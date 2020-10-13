كم عدد سكان فرنسا

هناك العديد من يبحث عن معلومات عامة عن فرنسا ومن ضمن المعلومات السكان ويتساءل كم عدد سكان فرنسا بعد التقرير الذي طرحته منظمة الولايات المتحدة في سنة 2020 والنسبة التي يتزايد فيها.

فرنسا

تعتبر فرنسا من المدن الأوربية الجميلة تشتهر بأهم رمز برج إيفل وسيذكر لنا موقع المواطن عن أهم عدد سكان فرنسا وعدد سكان مدن فرنسا واللغات التي يتحدثون بها والديانة السائدة هناك.

كم عدد سكان فرنسا

حصلت فرنسا على المرتبة الاثنان وعشرون على مستوى العالم في عدد السكان فقد بلغت عدد السكان في عام ألفين وعشرين طبقًا للإحصائيات التي قامت بها الأمم المتحدة في شهر مارس ليبلع عدد سكان فرنسا 65,234,397 نسمة وهي نسبة عالية بالنسبة لسكان العالم فهي نسبتها تقريبًا 0.84% من سكان العالم.

مساحة فرنسا هي 547,557 كم مربع.

هناك الكثير من الدراسات التي تبين أن عدد سكان فرنسا في تزايد ومن ستصل في عام ألفين واحد وعشرين 66,012,908 سيكون الارتفاع 227,381 نسمة.

كما أن المهاجرين إلى فرنسا يزداد الأعداد يوميًا حوالي مائة سبعة وثمانون نازح يومي.

أما عدد المسافرين لفرنسا يزداد يوميًا يأتي إلى فرنسا ثمانمائة وعشر مسافر.

كم عدد سكان فرنسا موزعه في مدنها

تتكون فرنسا من عشر مدن كل مدينة ولها عدد سكان خاص ومن هذه المدن

مدينة باريس العاصمة وهي من إحدى مدن فرنسا يبلغ عدد سكان مدينة باريس اثنان مليون ومائة ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة واحد وخمسين.

بينما يكون عدد سكان مدينة فرنسا بضواحيها 12,292,895.

بلغ عدد سكان مدينة مرسيليا سبعمائة أربعة وتسعون ألف وثمانمائة وإحدى عشر نسمة.

بينما بلغ عدد سكان مدينة مرسيليا بضواحيها واحد مليون سبعمائة وعشرين ألف وتسعمائة واحد وأربعون نسمة.

المدينة الأخرى وهي مدينة ليون من ضمن مدن فرنسا يبلغ عدد سكانها أربعمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة عشر نسمة.

بينما عدد سكانها بضواحيها بلغ نسبة سكانها اثنان مليون ومائة ثمانية وثمانون ألف وسبعمائة تسعة وخمسون نسمة.

مدينة تولوز وهي من ضمن مدن فرنسا يبلغ عدد سكانها أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسة وخمسون نسمة.

بينما يبلغ عدد سكان مدينة تولوز وضواحيها واحد مليون ومائتان وخمسون ألف ومائتان واحد وخمسون نسمة.

مدينة نيس من ضمن مدن فرنسا يبلغ عدد سكانها ثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف وستمائة وعشرون نسمة.

بينما يبلغ عدد سكان مدينة نيس مائتان سبعة وسبعون ألف ومائتان تسعة وستون نسمة.

بينما يبلغ عدد سكان مدينة نيس ثمانمائة أربعة وثمانون ألف ومائتان خمسة وسبعون نسمة.

مدينة ستراسبورغ وهي من ضمن مدن فرنسا يبلغ عدد سكانها مائتان أربعة وسبعون ألف وثمانمائة خمسة وأربعون نسمة.

بينما يبلغ عدد سكان مدينة ستراسبورغ بضواحيها سبعمائة أربعة وستون ألف وثلاثة عشر نسمة.

من ضمن مدن فرنسا دولة مونبليية ويبلغ عدد سكانها مائتان ثمانية وأربعون ألف ومائتان اثنان وخمسون نسمة.

مدينة بوردو وهي من ضمن مدن فرنسا يبلغ عدد سكانها مائتان واحد وثلاثون ألف وثمانمائة أربعة وأربعون نسمة.

مدينة ليل من ضمن المدن الفرنسية يبلغ عدد سكانها مائتان ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة ثمانية وعشرون.

بينما بلغ مدينة ليل بضواحيها عدد سكانها واحد مليون ومائة تسعة وخمسون ألف وخمسمائة سبعة وأربعون.

التوزيع السكاني لفرنسا

هناك مناطق في فرنسا تعتبر مناطق حية بالنسبة لها تتركز فيها خمس عدد السكان ومن هذه المدن (سانتر فال دو لورا وبورغوني فرنش كومتة وآكيتين الجديدة) وإقليم كورسيكا.

ومنطقة أخرى في فرنسا بها نسبة ثلث سكان ومن هذه المناطق (إيل دو فرانس ووأوت دو فرانس).

الريف والمدن بالنسبة للفرنسين لا فرق بينهم فالنسبة تعتبر متساوية في الريف يبلغ عدد سكان الريف الفرنسي عشرة مليون.

وفي المدينة بلغ عدد سكان المدينة ستة عشر مليون نسمة.

وتم حساب نسبة عدد السكان في عام ألفين وعشرون في المدن نسبة واحد وثمانون بالمائة.

اختلاف الجنسيات في فرنسا

يختلف عدد الجنسيات في فرنسا ولكن الفرنسيين الأصليين يبلغ عدد سكانهم أربعة وتسعون بالمائة معظمهم من فرنسا يحملون الجنسية الفرنسية ولكن ليسوا من أصل فرنسي مثل الجنسيات الموجودة الروماننين والغاليين والروس وبولندا والفرنجيين.

بينما عدد السكان القادمين معظمهم من الجزائريين والإيطاليين والتونسيين والأسبانين والبرتغاليين والأتراك.

كل جهة من جهات فرنسا يعيش فيها مجموعة من الفئات في الشمال الفرنسي يعيش الإسكندنافية وفي الجنوب يعيش الأقطانيين والغرب يسكن طائفة من الكليتين والشرق يعيش الليغوريين.

اللغة الشائعة في فرنسا

يعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الأم والتي يحرص المجتمع الفرنسي على نشرها في تعاملاتها فالقانون يحتم لابد من التحدث باللغة الفرنسية.

في التعاملات اليومية تجد اللغات اليومية التي يمكن التحدث بها بين الفرنسيين هي المغربية والبربرية والفيتنامية.

تعدد اللغات في جهات فرنسا

كل منطقة من المناطق الفرنسية تتحدث اللغة الخاصة بها وتسمى باللغة الإقليمية فتجد الشمال الشرقي اللغة الفلمنكية.

وفي الجنوب يتحدثون اللغة الكتالونية والباسكية.

وفي الجنوب الشرقي اللغة البروفنسالية.

وتجد في المنطقة البروتاني يتحدثون اللغة البروتانية.

واللغة الالزاسية في منطقة لورين.

وهناك العديد من اللغات مثل اللغة البيكارد واللغة الكورسية.

الديانة في فرنسا

الديانة المسيحية الكاثولوكية هي من الديانات المنتشرة هناك يبلغ نسبتها خمسة وستون بالمائة.

ولكن يوجد العديد من الديانات الأخرى مثل الملحدون والاغنوسيتون خمسة وعشرون بالمائة.

المسلمون في فرنسا تبلغ نسبتهم تسعة بالمائة.

باقي الديانات الأخرى مثل الهندوس والبوذيين تبلغ نسبتهم واحد بالمائة.

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