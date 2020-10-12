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كلية الاتصالات بالرياض تعلن فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني
في الفترة المسائية اعتبارًا من الفصل التدريبي الثاني

كلية الاتصالات بالرياض تعلن فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني

2020/10/12
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كلية الاتصالات بالرياض تعلن فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني
المواطن - الرياض

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، اليوم الاثنين، افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، وذلك في الفترة المسائية اعتبارًا من الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ.

وأوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، في بيان له اليوم، أن مدة الدراسة والتدريب سنتان ونصف في تخصص الأمن السيبراني بالفترة المسائية فقط.

وأضاف أن تخصص الأمن السيبراني سيكون ضمن برنامج البكالوريوس بالكلية الذي يُنفذ في الفترة المسائية، إضافة إلى 3 تخصصات هي: الاتصالات والشبكات والبرمجيات، حيث سيبدأ تخصص الأمن السيبراني من الفصل القادم.

من جانبه، قدم عميد الكلية الدكتور أحمد الخليفة، شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد على موافقته على افتتاح القسم، مبينًا أن هذا التخصص سيشهد إقبالًا من الراغبين في إكمال دراساتهم.


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