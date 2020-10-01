كيفية حساب ايام التبويض

أيام التبويض عند المرأة أمر مهم يجب عليها معرفته وحسابه وذلك لكي تحصل علي طفل صغير في عائلتها يمكنك معرفة كيفية حساب ايام التبويض الآن سواء كانت لفترة حيض منتظمة أو فترة الحيض غير منتظمة.

أيام التبويض

أيام الحدوث الإباضة وحسابها له دور كبير في الحصول على طفل كما أن حساب أيام التبويض يزيد من فرصة الحصول على طفل جديد في العائلة.

تنقسم فترة الإباضة إلى نصفين عند السيدات والتي معرفتهم تساعد في معرفة كيفية حساب ايام التبويض.

النصف الأول من فترة التبويض

هي الفترة التي تبدأ بمجرد انتهاء الدورة الشهرية لدى المرأة وتظل تلك الفترة حتى حدوث عملية الاباضة تلك الفترة مختلفة من امرأة لامرأة أخرى.

النصف الثاني من فترة التبويض

تلك الفترة تسمى مرحلة الجسم الأصفر وهي تبدأ من وقت بدء فترة الإباضة حتى وقت ظهور الدورة الشهرية في الشهر القادم.

بعض الأوقات التي تكون فيها المرأة مرهقة ومجهدة يكون من الصعب حسابه فترة الإباضة لها وهذا ينتج بسبب تأثر فترة حدوث الإباضة بالتعب والإرهاق المرأة.

هناك بعض العلامات التي تدل تظهر في فترة الإباضة وهي إفرازات مهبلية ذات اللون الأبيض وتكون ذات الطبع اللزج وتلك الإفرازات هي علامة واضحة على حدوث الإباضة.

علامات التبويض

طريقة من طرق معرفة كيفية حساب ايام التبويض هي معرفة علامات التبويض والتي تظهر في الفترة التي يحدث فيها الإباضة ومن خلال موقع المواطن نوضح هذه العلامات وهي:

ترتفع في تلك الفترة درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة وذلك يمكن معرفته بكل سهولة عن طريق مقياس الحرارة.

في فترة الإباضة تزيد الإفرازات المهبلية بشكل كبير والتي تكون واضحة تلك الإفرازات يكون لونها ابيض ولزجة.

يحدث تغير في الثدي في تلك الفترة فتكون قاسية أكثر من الطبيعي تكون متصلبة.

في بعض الأيام يحدث ألم للمرأة في منطقة البطن وتكون في جانب واحد فقط.

قد تشعر في تلك الفترة المرأة بحساسية من الضوء.

يزيد توتر المرأة وتصبح أكثر حساسية.

كيفية حساب ايام التبويض

تختلف فترة الإباضة بالطبع من امرأة لأخرى وهذا الاختلاف بسبب اختلاف طبيعة الحسم من امرأة لأخرى وبسبب اختلاف فترة الدورة الشهرية وانتظامها أو عدم انتظامها.

من الأمور التي تؤثر في حساب فترة الاباضة هي انتظام الدورة الشهرية أو عدم انتظامها لدى المرأة التي يتم الحساب لها وهذا الأمر يختلف بسبب اختلاف طبيعة الحسم في الدور الشهرية تتأثر كثيرة بطبيعة الجسم ويحتاج الجسم الفيتامينات محددة.

الفترة الطبيعية للحيض هي من 28 يوم حتى32 يوم قد تقل فترة حدوث ترخيص من ذلك عند بعض السيدات وقد تزيد أيضًا عند بعض السيدات لذا فترة الحيض تختلف بنفس المقدار من 28 يوم إلى 32 يوم وقد يزيد وقد يقل.

فترة الإباضة تحدث خلال اليوم 11 حتى اليوم 21 من فترة الحيض والتي يتم حسابها من بداية ظهور الحيض على المرأة.

حساب التبويض في حالة الدورة المنتظمة

الدورة المنتظمة يتم حساب فترة الاباضة بها بكل سهولة وفي حالة لو كانت فترة الدورة منتظمة لديك تأتيك كل شهر في نفس الأيام تقريبًا 28 يوم أو 30 يوم أو 32 يوم كل ما تقوم به المرأة في حساب فترة التبويض هي طرح 14 يوم من فترة الحيض.

ففي حالة لو كانت فترة الحيض هي 28 يوم تكون فترة الإباضة بين اليوم 12 إلى اليوم 16.

حساب التبويض في حالة الدورة الغير منتظمة

أما في حالة لو كانت الدورة غير منتظمة يكون الأمر صعب بعض الشيء لذا يجب متابعة الدورة الشهرية لمدة 6 شهور على الأقل لمعرفة فترة الإباضة بشكل جيد.

قومي بمتابعة فترة الحيض لديك لمدة 6 شهور على الأقل لمعرفة فترة الإباضة.

بعد ذلك قومي باختيار أقل فترة حيض واطرحي منها 18 يوم فإذا كانت أقل فترة حيض 27 يوم اطرحي منها 18 يصبح

بعد ذلك قومي باختيار أطول فترة حيض واطرحي منها 11 يوم فإذا كانت أطول فترة إباضة هي 31 يوم اطرحي منها 11 يصبح

حاليًا لديك فترة الإباضة الخالية والتي هي بين اليوم 9 إلى اليوم 20 بعد الدورة الشهرية من بداية اليوم الأول لها.

والآن أصبحت تعرف كيفية حساب ايام التبويض بشكل جيد سواء كانت لديك فترة الحيض منتظمة أو غير منتظمة.

حقائق عن عملية الإباضة

يمكنك معرفة تلك الحقائق حول التبويض:

سبب حدوث الحيض هو عدم تخصيب البويضة وهذا الأمر الذي يجعلها تموت وتتحلل وبعد ذلك يتم امتصاصها في الرحم وبالأخص في بطانة الرحم وهذا الأمر الذي يسبب الحيض لدى النساء.

التبويض يمكن أن يحدث حتى لو لم يحدث فترة ظهور الحيض.

أيضًا يمكن أن تحدث الفترة الخاصة بالحيض دون حدوث التبويض.

عند ولادة المرأة من رحم أمها يأتي معها الملايين من البويضات ولكن كل تلك البويضات تكون في حالة غير ناضجة وتنتظر البويضات في تلك الفترة عملية التبويض.

حدوث زرع بويضة مخصبة يحدث خلال فترة محددة والتي تكون من 6 إلى 12 أيام بعد حدوث الإباضة.

أثناء حدوث الإباضة قد يحدث بعض النساء ظهور الدم.

عملية التبويض قد تتأثر في الكثير من الأوقات بالمرض أو بالجهد.

في كل مرة من عملية الإباضة يتم إطلاقه بويضة واحدة فقط في الأغلب وتعيش البويضة خارج المبيض من 12 ساعة حتى24 ساعة.

كل تلك المعلومات يجب عليك معرفتها مع معرفة كيفية حساب ايام التبويض.

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