كل ما تود معرفته عن استراتيجية دعم الأندية 2021

المواطن - مروة نبيل

أطلقت وزارة الرياضة، اليوم الخميس، استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، ليستمر التنافس في بيئة رياضية تواكب رؤية الوطن الطموح.

استراتيجية دعم الأندية

وكشف حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز الإنجازات التي تحققت بعد تنفيذ استراتيجية دعم الأندية في عامها الأول 2019/ 2020.

ولفت إلى أنه تم تعزيز حوكمة الأندية، وخلق أكثر من ألف فرصة عمل، و55% منها ارتبطت بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى زيادة عدد الأندية المشاركة في أكثر من 10 رياضات.

تطوير وتطبيق أعلى معايير الحوكمة

وتهدف استراتيجية دعم الأندية الرياضية 2021 إلى تطوير وتطبيق أعلى معايير الحوكمة نحو تنظيم الأعمال الإدارية والمالية في الأندية، سواء المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو دوري الدرجة الأولى.

وجاءت معايير تطوير الحوكمة كالتالي؛ الاستراتيجية والقيادة لوضع استراتيجية النادي والإشراف على تنفيذها، والهيكلة الإدارية والموظفين لتطوير الهيكل التنظيمي المناسب من أعضاء أكفاء، بجانب الإشراف المالي والتشغيلي.

لجنة الكفاءة المالية

وأصدر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارًا بإنشاء لجنة الكفاءة المالية، والتي يتم يكون أعضاؤها ممثلين من الجهات التالية، الإدارة المالية والإدارة القانونية من وزارة الرياضة، فريق دعم استراتيجية الأندية، رابطة دوري المحترفين، اتحاد كرة القدم ومدقق مالي خارجي.

وتهدف اللجنة إلى ضمان تقيد الأندية بالمعايير المحددة التي تركز على إدارة التكاليف بفعالية وكفاءة، وأن تكون أولوية الصرف لتسديد رواتب اللاعبين والوفاء بالالتزامات ذات الصلة، تجنيب الأندية القضايا الدولية والعقوبات المرتبطة بها، ووضع ضوابط لصرف المبالغ المحققة في نظام النقاط المحدد لصرفها ضمن الرياضات المختلفة.

تطوير مبادرة الألعاب المختلفة

وتضم الاستراتيجية في عامها الثاني 15 لعبة، من أجل المساهمة في انتشار الألعاب الرياضية المختلفة والتحفيز على ممارستها، ومن الألعاب المضافة، رفع الأثقال، الجودو، الريشة الطائرة، الجمباز والألعاب الإلكترونية.

وكشف حساب وزارة الرياضة عن معايير نظام النقاط الموحد، وجاء كالتالي؛ تقديم خطة تطوير للألعاب المختلفة، المشاركة في 10 ألعاب، التنافس في 5 من الألعاب المختارة، التنافس في 5 من الألعاب المختارة للفئات السنية، وتنفذي برامج لتطوير الفئات السنية 8 من الألعاب المختارة.

تطوير الاستراتيجية في العام الثاني

وتم تطوير استراتيجية دعم الأندية 2021، حيث تم رفع مستوى تقييم الحوكمة لأندية دوري المحترفين لتكون من 7 بدلًا من 5 الموسم الماضي، تطبيق تقييم الحوكمة لأندية الدرجة الأولى من 5 مستويات، زيادة عدد 5 رياضات مختلفة ليصبح الإجمالي 15 رياضة، تحديث وتطوير مبادرة الحضور الجماهيري، وإطلاق مبادرة “تحسين حضور المباراة”.

مبادرة الحضور الجماهيري

وتُساهم المبادرة في توفير تمويل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال نجحت في تحقيق حضور كافٍ في المباريات وفق المعايير المحددة، وتهدف إلى زيادة الحضور الجماهيري وتعزيز مشاركة المشجعين بشكل فعال أكثر، وسيكون العامل المحدد الرئيسي للدعم موسم 2020/ 2021 هو عدد الحضور، وتتولى إدارات الأندية التنفيذ.

مبادرة تحسين حضور المباريات

وأطلقت مبادرة تحسين حضور المباريات لتحل محل مبادرتي “الفعاليات المصاحبة” و”التسويق” لجذب الجمهور، وتهدف إلى توفير الدعم لكل نادٍ يطبق بنجاح محاور المبادرة، تحسين تجربة المشجعين، جذب وزيادة الجماهير المستهدف والمساهمة في إشراك أفراد المجتمع، ومحاورها؛ التسويق وبيع التذاكر، إدارة يوم المباراة والفعاليات.

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