتعاطاك فأمسى عالما بك أفتى وتغنى وحدا.

وعلى ركنك أرسى علمه خبر التوكيد بعد المبتدا.

أنت علمت الألى أن النهى هي عقل المرء لا ما أفسدا.

ووضعت الاسم والفعل ولم تتركي الحرف طليقاً سيدا.

أنت من قومت منهم ألسنا تجهل المتن وتؤذي السندا.

بك نحن الأمة المثلى التي توجز القول وتزجي الجيدا.

بين طياتك أغلى جوهر غرد الشادي بها وانتضدا.

في بيان واضح غار الضحى منه فاستعدى عليك الفرقدا.

نحن علمنا بك الناس الهدى وبك اخترنا البيان المفردا.

وزرعنا بك مجداً خالداً يتحدى الشامخات الخلدا.

فوق أجواز الفضا أصداؤه وبك التاريخ غنى وشدا.

ما اصطفاك الله فينا عبثاً لا ولا اختارك للدين سدى.

أنت من عدنان نورٌ وهدى أنت من قحطان بذل وفدا.

لغة قد أنزل الله بها بينات من لدنه وهدى.

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