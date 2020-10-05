كيف اطلع رقم شخص من النمبر بوك

تطبيق النمبر بوك من أهم التطبيقات التي تساعد في التعرف على هوية المتصل وحظر الأرقام المزعجة وقد يسأل البعض كيف اطلع رقم شخص من النمبر بوك بسهولة عبر البحث بالتطبيق.

كيف اطلع رقم شخص من النمبر بوك

توجد الكثير من التطبيقات الحديثة التي تمكنك من التعرف على أرقام الجوال الخاصة بالأشخاص الذين يتصلون بك فيمكنك البحث من خلالها عن الشخص من خلال إدخال الرقم والتعرف على صاحبه أو إدخال الاسم أيضًا والتعرف على الرقم الخاص به.

وهذه التطبيقات لديها قاعدة بيانات عن عملاء شركات الاتصالات ضخمة جدًا بالإضافة إلى قاعدة بيانات كبيرة عن مستخدمي التطبيق ذاته مما يساعدك في الوصول إلى أي رقم أو أي اسم تريده بسهوله.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن إجابة سؤال هام يبحث عنه العديد من الأشخاص وهو كيف اطلع رقم شخص من النمبر بوك بالإضافة إلى العديد من الأمور الهامة التي تتعلق ببرامج النمبر بوك وذلك في السطور القادمة.

تطبيق نمبر بوك

يمكنك التعرف على كيف اطلع رقم شخص من النمبر بوك عبر تطبيق نمبر بوك الذي يتيح لك التعرف على أسماء الأشخاص المتصلين بك إن لم يظهر اسم الشخص على جوالك أو إذا كان غير مسجل بجهات الاتصال لديك ويمكنك أيضًا من التعرف على أرقام بعض الأشخاص من خلال أسمائهم وبطريقة بسيطة وفي أسرع وقت ممكن.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التطبيق يملك قائمة كبيرة وقاعدة بيانات قوية عن المستخدمين مما يتيح لك الوصول إلى أصحاب الأرقام أو التعرف على أرقام الأشخاص بسهولة.

مميزات برنامج نمبر بوك

برنامج نمبر بوك يملك العديد من المميزات التي جعلته من أفضل البرامج التي يمكنك الاستعانة بها للتعرف على كيف اطلع رقم شخص من النمبر بوك ومن بين هذه المميزات ما يلي:

هذا التطبيق يمكنك تحميله واستخدامه بشكل مجاني دون حاجة إلى دفع أي مبالغ مالية مقابل الاستخدام.

يدعم جميع أنظمة التشغيل المختلفة مثل أنظمة الأندرويد ونظام التشغيل آي أو إس المتعلق بأيفون أو أيباد وغيرها.

يمكنك تحميل التطبيق بكل سهولة فهو متواجد على العديد من المتاجر مثل متجر بلاي بالإضافة إلى متجر آيتولز ومتجر وان موبايل والمتجر الصيني ونوكيا وغيرها.

يمكنك من خلال البرنامج حجب الأرقام المزعجة بطريقة بسيطة.

عندما تحملالتطبيق فإنه يعمل تلقائيًا على الجهاز الخاص بك عندا يتصل رقم مجهول بك فسوف تجد أن اسم الشخص المتصل قد ظهر تحت الرقم الخاص به حتى إن كان غير مسجل على الجهاز.

يعمل بشكل سريع على الهاتف ففي ثواني معدودة ستظهر نتيجة البحث الذي قمت به عن الشخص المتصل بك أو عن الشخص الذي تريد معرفة رقمه.

تطبيق دليلي للتعرف على اسم المتصل

يعتبر تطبيق دليلي من اهم التطبيقات العربية التي يتم استعمالها في التعرف على رقم الشخص من خلال إدخال اسمه في برنامج دليلي إضافة إلى ذلك فهذا البرنامج يتيح لك أن تتعرف على المعلومات الحقيقية المتعلقة بالشخص الذي تريد التعرف على رقمه.

وهناك الكثير من آراء الأشخاص التي بينت مدى مصداقية بيانات هذا البرنامج حول ما تبحث عنه من معلومات.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التطبيق متاح للاستعمال في بعض الدول دون غيرها وهي مصر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولبنان والأردن وقطر والعراق والمغرب وسوريا بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.

تطبيق CIA-App de ID

يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات الحديثة الجيدة التي يمكنك استعمالها في التعرف على رقم شخص معين فهو لديه قاعدة بيانات رائعة عن عملاء شركات الاتصالات المختلفة ووفقًا لذلك يمكنك التعرف على أرقام الأشخاص أو أسمائهم بكل سهولة عبر التطبيق.

تطبيق Caller ID

يمكنك هذا التطبيق الرائع من التعرف على هوية الشخص الذي اتصل بك وبكل سهولة ويسر وفي وقت قياسي كما أنه من التطبيقات التي تساعدك في حظر الأرقام المزعجة التي يمكن أن تسبب لك القلق بكثرة الاتصال بك.

إن كان الرقم يسبب لك الكثير من الإزعاج يمكنك التبليغ عنه عبر البرنامج بشكل بسيط وهو من البرامج البسيطة التي تدعم العديد من أنظمة التشغيل المختلفة ومن بينها أندرويد وغيرها إضافة إلى ذلك يمكنك تحميله بسهولة عبر متجر بلاي ومتجر آب ستور.

طريقة التعرف على هوية المتصل أون لاين

بعد ان تعرفنا على كيف اطلع رقم شخص من النمبر بوك يمكنك أيضا التعرف على هوية المتصل عبر شبكة الإنترنت عبر موقع بيبول الذي تم إطلاقه مؤخرا والذي يساعدك في التعرف على أي معلومات عن شخص معين والتي تتواجد عبر شبكة الإنترنت وذلك عن طريق إدخال اسم الشخص أو رقم هاتفه في خانة البحث.

ويمكنك أيضًا التعرف على بيانات الشخص من خلال البريد الإلكتروني له إن كان يتواجد معك وسوف يقوم الموقع بالبحث عن الشخص المراد بشكل مباشر عبر الموقع والتعرف على الحسابات الخاصة به عبر شبكة الإنترنت.

دليل الهاتف السعودي للتعرف على رقم المتصل

بعد أن تعرفنا على كيف اطلع رقم شخص من النمبر بوك فهناك خدمة أخرى للتعرف على هوية المتصل قد أطلقتها شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية لكي تساعد المواطنين في التعرف على هوية الأشخاص المتصلين بكل سهولة عن طريق تطبيق دليل الهاتف السعودي.

وهذا التطبيق لا يتم تحميله غنما يمكنك استعماله بشكل مباشر عبرالموقع الرسمي لشركة الاتصالات السعودية إضافة لذلك فهو يعتبر مفيد جدًا حيث يوفر قاعدة بيانات كاملة عن الهواتف المتعلقة بالهيئات الحكومية بشكل عام إضافة لذلك يمكنك التعرف على أرقام وبيانات جميع الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية وغيرها.

شارك الخبر