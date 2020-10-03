كم يستغرق علاج نشاط الغده الدرقيه

يمكن علاج نشاط الغدة الدرقية عن طريق اليود المشمع أو العمليات الجراحية أو الدواء الطبي فيتساءل عن كم يستغرق علاج نشاط الغده الدرقيه حتى يبدأ المصاب في بدء العلاج والتعافي.

معلومات عن نشاط الغدة الدرقية

بعد أن يعلم المصاب أن لديه فرط في نشاط الغدة الدرقية يبدأ بالبحث عن العلاج وسيذكر لنا موقع المواطن طرق العلاج وكيف يمكن معالجتها والأعراض التي تظهر على مريض الغدة الدرقية.

ما معنى نشاط الغدة الدرقية

يعني نشاط الغدة الدرقية هو أن الغدة تقوم بإفراز العديد من الهرمونات التي تساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

والنشاط هنا في الغدة الدرقية هو زيادة إفراز الغدة لهرمونات الحرق مما تتسبب في النحافة الزائدة للشخص.

كثير من النساء معرضون للإصابة بمرض فرط الغدة الدرقية فتتراوح النسبة عشرون بالمائة يعتبر سن ظهور نشاط الغدة الدرقية بين العمر العشرون إلا الأربعون.

الغدة الدرقية من الغدد المهمة في جسم الإنسان حيث أنها توجد في الرقبة.

أعراض نشاط الغدة الدرقية

عندما يتم تشخيص الحالة على أنها فرط في نشاط الغدة الدرقية يكون بسبب ظهور أعراض تظهر على المريض من وهذه الأعراض:

يكون مصاب الغدة الدرقية غير متحكم في أعصابه وانفعالاته فتظهر العصبية والتوتر من خلال طريقة كلامه فدائم متوتر وقلق.

مصاب فرط الغدة الدرقية نحيف جداً بسبب نشاط الغدة السريع في حرق السعرات.

تجد مريض فرط الغدة الدرقية دائمًا في حالة تعب وإعياء بسبب سرعة هضم الطعام وحرق الدهون.

تجد أن الغدة الدرقية متورمة في مكانها حيث يظهر التورم في منطقة الرقبة.

لا يحتمل درجة حرارة الصيف أو تجد المرأة أثناء وقوفها في المطبخ لا تتحمل درجة الحرارة العالية.

كما يشعر المريض بأن ضربات قلبه متسرعة ولا تدق بانتظام.

دائم مريض الغدة الدرقية يشعر بعدم تمالك والتحكم في أعصاب يديه فتجد أطراف يده دائمًا في حالة زفزفة.

نتيجة لارتفاع نشاط الغدة الدرقية تجد أن طبقات الجلد ضعيفة لدرجة أنها متهدله.

لا يستطيع مريض نشاط الغدة الدرقية النوم لساعات متواصلة عميقة بس ضربات القلب المتسرعة.

كما أن من أعراض الغدة الدرقية التأخر في الإنجاب بسبب اضطراب الهرمونات الخاصة بالدورة الشهرية فتجد أن السيدات التي لديهم مشاكل في الغدة الدرقية يبحثون عن الحمل ولا يحدث الإنجاب إلا بعد معالجة الغدة الدرقية.

نتيجة لقلة الغذاء والنحافة الشديدة تجد أن تساقط الشعر من أسباب الغدة الدرقية وأيضًا الإصابة بهشاشة العظام لأن الجسم لا يستفاد من الفيتامينات بسبب الإسهال الشديد الذي يكون مصاب به مريض الغدة الدرقية النشطة بشكل دائم.

في السن الكبير يظهر على مصابي الغدة الدرقية أعراض معينة مثل دقات القلب السريعة وزيادة التعب.

إذا كنت مصاب في بدايات نشاط الغدة الدرقية فستجد نفسك في حالة جيدة بسبب التمثيل الغذائي السريع الذي يعطي طاقة.

ولكن فيما بعد ستصبح مرهق وتشعر بحالة من التوتر والتعب الشديد بسبب فرط النشاط.

كيف يمكن علاج فرط نشاط الغدة الدرقية

يمكن علاج نشاط الغدة الدرقية باستخدام الطرق الآتية:

استخدام اليود المشع

حيث أن اليود المشع يقوم بعلاج النشاط الخاص بالغدة الدرقية بتقليله ولكن قد يتسبب هذا العلاج في الخمول لها.

في حالة حدوث الخمول في نشاط الغدة الدرقية بعد العلاج باليود المشع يبدأ في تناول علاج يعالج الهرمونات التي فقدتها الغدة الدرقية بسب اليود المشع.

الأدوية الطبية الخاصة بعلاج الغدة الدرقية

هناك حالات من فرط نشاط الغدة الدرقية لا تحتاج إلى لعلاج طبي لمعالجة هذا الفرط هو عبارة عن علاج مضاد لنشاط الغدة الدرقية والتقليل من هرموناتها المفرطة.

ولكن هذا العلاج ليس آمن فهو يؤثر على الكلى والكبد من هذه الأدوية: (ميثيمازولوبروبيلوثيوراسيل).

علاج نشاط الغدة الدرقية باستخدام دواء حاصرات بيتا

يمكن علاج الهرمونات الزائدة التي تفرزها الغدة الدرقية باستخدام حاصرات بيتا ولكن هذا الدواء خطير جداً على الغدة الدرقية فهو يتسبب في شعور من يتناوله بحالة خفقان للقلب سريعة وأيضًا سرعة نبض القلب وزيادة التعرق مع وجود الزفزفة.

اللجوء إلى العمليات الجراحية

عندما يكون المريض بفرط نشاط الغدة الدرقية لا يصلح معه علاج لوقف هذا النشاط أو أن تكون المرأة المصابة حامل فلابد من اللجوء للعمليات الجراحية لاستئصال الغدة الدرقية، ولكن لعملية الاستئصال أعراض جانبية خطيرة منها:

التزام المريض بتناول دواء الليفوثيروكسين طوال فترة حياتها وعدم التوقف عنه نهائيًا.

ومن الأعراض الخطيرة التي تظهر بعد إجراء العملية الجراحية هي وقف عمل الغدد الجانبية الأخرى التي كانت بجانب الغدة الدرقية.

أو أن يصبح هناك ضعف ومن ثم دمار في الأحبال الصوتية.

كم يستغرق علاج نشاط الغده الدرقيه

كل من يصاب بمرض فرط نشاط حركة الغدة الدرقية يتساءلكم يستغرق علاج نشاط الغده الدرقيه؟

علاج اليود المشع الذي يتم استخدامه في التقليل من نشاط الغدة الدرقية يأخذ من أسبوعين لشهر حتى يبدأ الجسم في التعارف على العلاج وأن يظهر مفعول العلاج في التقليل من نشاط الغدة الدرقية.

أما بالنسبة للأدوية الطبية المضادة المستخدمة في التقليل من نشاط الغدة الدرقية يبدأ ظهور النتيجة على الجسم من أسبوعين إلى شهر تقريبًا.

أما بالنسبة لعمليات استئصال الغدة الدرقية فمدتها من ساعة إلى ساعتين وبعدها يحدث التحسن.

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