كم مدة تجديد الهوية الوطنية؟

المواطن - الرياض

تفاعلت الأحوال المدنية مع استفسار بشأن كم تستغرق مدة تجديد الهوية الوطنية بالنسبة إلى المواطنين؟

وقالت الأحوال عبر العناية بالعملاء على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن الهوية الوطنية يستغرق إصدارها 14 يوم عمل كحد أقصى، وستصل رسالة نصية إلى المستفيد عند وصول بطاقته إلى مكتب الأحوال.

بدل فاقد

وفي وقت سابق، أكدت الأحوال المدنية أهمية استخراج بدل فاقد للهوية بعد الإبلاغ بفقدانها.

وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر ردًا على استفسار في هذا الشأن: إنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

وتابعت الأحوال: يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية، وبالإمكان تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يومًا.

مسؤولية قانونية

كما أعادت الأحوال المدنية التحذير من رهن أو فقدان الهوية، مشددة على أن فقدانها يعرض للمساءلة القانونية.

ولفتت إلى أن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا ترهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.

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