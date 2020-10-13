كيفية عمل عجينة القطايف

الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات يبحثون عن كيفية عمل عجينة القطايف وذلك لأن القطايف من الأكلات والحلويات الجميلة التي يفضلها الكثير من الناس وذلك لأنها ذات طعم مميز وجميل للغاية.

القطايف

قبل التعرف على كيفية عمل عجينة القطايف يجب التعرف في البداية عن تعريف القطايف حيث أنها من الحلويات الشرقية والتي تنتشر بشكل كبير في دول الشرق الأوسط كما أنها تنتشر بشكل كبير في بلاد الشام، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من المعلومات عن القطايف وطريقة عملها فيما يلي.

تحضر القطايف بشكل أكبر في بلاد الشام وكذلك مصر وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث يتم تناولها بعد الفطار.

القطايف عبارة عن عجينة يتم تصنيعها بطريقة خاصة وتكون ذات حشو بأطعمة مختلفة على حسب رغبة الأشخاص وكذلك اختلاف الأذواق من شخص لآخر.

في بعض الأحيان تكون هذه العجينة مشوية أو مقلية ومن الممكن أن يتم عملها بحجم كبير أو حجم صغير وكذلك على حسب الرغبة.

يتم اطلاق أسم القطايف العصافيري على القطايف صغيرة الحجم، يمكن أن يتم تناول القطايف الصغيرة بدون شوي أو قلي.

لابد وأن تكون العجينة محشية بالقشطة أو يمكن أن تكون مغطاة كذلك بالفستق الحلبي ويتم التقطير على حسب الرغبة.

تعد القطايف من الأكلات المميزة والتي لا يقتصر استخدامها في دول الشرق فقط ولكنها يمكن أن يتم استخدامها في العديد من دول العالم.

يلجأ البعض لعمل القطايف للتخلص من الملل والزهق الذي يشعر به وذلك لأنه من الأكلات المسلية للغاية.

يمكن أن يتم تناول القطايف في اي وقت وزمان فليس هناك وقت محدد حتى يتم تناولها ويفضل أن يتم تناولها في النهار.

يجب أن لا يتناول مرضى السكري الكثير من القطايف فقد يكفي واحدة أو أثنين فقط من قطع القطايف حتى لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وموت الشخص.

حشوة القطايف بالجوز

تختلف أنواع الحشو داخل القطايف والتي تختلف من بيت لآخر ويكون ذلك بسبب اختلاف الرغبات عند كل شيء فكل شخص يحب طعم مميز يفضله عن غيره فيجب معرفة كيفية عمل عجينة القطايف.

توجد العديد من أنواع الحشوات التي يمكن استخدامها لوضعها في القطايف وتعطيه طعم مميز وجميل.

يعد الجوز من الأطعمة الجميلة والمميزة والذي يتجه البعض ويقوم بوضعه في القطايف أو أي شيء آخر.

المكونات

عدد كوب واحد من الجوز تم فرمه بطريقة متوسطة. معلقة واحدة كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

في البداية يجب أن يتم دق الجوز بطريقة جيدة مع تركه بشكل خشن بعض الشيء، ثم يتم وضعه في وعاء كبير.

ثم يجب وضع ملعقة السكر فوقه، ثم توضع فوقهم القرفة ويتم الخلط الجيد بين هذا الخليط مع بعضه البعض.

يتم وضع معلقة كبيرة من الطماطم في كل واحدة من حبات القطايف ويتم إغلاقها بطريقة جيدة.

يتم إغلاق القطايف من جميع الأطراف حتى لا تنفك عند وضعها في الزيت ويتم قليها في زيت النباتي أو يتم شويها في الفرن.

يتم وضعها في طبق التقديم الخاص بالضيوف ثم يتم وضع القطر عليها من فوق.

حشوة القطايف بالجبنة

تختلف أنواع الحشو من طريقة لأخرى ومن طعم لآخر حيث أن الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن كيفية عمل عجينة القطايف يريدون كذلك معرفة طريقة حشو القطايف بالجبنة وهو يكون كما يلي.

تعتبر الجبنة من الأطعمة الجميلة للغاية سواء كان يتم تناولها بشكل سادة أو بعيش أو من خلال وضعها في بعض الأكلات كحشو حتى تعمل على إعطائه طعم مميز.

الجبنة تختلف أنواعها فهي ذات أنواع وأطعمة مختلفة على حسب كل نوع، ويعد حشو الجبنة من أفضل أنواع الحشو التي يمكن أن يتم استخدامها وذلك لأنه يتميز بطعم جميل وطريقة تحضيره هو.

المكونات

عدد أثنين كوب من الجبنة البيضاء. نوع الجبنة يفضل أن يكون من الجبنة النابلسية الحلوة أو العكاوي أو الحلوم. عدد واحد ملعقة صغيرة من ماء الزهر. عدد أثنين ملاعق كبيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

في البداية يجب أن يتم تحلية الجبنة البيضاء بعد أن تم تركها في الماء لعدة مرات وفترات طويلة حتى تنقع بطريقة كاملة.

في الخطوة الثانية يجب أن يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة للغاية حتى تكون شبه المهروسة. ويكون لها شكل جميل وجذاب.

يتم وضع ماء الزهر فوقها من أعلى لإعطائها المزيد من الجمال والشكل الجذاب الذي يضيف لها معنى واضح ويجذب الانتباه.

يتم وضع فوقها السكر وكذلك القرفة التي تم إحضارها من قبل حتى يكتمل عمل وتحضير هذه الخلطة الجميلة.

يتم وضع هذا الخليط بعد أن أصبح حشو في القطايف ويتم إغلاقها بطريقة جيدة من الجوانب حتى لا تتفكك في الزيت عند القلي.

يمكن أن يتم قلي القطايف في الزيت أو من الممكن أن يتم اللجوء إلى شويها ويكون ذلك حسب الرغبة المختلفة لكل شخص.

بعد إخراجها وإتمام تسويتها بطريقة جيدة وصريحة يتم وضعها في طبق التقديم الخاص بها ومن الممكن أن توضع في الثلاجة أو تقدم كما هي.

يتم إضافة الكثير من القطر البارد حتى يعطيها طعم مميز يضيف إليها الكثير من الجمال.

شارك الخبر