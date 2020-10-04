كونترولوك لعلاج قرحة المعدة

كونترولوك دواء يحتوي على مادة بانتوبرازول وهذه المادة تنتمي إلى فئة من العقاقير ويطلق عليها مثبطات مضخة البروتون ويستخدم كونترولوك لعلاج قرحة المعدة والحموضة الزائدة والارتجاع المرئي.

ما هو دواء كونترولوك

كونترولوك دواء ينتج على هيئة أقراص لها كسوة معوية وكل قرص يشمل بانتوبرازول كمادة فعالة ويتاح في تركيزين وهما: 20 ملليجرام 40 ملليجرام في كل قرص.

استيراد دواء كونترولوك هو شركة فارما اوفر سيز ولها الحق في الاستيراد والتوزيع داخل جمهورية مصر العربية وكونترولوك من إنتاج شركة تاكيدا العالمية.

يعتبر كونترولوك من الأدوية التي لا يجوز صرفها إلا من خلال وصفة طبية أو روشتة.

الحالات التي يتم فيها وصف كونترولوك

دواء كونترولوك لعلاج قرحة المعدة يتم وصفه في الأغلب للمرضى التي تعاني من الحالات التالية:

يعتبر دواء كونترولوك لعلاج قرحة المعدة الناتجة عن التعرض إلى جرثومة المعدة بالإضافة إلى العلاج من خلال المضادات الحيوية المتناسبة.

الناتجة عن التعرض إلى جرثومة المعدة بالإضافة إلى العلاج من خلال المضادات الحيوية المتناسبة. يعتبر دواء كونترولوك لعلاج قرحة المعدة الناتجة عن استخدام الأدوية المسكنة لدى المرضى المعرضة للخطر بالإضافة إلى العلاج المنتظم من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

الناتجة عن استخدام الأدوية المسكنة لدى المرضى المعرضة للخطر بالإضافة إلى العلاج المنتظم من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. مرض ارتجاع عضلة المريء ويطلق عليه مرض جيرد وهو مرض يتسبب في الشعور بالحموضة والحرقان ويسبب تآكل في جدار عضلة المريء إذا تم إهماله.

يستخدم دواء كونترولوك في الأمراض التي يزيد فيها إفرازات حامض المعدة والتي تتمثل في بعض أورام الجهاز الهضمي مثل: مرض زولينجر إليسون.

في بعض الحالات يتم وصف هذا الدواء إلى جانب بعض المضادات الحيوية لتسريع عملية الشفاء وقد يعرض عليك طبيبك تغييرات في النظام الغذائي وأسلوب الحياة لمنع تكرار الأعراض.

استخدام كونترولوك مع الحمل

يعتبر دواء كونترولوك لعلاج قرحة المعدة مفيد جدًا لقرحة المعدة ولكن عند استخدامه مع الحمل يتسبب في أعراض كثيرة ومن خلال موقع المواطن نوضح هذه الأعراض وهي:

التأثير على الخصوبة والتكاثر: الدراسات التي تم إجرائها على الحيوانات بجرعات أعلى 35 مرة من الجرعات البشرية لم تظهر أو تؤكد أي آثار سلبية على الخصوبة أو التكاثر ولكن حتى وقتنا هذا لم تكتمل الدراسات البشرية التي أجريت.

الاستخدام خلال الحمل: بناًء على شكل الغذاء والدواء الأمريكية يعتبر كونترولوك لعلاج قرحة المعدة بصورة عامة آمن للاستعمال في خلال الحمل عندما تفوق الفوائد المخاطر ويجب أخذ الحيط قبل وصف كونترولوك في خلال الحمل ويجب استخدامه إذا احتاج الأمر بصورة واضحة وكانت الفائدة تفوق المخاطر.

الاستخدام في الشهور الأولى من الحمل: لم تدل الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى تواجد تشوهات خلقية أساسية أو غيرها من نتائج الحمل السلبية بالإضافة إلى استخدام هذا الدواء في أول ثلاثة أشهر للحمل وفشلت الدراسات التي تمت على الحيوانات في الكشف عن دليل على تواجد مسخ أو ضرر جنيني عند الجرعات العلاجية حيث يجدر الإشارة إلى عدم تواجد بيانات للرقابة في الحمل البشري.

استعمال كونترولوك مع الرضاعة

لا يجوز استخدام كونترولوك مع الرضاعة ويجب اتخاذ قرار لوقف الرضاعة الطبيعية أو إيقاف الدواء مع مراعاة أهمية هذا الدواء للأم.

كيفية استخدام كونترولوك لمرضى الكبد

تحدث عملية الأيض لمادة بانتوبرازول في المقام الأول من خلال الكبد وبالرغم من أن الدواء جيد التحمل بصورة عامة ولكن يجب أخذ كونترولوك بحذر لدى المرضى التي تعاني من أمراض الكبد الشديدة بسبب نقص البيانات السريرية المرتبطة باستخدامه في هؤلاء المرضى.

يجب عدم تخطي الجرعة اليومية عن 20 مليجرام من كونترولوك لدى المرضى التي تعاني من ضعف حاد في الكبد بمعنى أن كونترولوك 40 مجم لا يتناسب ويجب تجنب استخدام كونترولوك في العلاج المركب لعلاج جرثومة المعدة لدى المرضى التي تعاني من خلل كبدي متوسط أو شديد حيت لا يتوافر في وقتنا هذا بيانات عن فعالية وسلامة كونترولوك في العلاج المركب لهؤلاء المرضى.

كونترولوك وتأثيره على الكلى

تحدث مشاكل في الكلى والتهاب خلايا الكلى الشديد في أي وقت أثناء العلاج عن طريق كونترولوك ويجب التواصل مع طبيبك في أقرب وقت إذا تعرضت إلى نقص في كمية البول أو عند ظهور دم في البول.

كونترولوك وحدوث الإسهال

دواء كونترولوك يرفع خطر الإصابة بالإسهال الحاد ويكون نتيجة الإصابة بميكروب في الأمعاء ويطلق عليه: Clostridium difficile ويجب عليك التواصل مع طبيبك بسرعة عند التعرض لأحد هذه الأعراض أثناء العلاج من خلال كونترولوك والتي تتمثل في: الإسهال الشديد آلام في المعدة ارتفاع في درجة الحرارة بصورة مستمرة حمى لا تزول.

تأثير كونترولوك على العظام

الأشخاص التي تتناول جرعات بصورة يومية وكثيرة من أدوية مثبطات مضخة البروتون مثل الكونترولوك لفترة طويلة وتكون سنة أو أكثر تتعرض إلى خطر شديد في كسور الورك أو الرسغ أو العمود الفقري حيث يجب عليك أخذ كونترولوك بناًء على الجرعات المحددة ويجب التواصل مع طبيبك في حالات كسر العظام أثناء أخذ كونترولوك.

صحة العلاقة بين كونترولوك والذئبة

بعض الأشخاص تلجأ إلى أدوية مثبطات مضخة البروتون بما فيها كونترولوك ويطورون أنوع محددة من الذئبة الحمامية ولكن يجب عليك التواصل مع طبيبك عند التعرض إلى ألم في المفصل أو طفح جلدي على خديك أو أذرعتك والتي تزداد عند التعرض إلى الشمس.

كونترولوك وسرطان المعدة

إن مثبطات مضخة البروتون التي تستخدم على نطاق متسع مثل: إيسوميبرازول لانزوبرازول أوميبرازول رابيبرازول كونترولوك والتي يتم استخدامها في علاج ارتجاع الأحماض والحفاظ على بطانة المعدة وسبق وتم ربطها بسرطان المعدة حيث قام باحثون من هونج كونج بدراسة 63,397 شخص تمت معالجتهم من عدوى معوية بالبكتيريا الحلزونية وفي المجموع أصيب 153 من أصل 63,397 شخص في هذه الدراسة بسرطان المعدة أي بنسبة 0.24% من الإجمالي.

شارك الخبر