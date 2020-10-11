كورونا يصل الرئاسة الإيرانية

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن نتيجة الفحوصات الخاصة بـ كورونا المستجد لمحمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، أثبتت إصابته بالفيروس.

وكتب نوبخت على تويتر: بعد أسبوع مليء بالعمل، وظهور بعد الأعراض، راجعت أحد المراكز الطبية لمتابعة الأمر، فتبيَّن أن نتيجة إصابتي بفيروس كورونا إيجابية.

وتابع: بناءً على نصيحة الأطباء بقيت تحت المراقبة.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ألغى اجتماعًا مقررًا الثلاثاء الماضي، مع رؤساء السلطات الثلاث، خوفًا من انتقال عدوى كورونا إليه من قبل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي زار الاثنين الماضي، مستشفى للمصابين بالفيروس.

وتحولت القضية إلى جدل داخلي حيث انتقد علي رضا معزي، مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات والإعلام، زيارة قاليباف إلى جناح مرضى كورونا بمستشفى بطهران قائلًا: إن “تجاهل البروتوكولات، لأي دافع كان، يجعل انتهاكها أمرًا طبيعيًّا”.

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