كواليس جديدة تكشف اقتراب لوسيانو فيتو من الهلال لـ 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

تفصل خطوة واحدة فقط، اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو، نجم الفريق الكروي الأول بـ سبورتينج لشبونة البرتغالي، عن الانضمام لنادي الهلال قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن أتلتيكو مدريد الإسباني مالك فيتو الأصلي سيحصل على 50% من قيمة صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني لـ الهلال من سبورتينج لشبونة، وذلك بعد الاتفاق بين سبورتينج لشبونة والأتلتيكو على هذا البند عند انتقال فيتو للنادي البرتغالي في صيف 2019.

لوسيانو فيتو هلاليًّا لـ 3 سنوات:

وأضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن فيتو سينضم إلى الهلال لـ3 سنوات، كما تُقدر قيمة الصفقة بمبلغ مالي يتراوح من 8 إلى 10 ملايين يورو، مع أحقية التمديد لعام آخر بالنسبة لفريق الهلال.

وسيكون انضمام لوسيانو فيتو بمثابة دليل على اقتراب كل من سالم الدوسري وعمر خربين من الرحيل عن أزرق العاصمة.

جدير بالذكر أن فيتو يستطيع اللعب في مركزين، حيث يمكنه شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر واللعب كمهاجم مما يعني قدرته على القيام بواجبات مركز سالم الدوسري وعمر خربين.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن سالم الدوسري يرغب في الاحتراف الخارجي، بينما سيرحل خربين لهبوط مستواه الفني مع الفريق الهلالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Torcedores البرتغالية فإن الهلال سيتعاقد مع فيتو حتى ديسمبر 2023 في صفقة قيمتها 11 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن سبورتينج لشبونة سيحتفظ بنسبة 20% من بطاقة اللاعب الأرجنتيني، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو هو من طلب التعاقد مع اللاعب فيتو.

مسيرة فيتو الكروية:

وسبق للاعب لوسيانو فيتو اللعب في صفوف أندية عدة، مثل أتلتيكو مدريد الإسباني وراسينج كلوب الأرجنتيني وفياريال الإسباني وإشبيلية الإسباني، إضافة لفريق فولهام الإنجليزي.

ويركز الهلال خلال الفترة المقبلة على حسم الصفقات المميزة، وذلك للمنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

شارك الخبر