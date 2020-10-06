كيف اعرف ان جرح العمليه القيصريه ملتهب

الجراحة القيصرية تعتبر من العمليات الكبيرة التي يجب أن نعطيها الكثير من الاهتمام ولذلك قد تتساءل البعض عن كيف اعرف ان جرح العمليه القيصريه ملتهب وطريقة علاج التهاب جرح القيصرية.

كيف اعرف ان جرح العمليه القيصريه ملتهب

إن كنت تريدي التعرف على تطورات جرح القيصرية بعد الولادة يكون من الأفضل أن تراقبي الجرح وتعتني به جيدا في أول أسبوع بعد الولادة وأن تنتبهي جيدًا لأي تغيرات قد تحدث على الجرح سواء حدث تغير في شكل الجرح أو في حجمه.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الأمور التي تظهر على الجرح والتي يمكن أن تعد أمر طبيعي بعد إجراء الجراحة وهناك أيضًا أمور أخرى تعد غير طبيعية وتعتبر دليل على حدوث التهاب في الجرح.

ولذلك سنوضح لكي من خلال هذا المقال على موقع المواطن إجابة سؤال هام يتردد على بالك كثيرًا وهو كيف اعرف ان جرح العمليه القيصريه ملتهب وذلك من خلال الآتي:

إذا ظهر على جوانب الجرح احمرار بسيط في البشرة فهذه علامة طبيعية على التئام الجرح أما إذا كان الاحمرار في منطقة منتشرة فهذا دليل على عدم سلامة الجرح.

وجود تورم في مكان الجرح يعد دليل على حدوث أمر خطير.

نزول أي سوائل أو إفرازات من المنطقة التي يتواجد فيها جرح القيصرية.

الشعور بحرقان أو ألم شديد عند التبول.

وجود سخونة في منطقة الجرح أو الشعور بارتفاع في درجة الحرارة للجسم أو الشعور بألم مزعج في الجسم.

أسباب التهاب الجرح القيصري

التهاب جرح القيصري يعتبر من مضاعفات الجراحة ونظرًا لأن الولادة القيصرية من العمليات الجراحية التي يجب أن نوليها مزيد من الاهتمام حتى لا يحدث التهاب في الجرح.

ومن الجدير بالذكر أن جرح القيصرية يمكن أن يحدث به التهاب بعد إجراء الجراحة بحوالي أربع ايام وحتى أسبوع ويرجع ذلك إلى عدة أمور منها:

إجراء عملية الجراحة القيصرية لمرات كثيرة.

التعرض لتلوث في الجرح نتيجة عدم الاهتمام الجيد بالنظافة مما يسبب التهاب في طبقات الجلد.

إصابة المرأة بالسمنة تعد أحد الأمور التي يمكن ان تؤدي إلى الالتهاب عند إجراء الجراحة.

إن كانت الأم تعاني من مرض السكري مما يؤدي إلى عدم التئام أنسجة البشرة بسهولة ويتسبب في وجود التهاب في البشرة.

نصائح للوقاية من التهاب العملية القيصرية

لا تحاولي حمل أي شيء بعد الولادة يزيد عن وزن طفلك الرضيع مطلقًا حتى لا تتسببن في فتح الجرح.

ابتعدي عن ممارسة العلاقة الحميمة بعد الولادة لعدة أسابيع.

ابتعدي عن الأنشطة البدنية العنيفة التي يمكن ان تؤثر عليكي بشكل كبير في هذه الفترة.

احرصي على ارتداء الملابس القطنية المريحة في فترة ما بعد الولادة.

احرصي على عدم الضغط على منطقة الجرح بعنف.

اعتني بالجرح بطريقة جيدة وتعلمي الطرق الصحيحة للعناية بالجروح حتى تتجنبي حدوث أي تلوث في منطقة الجرح.

يجب أن يقوم الطبيب بتنظيف البطن جيدًا قبل أن يبدأ في الجراحة القيصرية حتى لا تتلوث البطن بالبكتيريا.

احرصي على تناول المضادات الحيوية التي يصفها لكي الطبيب قبل الجراحة بشكل منتظم وخصوصًا إن كان لديكي قابلية عالية لحدوث التهاب.

يجب البحث عن الرعاية الطبية الجيدة أثناء الولادة وبعد أن تتم العملية لكي تقل نسبة حدوث مضاعفات للولادة القيصرية.

يجب الوقاية من أي عوامل خطر قد تزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجرح بعد العملية مثل مرض السكري أو الإصابة بالسمنة وغيرها.

كيفية تشخيص التهاب جرح القيصرية

إن كنتي تشعرين بأي تغير غريب على جرح القيصرية يكون من الأفضل الرجوع إلى الطبيب لتشخيص الحالة الذي يتم كالتالي:

يتم التشخيص عبر التعرف على الأعراض التي تعاني منها المرأة بعد الجراحة وفحصها بواسطة الطبيب.

يتم التعرف على التشخيص أيضًا عبر الفحص الإكلينيكي.

يمكن أن يتم الفحص من خلال عمل مزرعة للجرح عبر أخذ عينة من الصديد وفحصها والتعرف على مدى الإصابة.

كيفية علاج التهاب جرح القيصرية

يمكن أن تختلف طرق علاج التهاب جرح القيصرية وفقًا لمدى حدة الالتهابات التي تعاني منها المرأة فإن كان الالتهاب بشكل سطحي فسيتم العلاج وفقًا للآتي:

يمكن أن يكون العلاج عبر استعمال المضادات الحيوية الموضعية القاتلة للبكتيريا المسببة للعدوى.

قد يتم العلاج باستعمال بعض خافضات الحرارة أو استعمال بعض مسكنات الألم التي تستعمل بشكل موضعي.

أما إن كان الالتهاب لا يتواجد على السطح الخارجي للجلد فقد يكون العلاج جراحيًا عن طريق فتح الجرح مرة أخرى وتطهيره بشكل جيد ثم تعقيمه بدقة عالية حتى لا تصاب المرأة بالتهاب بشكل متكرر.

التخلص من ألم الجراحة القيصرية

يمكن ان يظل الشعور بألم القيصرية لدى المرأة بعد الولادة إلى عدة أسابيع ولذلك يجب عليكي تناول بعض مسكنات الألم التي يتم وصفها بواسطة الطبيب المعالج لحوالي أسبوع وحتى عشر أيام بعد إجراء الجراحة.

بالإضافة إلى ذلك يجب عليكِ أن تتناولين المسكنات في ميعادها كما وصفها لكي الطبيب المختص حتى يتم التحكم في الألم وتقليله ولا يفضل تناول أي أدوية طبية بعد إجراء الجراحة القيصرية دون استشارة الطبيب المعالج.

ماذا تفعلين إذا شعرتي ان جرح القيصرية مفتوح

إن حدث انفتاح في أي مكان من منطقة جرح القيصري يكون عليكِ الاهتمام بوضع مرهم موضعي مضاد للبكتيريا حتى لا تصابين بأي تلوث في الجرح.

ثم الاتصال بالطبيب بشكل فوري حتى تتعرفين على سبب هذا الأمر وفحص الجرح للتعرف على العلاج المناسب وتلقي الرعاية الطبية اللازمة حفاظًا على سلامتك.

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