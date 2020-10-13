كيفية عمل الدونات فى المنزل

الكثير من السيدات تسأل عن كيفية عمل الدونات فى المنزل وذلك حتى يتم عمله في البيت بطريقة صحيحة وجميلة تشبه للطرق التي يتم استخدامها في المطاعم والافران والتي تكون ذات طعم مميز.

طريقة عمل دونات سهلة

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها لعمل دونات بطريقة سهلة وجميلة تناسب جميع الأذواق المختلفة للأشخاص على مستوى العالم، وتجعل البعض يسأل عن كيفية عمل الدونات في المنزل وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن أن يتم بها عمل الدونات.

يعتبر الدونات من الأكلات الجميلة والخفيفة التي يقوم الأشخاص باستخدامها وتناولها سواء بالنهار أو الليل أو في أي وقت من اليوم وذلك لأنه خفيف للغاية.

يمكن أن يتم تناول الدونات مع بعض المشروبات وذلك حتى تعطي طعم مميز بجانب الأطعمة في الصباح ويكون أكل خفيف.

المكونات

صفار عدد أربعة من البيضات. عدد أربع ملاعق كبيرة من السكر والخميرة. عدد أثنين ملعقة كبيرة من الزبدة. عدد أثنين ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ. عدد واحد كوب من الطحين. عدد ثلاث أكواب من الماء الدافئ. نصف كوب من الطحين. الكثير من الشكولاتة التي تم إذابتها. رشه قليلة من الملح. الزيت الخاص بالتحمير. الكثير من الرذاذ الذي يتم وضعه فوق الدونات والذي يكون بأشكال جميلة.

طريقة التحضير

في البداية يجب أن يتم إذابة نصف الخميرة في الماء الدافئ ثم تترك حتى تصبح مثل الزبدة، ثم يجب إضافة الطحين عليها.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض بطريقة جيدة إلى أن يصبح متجانس بشكل جميل.

يتم ترك العجينة حتى تختمر ويصبح قوامها هش، ثم يجب إذابة النصف الثاني من الخميرة مع الحليب الدافئ وتترك حتى تصبح مثل الزبدة.

يتم خلط نصف الكوب من الطحين وكذلك الملح ويتم إضافة نصف الخليط مع خليط الخميرة التي تشبه الزبدة في الخلاط ويتم خلطهم مع بعضهم البعض بطريقة جيدة.

يتم إضافة البيض وكذلك الزبدة ويتم خلط المكونات بشكل جيد حتى يصبح هذا الخليط متجانس.

يتم إضافة الخميرة الإسفنجية مع الكمية الباقية من الطحين ويتم خلط هذا العجين مرة أخرى حتى يؤدي إلى التجانس بشكل قوي.

يتم ترك هذا الخليط أو العجين في الثلاجة حتى يختمر بطريقة صحيحة وجيدة طوال الليل، ثم يتم تشكيل وعمل شكل الدونات وتوضع على ورق من الخبر تم دهنه بالزيت.

ويتم جهن الدونات بالزيت كذلك ويتم قلي الدونات في الزيت وتقلب من الجوانب حتى لا تحترق ثم تخرج من الزيت ويوضع فوقها الشكولاتة ويرش عليها رذاذ الحلوى.

الدونات التونسية

تختلف أنواع الدونات على حسب البلد ومن هذه الدونات التونسية والتي تتميز بطعمها الجميل ويبحث البعض عن كيفية عمل الدونات في المنزل ويكون ذلك من خلال بعض الطرق وهي.

تعتبر الدونات التونسية من أفضل أنواع الدونات التي تنتشر في الوطن العربي بالكامل وذلك بسبب طعمها المميز للغاية وبسبب الأشياء التي تضاف عليها.

يبحث الكثير من الأشخاص للتعرف على جميع أنواع الدونات لعملها بطريقة مميزة يرغب الكثير في الحصول عليها ويتم تناولها في كل وقت.

الدونات التونسي من أفضل أنواع الدونات على الإطلاق حيث أن تونس تعرف بمثل هذه الأكلات وخاصة دول شمال أفريقيا.

مدة تحضير الدونات التونسي

من ضمن معرفة كيفية عمل الدونات في المنزل يجب معرفة طريقة عمل الدونات التونسي حيث أنه جميل ومميز للغاية ومفضل لدى الكثير من الأشخاص في الوطن العربي.

تختلف مدة تحضير الدونات من بلد لأخرى ومن نوع دونات لآخر حيث أن الدونات التونسي سريع للغاية في التحضير فلا يأخذ فترة طويلة.

مدة تحضير الدونات التونسي هي عشر دقائق ومدة الطهي الخاصة به عشرون دقيقة وذلك تكفي لعدد ستة من الأشخاص.

المكونات

عدد أثنين كوب من الزيت النباتي. كوب وربع من السكر. عدد واحد كوب من الماء. عدد واحد كوب من العسل. ربع كوب من عصير البرتقال. عدد أثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. جوز الهند. عدد واحد ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من البيكنج بورد. عدد ثلاث من البيضات كبيرة الحجم.

طريقة التحضير

في البداية يتم وضع البيض وربع كوب من السكر وكذلك ربع الكوب من الزيت وعصير البرتقال ويضاف عليهم ملعقة كبيرة من جوز الهند.

يتم خلك هذا الخليط بالكامل في الخلاط الكهربائي بطريقة جيدة حتى يصبح متجانس مع بعضه البعض ويعطي شكل جميل.

يتم خلط الخليط حتى يصبح ذو ملمس ناعم ويتم نقله إلى وعاء كبير الحجم حتى يتمكن الشخص من عمله بطريقة صحيحة.

يتم وضع البيكنج بورد وكذلك الطحينة ويتم عجنهم مع بعضهم البعض بطريقة جيدة وحتى يتم تكوين عجينة ناعمة كذلك من هذا الخليط.

يتم تغطية هذه العجينة التي تم وضعها في وعاء بمنشفة من القماش.

يتم ترك العجينة في الوعاء حتى تختمر بأريحية وذلك لمدة تصل إلى حوالي ستون دقيقة.

ثم يتم تقطيع العجينة إلى قطع من الدونات ويوضع الزيت على النار وكثير من الزيت حتى لا تحترق الدونات.

يتم تقليب الدونات من كل الجوانب حتى يحمر بطريقة جيدة للغاية ثم يتم اخراجه من الزيت ويوضع في الثلاجة.

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