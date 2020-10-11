كواليس عرض النصر المُغري لضم مسعود أوزيل

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر أصبح أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب نادي آرسنال الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحافية بجانب الصحفي الرياضي سيزار لويس عن كواليس عرض النصر لضم أوزيل، حيث قال بأن العالمي تقدم بعرض قدره 5 ملايين جنيه إسترليني لإقناع آرسنال بالتخلي عن اللاعب الألماني، حيث تُرحب إدارة آرسنال برحيل أوزيل.

ويرغب النصر في ضم أوزيل بعقد لمدة سنتين، وسيكون قرار اللاعب الألماني هو الحاسم في هذه المسألة.

سبب رغبة آرسنال في التخلص من مسعود أوزيل

وكانت صحيفة Miror البريطانية قالت : إن آرسنال سيستغني عن أوزيل بسبب راتبه الأسبوعي الكبير، حيث يتقاضى اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية ما يقرب من 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وأفادت الصحيفة البريطانية الشهيرة أن آرسنال يُحاول حاليًّا التوصل لاتفاق مع أوزيل على الرحيل بالمجان عن النادي اللندني في شهر يناير المقبل، كما أن رحيل أوزيل سيوفر 18 مليون جنيه إسترليني لفريق آرسنال.

وفي سبتمبر الماضي، كانت تقارير صحافية تركية قالت: إن النصر عرض على أوزيل 20 مليون دولار أمريكي كراتب سنوي لضمه للعالمي، وذكرت التقارير حينها أن النصر سيُعامل اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية معاملة خاصة.

ماذا سيحدث لو انضم أوزيل لـ النصر ؟

وإذا نجح العالمي في ضم مسعود أوزيل، والقدوم به لـ الدوري السعودي فستكون صفقة من العيار الثقيل؛ كون أوزيل واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم بالعالم وسبق له اللعب مع ريال مدريد الإسباني، وتُوج أيضًا بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في عام 2014.

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