كم عدد أقمار كوكب المشتري

كثير من القراء يريدون معرفة كم عدد أقمار كوكب المشتري ويمكن الإجابة بأن عدد الأقمار التي اكتشفت حول كوكب المشترى هم 79 قمراً وكوكب المشتري ضعف كوكب الأرض 1300 مرة.

معلومات عن كوكب المشتري

فيمكن القول أن عدد الكواكب منهم ثلاث وخمسون قمر تم الاعتراف بهم وإطلاق اسم عليهم وستة وعشرون قمر لا يتم الاعتراف بهم أو إطلاق اسم عليهم أو حتى الاعتراف بهم وسيذكر لنا موقع المواطن التفاصيل عن هذه الكواكب وتقسيمات الأقمار داخليًا وخارجيًا.

من هم مكتشف أقمار كوكب المشتري

ويعتبر كوكب المشتري من الكواكب الوحيدة التي تحتوي على عدد كبير من الأقمار التابعة له.

هناك العديد من العلماء الذين قاموا باكتشاف أقمار كوكب المشتري ولكن من أبرز العلماء المشهورين في اكتشاف أقمار كوكب المشتري هو العالم غاليليو حيث تم اكتشاف مجموعة من الأقمار التابعة لكوكب المشتري خارج الأرض حيث عرفت بأقمار غاليليو.

لماذا يمتلك كوكب المشتري هذا العدد الهائل من الأقمار

السبب في أن كوكب المشتري يمتلك عدد كبير من القمار هو كبر حجم كوكب المشتري فهو كبير جداً يعتبر أكبر من كوكب الأرض بحوالي ثلاثمائة مرة.

يوجد بكوكب المشتري جاذبية عالية تجعل أعداد كبيرة تسبح حوله في مجال جاذبيته ولأن حجمه كبير جداُ فتجد أنه يجذب أعداد كبيرة من الكواكب حوله.

السبب الثاني وراء انجذاب عدد كبير من الأقمار حول كوكب المشتري هو المسافة البعيدة بينه وبين الشمس فهنا المسافة البعيدة تمنح لكوكب المشتري فرصة مناسبة لجعل الأقمار الأخرى من الانجذاب حول كوكب المشتري.

وهناك معلومة تقول أن كلما اقتربت المسافة بين الكوكب والنجوم كلما ازدادت الفرصة في انجذاب النجم وأقماره حوالي الكوكب.

أما كوكب المشتري فهناك مسافة كبيرة بين كوكب المشترى ونجومه ومن نجوم كوكب المشتري الشمس لذلك لا تنجذب الشمس إلى كوكب المشتري.

فيعتبر كوكب المشتري كمغناطيس ضخم يجذب إليه العديد من الأقمار.

السبب في جعل المجال المغناطيسي لكوكب المشتري أشد من المجال المغناطيسي لكوكب الأرض هو وجود الهيدروجين في حالة سائلة كما أن يوجد هيدروجين معدني سائل في الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

ومن أسباب التي تجعل أن غاز الهيدروجين بوضع سائل في كوكب المشتري هو وجود ضغط مرتفع يعمل على سيولة غاز الهيدروجي ولذلك المجال المغناطيسي للمشتري يزيد في القوة عشرين مرة عن المجال المغناطيسي للأرض.

كم عدد أقمار كوكب المشتري

يمكنك معرفة كم عدد أقمار كوكب المشتري وفي أي عام تم اكتشافهم من خلال الآتي:

في عام ألف ستمائة وعشرة قام العالم المعروف غاليليو باكتشاف أربع أقمار من كوكب المشتري ولذلك سميت هذه الأقمار بأقمار.

تم اكتشاف هذه القمار التي تعتبر مميزة جدا عن طريق التلسكوب.

بعد ذلك قام العالم إدوارد إيمرسونبارنارد في عام ألف ثمانمائة اثنان وتسعون باكتشاف القمر الخامس والذي أطلق علية القمر أمالثيا.

تم اكتشاف القمر الخامس بواسطة التلسكوب.

القمار الأخرى لكوكب المشتري تم اكتشافها عن طريق الكاميرات التي تم وضعها على مسيار الفضاء فوياجر أو من خلال التلسكوب الأرضي أو من خلا الصور الإلكترونية.

تم إعطاء أرقام رومانية لأقمار كوكب المشتري والبالغ عددهم ستين على حسب الترتيب في الاكتشاف.

هناك الكثير من الأقمار التي يظن العلماء أنهم موجودين ولكن لا يمكن اكتشافها.

كوكب المشتري وأنواع أقماره

يوجد نوعان من أقمار كوكب المشتري وجاء ذلك التقسيم على حسب تقسيم العلماء فقد قسم أقمار كوكب المشتري إلى نوعان:

النوع الأول : أقمار تدور مع المشتري في اتجاه واحد وتعرف باسم الأقمار النظامية.

: أقمار تدور مع المشتري في اتجاه واحد وتعرف باسم الأقمار النظامية. يتم تقسيم النوع الأول وهو الأقمار النظامية إلى نوعان أقمار داخلية وأقمار رئيسية.

النوع الثاني : أقمار غير نظامية.

: أقمار غير نظامية. أما الأقمار الغير نظامية يتم تقسيمها إما أن تكون صاحبة مدارات تقدمية أو صاحبة مدارات تراجعية.

الأقمار النظامية

وهي عبارة عن ثمانية أقمار القمار النظامية تنقسم إلى نوعين:

الأقمار الداخلية وهي التي تتحكم في دوران كوكب المشتري ودورانه في نظام حلقات.

القمار الرئيسية: وتسمى بأقمار غاليليو وبها أضخم الأجسام في المجموعة الشمسية وهي أجسام فلكية.

الأقمار الداخلية لكوكب المشتري.

الأقمار الداخلية تساعد في انتظام واستمرار دوران حلقات كوكب المشتري وهي عبارة عن أربعة أقمار صغيرة يمكن اعتبار أن قطر الأربع أقمار حوالي مائتان كيلو متر.

يوجد نوعان من الأقمار هما المسئولين الرئيسين عن دوران الحلقات الأساسية لكوكب المشتري أسماء هذه الأقمار هو قمر ميتيس وقمر أدراستيا.

اما بالنسبة للحلقات الخارجية فيكون القمران أمالثيا وقمر ثيبي هما المسئولان عن دوران الحلقات الخارجية وثباتها.

معلومات عن الأقمار الداخلية

قمر ميتيس

هو من الأقمار القريبة والمواجهة لكوكب المشتري أثناء الدوران تم اكتشافه عن طريق مسبار الفضاء فوياجر غير منتظم الشكل.

قمر أدراستيا

ثاني الأقمار الداخلية بعد عن المشتري يبعد بمسافة 129.000يطلق علية المشترى الخامس عشر.

أمالثيا

ثالث الأقمار بعد عن كوكب المشتري مكتشفة العالم إيمرسونبارنارد سطحه عبارة عن جليد على هيئة مسام به مواد متعددة.

ثيبي

رابع قمر يبتعد عن المشتري غير منتظم الشكل يتكون من مواد متعددة.

أقمار غاليليو

تتكون من أربعة أقمار رئيسية وهم القمر آيو وقمر أوروبا وقمر غانيميد قمر كاليستو.

أما الأقمار الغير نظامية

وهي تتكون من مجموعة من الأقمار مثل:

مجموعة هيمالايا.

مجموعة كارم.

مجموعة باسيفي.

وهذه مجموعات الأقمار يخرج منها أقمار أخرى مثل:

قمر ثيميستو وقمر كاربو من الأقمار التي تدور حول المشتري في المسار الأمامي.

وقمر 1J S/2011 وقمر 12 S/2003 يعتبروا من الأقمار الموجودة في المدارات التراجعية

قمر 2 S/2003.

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