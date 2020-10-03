كل سنة وانت طيب

هناك العديد عبارات وأغاني جميلة بها كلمة كل سنه وانت طيب فهي تعني الكثير والكثير تكتب في عيد ميلاد وتكتب في مناسبة عيد الحب وتكتب في عيد الزواج كلمة معبرة.

تعبير عن الحب

لكي يعبر كل شخص عن حبة يكتب أحلى العبارات وسيذكر لنا موقع المواطن هذه العبارات التي تحمل المعاني الجميلة في مناسبات الفرح والسرور.

كلمات طل سنه وانت طيب بمناسبة عيد الميلاد

أحلى الكلمات لعينيك وقلبي يراعاك ويارب يجعل أيامك كلها نقاء وجمال وأدعو الله أن يحميك.

في أحلى الأيام يوم ميلادك الجميل أتمنى أن تقبل هديتي وهي روحي وقلبي وأدعو الله في كل ليلة أن يدوم الله عليك نعمة السعادة.

يا أحلى قدر جعله الله من نصيبي وأقرب حب لقلبي وأنت أحسن من أي دواء يداوي ألمي فقلبي يعشقكك.

لم أجد هدية أعطيها لك فكل الهدايا لا تكفيك ولا تستحقها لا يكفيك سوى حبي لك وقلبي المليء بحب لك.

كل الهدايا ممكن أن تنكسر أو تذبل غلا قلبي فهو دائم التجدد.

كل عام وأنت سعيد يا حبيبي كل عام وأيامك مليئة بالفرح والسعادة كل عام وأنت بخير.

لم أجد في يوم أحلى يوم من يوم ميلادك فيوم ميلادك تجددت فيه أفراحي كل عام وأنت طيب.

أحلي الرسائل الرومانسية

كل عام وأنا سعيدة بوجودك في حياتي كل عام وأنت فرحي وهناي كل عام وأنت بجانبي يامن لم أتخيل يومي بدونك.

اليوم الذي يكون فيه عيد ميلادك فهو يوم غيرعادى السعادة تغمر قلبي يارب يجعل السعادة حليفك.

من هو السعيد اليوم هو أنا فأنا أسعد شخص بيوم ميلادك فأنت بالنسبة لي الجمال ورائحة الزهور فرائحة العطر تفوح في المكان.

أجمل التهاني بيومك ياأغلى شيء في الكون أغلى لحظات هي لحظات ميلادك لم أرى سعادة مثل هذا اليوم.

باقات من التهنئة تعبر عن مدى إحساسي وفرحتي بعيد ميلادك كل عام وأنت حبيبي.

كلمات كل سنه وانت طيب أبيات شعرية

من يأتي عيد ميلاد حبيبه يبحث عن كلمات وعبارات يعبر بها عن إحساسه الصادق له وهناك أبيات شعرية تعبر عن مدى الحب الصادق ومن هذه الأبيات:

اليوم ميلادك يا لغلا واحترت شو أهديك

عبير ورود وشموع تضوي لياليك

عيوني حبيبي ترخص لك وتفيديك

خذها عيوني فداك والقلب مغليك

عمري كله فداك أن كان يرضيك

وكل ما فيني من شجون لأجل عينيك

أدري كنوز هدايا ها الدنيا كلها ما تغويك

عسى عمرك طويل الله يخليك

لعيون حبيب دوم مغليك

أبيات أخرى تعبر عن الحب

كل القوب افي عيد ميلادك ورود

يا وردة ما تشبهك أي وردة

هذا الفرح ماله بها للحظة حدود

ودة يسولف للزمن عنك ودة

ياللي القلوب افي عيد ميلادك ورود

يا وردة بك يصل الزين حده

أحلى الأبيات الشعرية عن الحب

كل عام وأنت الحب الأكيد

كل عام وأنت في خير وسرور

لك معاني الود في حرف القصيد

ولك عناوينه وما بين السطور

ودوك شوقي دامه بجنبك سعيد

احتفل به بين تغريد الطيور

أحلى العبارات والجمل في عيد الحب

يارب ما يجي يوم إلا وأنت معي وبجانبي.

الشمس هدية للدفا والقمر هدية للحب وأنت بالنسبة لي أحلى هدية تنير حياتي.

كم من عام مضى وأنت معي وأدعو الله أن تبقى معي في كل عام يأتي علينا ونحن سوا.

بسمتك من أجمل الابتسامات التي أحبها وضحكتك من أجمل الضحكات فأنت تملأ حياتي بهجة وسرور.

لكل شيء هدية فأنت بالنسبة لي أجمل هدية.

ما في أي كلام يوصف حبي لك فكل القصايد لا تعبر عن مدى حبي.

لكل شيء آخر إلا حبي لك ماله آخر فحبي لك ليس له آخر.

أنت رمز لكل شيء جميل فالكون فأنت كالشمس رمز الدفء وأنت كالقمر رمز الضوء وأنت كالزهرة التي تنثر الرائحة العطرة فأنت الحب كل عيد حب وأنت بخير.

لا يوجد كلام يعبر عن حبي لك فإن قولت أعشقك في حبك قليلة وإن قلت أموت بهواك فلا تعبر عن الكلام فممكن أقول لك إني كلي ملكك لأنني أحبك.

قولت للشمس أن تعطيك نورها وتضيئ عليك أيامك كل عام وأنت حبيبي.

كل عام وأنت الحب كل عام وأنت حبيبي كل عام وأنا وأنت معا.

حبك كالبحر يغرق كل من وقع فيه فأنا في حبك تائه وبصوتك الجميل عاشق ولوجهك الحسن أشعر بأن قلبي دايب كل عام وأنت بخير.

حبي لك أظهر مشاعر لم أكن أعلم أنها بي فأصبحت أتفنن في قول العبارات الجميلة كل عام وأنت عيدي.

اليوم اكون معك لأحتفل بعيد ميلادك فقد أضأت شموع عيد ميلادك من نار حبي لك كل عام وأنت سعيد كل عام وأنت حبيبي.

ادعو الله أن يجعلك من نصيبي أدعو الله أن يجعل أيامك كلها فرح كل عام وأنت حبيبي.

كل سنة وأنت طيب كل سنة وأنت بخير كل سنة وأنت عمري كل سنة وأنت معايا.

كل عام وأنت الغالي على قلبي كل عام وأنت الحب.

إذا كنت أنت القمر وإذا كنت انت الورد والزهر فكيف ليأن لا أعشقك.

أبعث أحلى التهاني التي كلها إحساس أبعث أجمل الكلام المليء بالمشاعر كل عام وأنت أسعد الناس.

كل سنه وانت حبيبي كل سنة وأنت بين أحضاني كل عيد حب وأنت معايا.

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