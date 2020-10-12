كيفية تحميل فيديوهات اليوتيوب على الهاتف

الكثير من الأشخاص يسألون عن كيفية تحميل فيديوهات اليوتيوب على الهاتف وذلك حتى يتم تحميل الفيديوهات بطريقة سهلة وسريعة للغاية حتى يتم تنزيلها على الهاتف ورؤيتها في أي وقت يريد.

التحميل من يوتيوب إلى هاتف آيفون

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها حتى يتم التعرف على كيفية تحميل فيديوهات من اليوتيوب على الهاتف وذلك حتى يتم مشاهدة الفيديوهات من على اليوتيوب وتنزيلها على الهاتف الخاص بالمستخدم ومشاهدتها في أي وقت بدون انترنت، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من هذه الطرق فيما يلي.

تختلف طريقة تحميل الفيديوهات من اليوتيوب إلى الهاتف الجوال من نوع هاتف لآخر وذلك بسبب اختلاف عدة أشياء في الهاتف والبرامج المصرحة له.

يعتبر جهاز الايفون من الأجهزة الجميلة للغاية والتي يختلف البرامج عليها وتشغيلها عن الهواتف الأندرويد ولذلك تختلف طريقة التحميل من نوع لآخر.

التحميل من يوتيوب للايفون باستخدام تطبيق Document

هناك العديد من البرامج التي يمكن استخدامها حتى يتم تنزيل الفيديوهات من اليوتيوب على الهاتف المحمول والتي يسأل الكثير من الأشخاص عن كيفية تحميل فيديوهات من اليوتيوب على الهاتف.

في البداية يجب ان يتم تنزيل التطبيق على هاتف الايفون الخاص بالمستخدم، ثم يتم تثبيت البرنامج على الهاتف حتى يمكن استخدامه في تنزيل الفيديوهات.

ثم يتم فتح التطبيق بعد تثبيته ثم يتم الضغط على رمز المتصفح والذي يتواجد أسفل شاشة التطبيق والذي يكون على شكل بوصلة.

ثم الذهاب إلى الموقع الالكتروني Y2mate ثم يتم الضغط من خلال المتصفح الذي تم فتحه ويتم استخدام الموقع حتى يبحث عن الفيديو المراد تحميله من اليوتيوب.

يجب في الخطوة التالية النقر على تنزيل والتي تظهر باللون الأخضر بجانب الفيديو الذي يرغب المستخدم في تنزيله.

يمكن الانتقال إلى علامة التبويب والتي يتواجد فيها الفيديو واختيار التنزيل والذي يكون بجانب MP

ثم يتم تسمية الفيديو بالاسم المراد تنزيله به وتحديد المكان الذي يريد المستخدم الاحتفاظ به فيه سواء كان في مجلد او في البرنامج.

التحميل من يوتيوب للايفون باستخدام المواقع الإلكترونية

يمكن أن يتم استخدام المواقع الالكترونية كذلك في عملية التنزيل وذلك حتى يتم تنزيل الفيديو بطريقة سريعة وسهلة ويمكن استخدامه للإجابة عن سؤال كيفية تحميل فيديوهات من اليوتيوب على الهاتف.

يمكن أن يتم استخدام بعض المتصفحات حتى يتم تنزيل الفيديوهات من اليوتيوب وليس بالشرط أن يتم استخدام برنامج مخصص في عملية التحميل.

يعد موقع keep vid من المواقع التي يمكن استخدامها في عملية تنزيل الفيديوهات من اليوتيوب إلى الهاتف الجوال.

يقوم هذا الموقع بتنزيل الفيديوهات المراد تنزيلها من اليوتيوب إلى الهاتف المحمول بطريقة مجانية بالكامل دون فرض أي رسوم على المستخدم.

يتم استخدام هذا الموقع أو المواقع المشابهة له على الأغلب بنفس الطريقة دون إضافة الكثير من التغيرات به.

يتم في البداية فتح الموقع الالكتروني الذي يريد الشخص استخدامه في عملية تحميل أو تنزيل الفيديو من على اليوتيوب إلى الهاتف الجوال.

يتم الانتقال إلى الفيديو المتواجد على اليوتيوب والمراد تنزيله على الهاتف الايفون ويتم نسخ رابط الفيديو.

ثم الذهاب إلى البرنامج الذي يتم استخدامه في عملية التنزيل ولصق الفيديو في هذا البرنامج في المكان المخصص للتحميل.

يتم اختيار الجودة المراد تنزيل الفيديو بها ومكان التنزيل الذي يتواجد على هاتف الايفون.

يتم فتح الفيديوهات من على الوسائط أو المكان الذي تم تنزيله به على الهاتف للتأكد من أنه نزل بالكامل والتأكد من جودته إذا كانت ضعيفة أو قوية.

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