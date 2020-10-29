كلمة عن الام والاب

الوالدين هم من أفضل النعم التي أنعم الله علينا بها والتي لابد أن نقدرها، لذا دائمًا نبحث عن أجمل كلمة عن الام والاب حتى نبين لهم مدى حبنا واحترامنا لهم.

كلمة عن الام والاب

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح كلمة عن الام والاب حيث يوجد الكثير من الكلمات التي تعبر عن الأم والأب فهم من أكثر الأشخاص الذين قد تعبوا من أجل سعادتنا وأقل حق لهم هو أن نحسن معاملتهم.

ومن الكلمات التي تعبر عن الأم والأب ما يلي:

الكلمات تخونني ولساني لا يستطيع التعبير وعباراته تخنقني عندما أرى خطوط العمر تزين وجنتيك وعندما أرى تعب السنين على رأسك يا أمي أنت منبع سعادتي فضميني إليك فأنت الصدر الوحيد الذي يجعلني أرتاح من عبء السنين المسينى بيديك لأن يداكي مباركة وهي الوحيدة التي أتمنى أن ألقي برأسي عليها عندما تضيق بي الدنيا وصدرك هو المكان الوحيد الذي يبعد عني همومي يا أمي احكي لي حكاية وغني لي بصوتك الجميل فأنا عندما أراكي أشتاق لطفولتي ومهما كبرت في العمر فأنا سأظل طفلك المدلل الذي لا يريد أن يكبر إلا بين يديك وفي دفء قلبك وبين ضلوعك.

أمي أتمنى أن أهديكي جميع لحظات سعادتي عندما تبتسمين تتفتح ورود عمري ويظهر الربيع الموجود في قلبي وتشرق الشمس بروحي ويفرح قلبى فرحًا كبيرًا وكأنني قد ملكت الكون كله أمي أنت وهج روحي ادعوا في كل صلواتي لك بأن يمدك الله بأيام عمري أحبك يا أمي.

إن الله تعالى قد قسم كل الحقوق وجعلها مرتبة ومن أعظم هذه الحقوق والحق الكبير بعد حق عبادة الله والتوحيد وقد ذكره الأنبياء هو الإحسان للوالدين.

الأم هي الوحيدة التي تعطي ولا تنتظر مقابل عطائها هذا وهي التي مهما قدمت لها فلن تستطيع أن ترد جميلها عليك حتى بذرة صغيرة فهي سبب وجودك في الحياة وسبب نجاحك وسعادتك حتى تكبر وتصبح صحيحًا سليمًا، كما أنها عونك في هذه الدنيا وهي التي سوف تدخلك الجنة.

عبارات جميلة عن الأم والأب

بعد أن تعرفنا على كلام عن الأم والأب فيجب أيضًا أن نتعرف على عبارات جميلة عن الأم والأب حيث توجد الكثير من العبارات الجميلة التي تصف مدى حب الأم والأب، ومن ضمن هذه العبارات الجميلة ما يلي

لا يوجد في هذه الدنيا سعادة وسرور بمقدار نفس السعادة والسرور التي تشعر بها الأم عندما ينجح ولدها.

أروع ما في هذه الحياة قلب الأب.

يا أبي أنت نبع الحنان أنت البلسم الموجود في حياتي أنت العطف وديار الحب والحنان فقد أجهدت نفسك كثيرًا من أجلنا.

أبي أنت الحبيب أنت النور الذي يضيء حياتنا وأنت النبع الذي نرتوي منه الحنان والحب فنحن نفتخر بك بين الأنام فأنت الأب الأعظم ومهما كتبت يعجز لساني عن أية كلمات تعبر عن ما في قلبي فما في قلبي لا أستطيع أن أكتبه فأنا أكن لك الحب والاحترام الذي يفوق كل الوصف ولا أستطيع أن أصف ما يوجد في داخلي من مشاعر تجاهك فأنت خير أب لأنك أحسنت تربيتي علمتني أحب الحياة واعيشها وأنت القدوة التي اقتدي بها وأسير على نهجها فأنا أحبك كثيرًا.

أدعيه للأم والأب

بعد أن تعرفنا على كلام عن الام والاب فيجب أيضًا أن نتعرف على أدعيه للأم والأب حيث توجد الكثير من الأدعية الخاصة بالأم والأب، ومن ضمنها ما يلي

اللهم وفقنا ووفق أزواجنا وأولادنا لبر الوالدين وارزق والدينا حب أزواجنا وأولادنا اللهم ردنا إلى والدينا ردًا جميلاً اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يداه أو يرفع عليه صوته اللهم من كان بين والدينا مهمومًا ففرج همه ومن كان منهم مديونًا فك دينه ومن كان منهم مريضًا فرد له عافيته اللهم اجعل والدينا من أسعد السعداء اللهم لا تجمع لهم بين حزن الدنيا وشقاء الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رحماك يا الله وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة اللهم لا تحزنا بوالدينا اللهم اجعلنا ذخرًا لوالدينا يا رب العالمين بعد وفاتهم بصلاحنا وصلاتنا وصدقاتنا اللهم أقر أعينهما بما تتمناه لنا في الدنيا.

اللهم اغفر لوالدي وارحمهما وعافهما واعف عنهما، وأكرم نزلهما، ووسع مدخلهما، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارًا خيرًا من دارهم، وأهلاً خيرًا من أهلهم، وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأعذهما من عذاب القبر، اللهم واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم مد لهما في قبرهما مد بصرهما، اللهم أنزل على قبرهما الضياء والنور، والفسحة والسرور، اللهم أفسح لهما في قبرهما، ونور لهما فيهما، برحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم ارض والدينا علينا، اللهم ولا تتوفاهما إلا وهما راضيان عنا تمام الرضى، اللهم وأعنا على خدمتهما كما يبنغي لهما علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لهما، اللهم ارزقنا رضاهما، ونعوذ بك من عقوقهما، اللهم ارزقنا رضاهما، ونعوذ بك من عقوقهما، اللهم ارزقنا رضاهما، ونعوذ بك من عقوقهما، اللهم آمين.

اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها، وما صلينا من صلاة فتقبلتها، وما تصدقنا من صدقة فنميتها، وما عملنا من أعمال صالحة فرضيتها، فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منها أجزل من أقسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك وصيتنا ببرهم، وندبتنا إلى شكرهم، وأنت أولى بالبر من البارين، وأحق بالوصل من المأمورين.

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