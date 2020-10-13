كيفية حذف حساب تويتر

الكثير من الأشخاص يسألون عن كيفية حذف حساب تويتر وذلك بشكل نهائي عن طريق الهاتف الجوال أو عن طريق جهاز الحاسب وذلك لأن كل طريقة تختلف عن الأخرى.

حذف حساب تويتر نهائيا من هاتف الايفون

هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها حتى يتم حذف حساب على تويتر وتختلف هذه الطرق من جهاز لآخر فيسال البعض عن كيفية حذف حساب تويتر من هاتف الايفون ويكون ذلك من خلال بعض الطرق التي يقدمها موقع المواطن بطريقة صحيحة وتفصيلية وهذه الطرق هي.

في البداية يتم تشغيل تويتر على هاتف الايفون الخاص بالمستخدم.

ثم يتم الضغط على زر الإعدادات وكذلك خيارات الخصوصية التي تتواجد في تويتر ثم يتم الضغط على خيار الحساب.

ثم يجب النقر على الخيار الذي يتواجد في تويتر والذي يكون مكتوب فيه إلغاء تنشيط الحساب، حيث انه خيار من عدة خيارات متواجدة في البرنامج.

يتم الضغط على زر إلغاء تنشيط الحساب ثم يجب أن يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب حتى يتم إلغاء عملية التنشيط بطريقة صحيحة والتأكد من اختراق الحساب من شخص خارجي.

يتم الضغط على الزر الذي ينص على موافقة الشخص في إلغاء التنشيط والذي يظهر في التنبيهات.

في الخطوة الأخيرة يجب ألا يقوم المستخدم بفتح حساب تويتر الذي تم إيقافه حتى مدة تصل إلى ثلاثين يوم حتى يتم التأكد من إغلاقه بشكل نهائي.

تعطيل حساب تويتر من رقم الهاتف

من ضمن طرق حذف حساب تويتر التي يتبعها الكثير من الأشخاص هي كيفية حذف حساب تويتر باستخدام رقم الهاتف ويكون ذلك من خلال ما يلي.

في البداية يجب أن يقوم المستخدم بالانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بموقع تويتر وذلك باستخدام أي متصفح من متصفحات الانترنت المتعددة.

يجب أن يتم إدخال رقم الهاتف وكذلك كلمة السر الخاصين بالحساب والمستخدم، ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول ثم القيام بالانتقال إلى قائمة الإعدادات.

في الخطوة التالية يتم البحث عن الخيار الموجود فيه إيقاف تفعيل الحساب ثم يتم الضغط على هذا الخيار.

يتم الضغط على زر إيقاف تفعيل الحساب، ثم يجب ألا يتم تسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بالشخص والذي تم إيقافه لمدة تصل لثلاثين يوم.

حذف حساب تويتر من هاتف الأندرويد

من طرق حذف حساب تويتر المختلفة هي حذف الحساب باستخدام جهاز الأندرويد حيث أن معظم الأشخاص يستخدمون هذه الهواتف ويسألون عن طريقة حذف الحساب وهي كما يلي.

في البداية يتم الدخول إلى تطبيق تويتر ويتم الضغط على صورة الملف الشخصي المتواجدة في الحساب.

ثم يجب الضغط على زر الإعدادات والخصوصية والذي يظهر في الجزء العلوي في التطبيق.

سوف يجد خيار إلغاء تنشيط الحساب ثم يتم النقر عليه.

يتم إدخال كلمة السر الخاصة بالحساب والضغط على إلغاء التنشيط.

يجب ألا يتم الدخول إلى الحساب مرة أخرى حتى مرور ثلاثين يوم ليتم التأكد من أنه أغلق بالفعل.

متطلبات ونتائج الحذف النهائي لحساب تويتر

هناك بعض المتطلبات التي يجب القيام بها وإتباعها حتى يتم حذف حساب تويتر بشكل نهائي وعدم فتحه مرة أخرى مهما حدث ومن هذه المتطلبات ما يلي.

يجب أن يتم اتباع هذه النصائح بطريقة صحيحة حتى يغلق حساب تويتر بشكل نهائي وعدم تمكن الشخص من تشغيله مهما حاول في أي وقت.

الجميع يبحث عن أفضل الطرق التي يمكن استخدامها حتى لا يتمكن من فتح حساب تويتر مرة أخرى بعد غلقه وعدم ظهور اسم المستخدم على تويتر لأي أحد.

إلغاء تثبيت تويتر من الهاتف المحمول

من ضمن الطرق التي يمكن ويجب اتباعها لعدم فتح حساب تويتر مرة أخرى وغلقه بطريقة نهائية هي أن يتم إلغاء تثبيت تويتر من الهاتف الخاص بالمستخدم وذلك لعدة أسباب وهي.

لضمان أن لا يقوم المستخدم بالدخول إلى حساب تويتر الذي يريد حذفه لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم فيجب عليه أن يقوم بحذف تطبيق تويتر من الهاتف.

إذا تم حذف التطبيق فإنه يضمن أن لا يقوم بفتح الحساب مرة أخرى ولو بمحض الصدفة أو عن طريق الخطأ.

إذا قام المستخدم بفتح الحساب مرة أخرى فإنه سيضطر للانتظار فترة أخرى من الزمن حتى يتم غلق الحساب مرة أخرى.

إلغاء الحساب نهائياً عبر موقع تويتر

يمكن كذلك أن يقوم الشخص بعمل حذف نهائي للحساب الخاص به من موقع تويتر وعجم ظهور أسمه على الموقع مرة أخرى وذلك من خلال ما يلي.

يتم الذهاب إلى تويتر وتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالشخص والمراد إيقافه، ثم الضغط على كلمة المزيد.

ثم يجب الضغط على الإعدادات والخصوصية ثم اختيار إلغاء تفعيل الحساب وإدخال كلمة المرور حتى يتم التأكد من إلغاء التفعيل.

كيفية تعطيل حساب تويتر مؤقتا

هناك من يريد تعطيل حساب تويتر بشكل مؤقت وليس بشكل نهائي حتى يتمكن من العودة إليه وفتحه مرة أخرى وقت ما يريد ويكون ذلك من خلال بعض الخطوات.

يتم التسجيل إلى حساب تويتر من خلال أي متصفح على الهاتف.

يتم الضغط على الصورة الشخصية الخاصة بالحساب ثم النقر على الإعدادات والخصوصية.

يتم البحث عن خيار تعطيل الحساب ويتم الضغط عليه حتى يقوم بتحويل المستخدم لصفحة أخرى للتأكد من إغلاق الحساب.

يتم إدخال كلمة المرور والضغط على تعطيل الحساب، ويجب أن لا يتم فتح الحساب مرة أخرى لمدة ثلاثين يوم.

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