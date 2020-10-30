كيف ارفع مخزون الحديد بسرعة

فترة الحمل من أهم الفترات التي تحتاج فبها المرأة التعرف على كيف ارفع مخزون الحديد بسرعة حتى تكون قادرة على المرور بفترة حمل سليمة خالية من المشاكل الصحية حتى الولادة.

كيف ارفع مخزون الحديد بسرعة

الحديد يعد من المعادن الهامة لجميع الأشخاص بوجه عام فهو من العناصر التي تساعد على تكوين مادة الهيموجلوبين الذي يساعد في نقل الأكسجين من خلال خلايا الدم الحمراء لجميع أنحاء الجسم.

إضافة إلى ذلك فإن الحديد يكون له دور هام جدًا في إمداد الجسم بالمايوجلوبين الذي يساعد على توصيل الأكسجين إلى العضلات كما أنه مسؤول عن مادة الكولاجين التي تساعد في تقوية الجلد والأنسجة والغضاريف ويقوي الجسم بشكل عام.

ولذلك قد يتسائل البعض عن كيفية رفع معدل الحديد في جسم المرأة الحامل لما له من فوائد عظيمة بالنسبة للحامل.

وسوف نوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن إجابة سؤال هام بالنسبة للكثير من السيدات وهو كيف ارفع مخزون الحديد بسرعة للحامل بالإضافة إلى أهم المعلومات عن عنصر الحديد وفائدته لجسم المرأة الحامل وللتعرف على كل ذلك يمكنكم متابعة السطور التالية.

أهمية الحديد لجسم الحامل

يعتبر الحديد أحد العناصر الهامة بالنسبة للمرأة في فترة الحمل بسبب حاجة الجسم لكميات عالية من الدم ولكي يساعدها في الحفاظ على الصحة بشكل عام.

ومن المعروف أن فترة الحمل من الفترات الصعبة التي تمر بها كل امرأة ولذلك فإن انضباط نسبة الحديد في جسم المرأة أثناء الحمل تساعد على المرور بحمل صحي خالي من المشاكل الصحية.

نصائح هامة لامتصاص الحديد في الجسم

هناك بعض النصائح الهامة التي يجب أن تهتمين بها لكي ترفعي منسوب الحديد لديكي أثناء فترة الحمل وهي كالتالي:

عدم تناول الكالسيوم مع الحديد

إن كنتي تريدين امتصاص الحديد في الجسم وارتفاع معدله بشكل سريع يكون عليكي الابتعاد عن الجمع بين الأطعمة التي تحتوي على قدر من الكالسيوم مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على معدلات من الحديد فعلى سبيل المثال لا يجوز أن تتناولي سلطة الزبادي التي تحتوي على الكالسيوم مع طعام يتواجد به قدر عالي من الحديد.

ويكون من الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد بعد تناول الأطعمة التي يتواجد بها الكاليوم بساعتين على الأقل.

الابتعاد عن شرب الشاي والقهوة

ابتعدي عن تناول الشاي والقهوة وخاصة بعد تناول الوجبات مباشرة حتى لا تؤدي مركبات الفينول التي تتواجد في الشاي والقهوة إلى تكسير عنصر الحديد.

احرصي على تناول فيتامين سي

إن تناول فيتامين سي إلى جانب الحديد قد يساعد على امتصاصه كثيرًا ولذلك يجب عليكي الجمع بين الطعمة التي يتواجد فيها الحديد والأطعمة التي يوجد بها فيتامين سي مثل البرتقال والليمون والجريب فروت وغيرها.

مصادر الحديد

يوجد الحديد في العديد من الأغذية الصحية ومنها:

يوجد الحديد في اللحوم الحمراء مثل الكبد ولكن يجب تناوله بشكل معتدل بالنسبة للحامل لأنه يحتوي أيضًا على معدل عالي من فيتامين أ

البقوليات أيضًا يتواجد بها قدر عالي من الحديد ومنها العدس واللوبيا والفاصوليا البيضاء والقمح والشوفان وغيرها.

الخضروات الورقية بأنواعها مثل الملوخية والخبيزة والسبانخ وغيرها.

الخرشوف والباذنجان وجميع أنواع الخضار التي يتغير لونها بعد قطعها مثل التفاح والموز وغيرها.

يوجد الحديد في قصب السكر وفي العسل الأسود.

لحم الطيور والأسماك من أفضل المصادر التي يمكنك الاعتماد عليها في الحصول على معدن الحديد حيث أنه سهل الامتصاص أكثر من غيره.

أعراض الإصابة بفقر الدم لدى الحامل

هناك بعض الأعراض التي قد تظهر على المرأة الحامل وتعد علامة على إصابتها بفقر الدم ومنها ما يلي:

الشعور بتعب وإرهاق بشكل متكرر وزائد.

ظهور الشحوب على بشرة المرأة بشكل كبير مما يدل على إصابتها بفقر الدم.

وجود زيادة في خفقان القلب.

عدم القدرة على التنفس بشكل سليم.

الرغبات الغريبة في تناول أشياء غريبة كالرغبة في تناول الطين أو النشا وغيرها.

الشعور بدوخة متكررة.

كيفية رفع نسب الحديد بجسم الحامل

لكي ترفعي من نسبة الحديد في جسمك أثناء الحمل وتتمتعين بحمل صحي يكون من الأفضل مراجعة الطبيب المعالج للتعرف على سبب الإصابة بفقر الدم وعمل فحص شامل وإن كان سبب فقر الدم هو نقص الحديد فقد يوصي الطبيب ببعض الفيتامينات ومكملات الحديد.

يجب عليكي أيضًا الاهتمام بتناول الغذاء الصحي الذي يساعدك في ضبط معدلات الحديد في الجسم مثل تناول الأكلات التي تحتوي على قدر عالي من الحديد كالخضروات الورقية والفواكه واللحوم الحمراء وغيرها.

الوقاية من الإصابة بنقص الحديد

يمكنك حماية نفسك أثناء فترة الحمل من الإصابة بنقص الحديد من خلال بعض النصائح التالية:

احرصي على تناول الفيتامينات الهامة للحمل قبل بداية الحمل مثل الحديد وغيرها.

احرصي على تناول الفيتامينات التي تؤخذ قبل الولادة والتي تساعد في التقليل من حالات فقر الدم.

الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تساعد في منع فقر الدم مثل اللحوم الحمراء والطيور والأسماك أو الحبوب المدعومة بالحديد والخضروات وغيرها.

عوامل تزيد من الإصابة بفقر الدم

هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بنقص الحديد لدى المرأة ومن أهمها ما يلي:

عدم تناول النبة الكافية من الحديد.

افصابة بالقيء المتكرر اثناء فترة الحمل وخصوصًا في الفترة الأولى من الحمل.

الحمل بتوأم يمكن أن يزيد من فرص نقص الحديد نظرصا لنقص العناصر الغذائية في جسم المرأة.

الحمل المتكرر على فترات قصيرة لا تتعدى السنتين مما يزيد من فرص الإصابة بفقر الدم.

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