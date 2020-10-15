كيف اقلع عن التدخين

هناك العديد من الأشخاص الذي يرغبون في التوقف عن التدخين ولكن يتساءلون كيف اقلع عن التدخين وما هي الطرق التي يمكن إتباعها حتى التمكن من تحقيق الهدف وهل هو صعب.

التوقف عن التدخين

يعتبر التوقف عن التدخين من أهم الخطوات الصحيحة فإذا رغبت بالتوقف عليك بإتباع الخطوات الآتية التي سيذكرها لنا موقع المواطن لكي نتمكن من الإقلاع عن التدخين وعدم العودة مرة أخرى.

كيف يمكنني أن أقلع عن التدخين

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تستخدمها كوسيلة من وسائل المساعدة في الإقلاع عن التدخين ومن هذه الطرق التي يمكن أن تستخدمها:

أن تكون شخص ذات عزيمة قوية

حتى تتمكن من التوقف عن التدخين نهائيًا وبدون رجوع لابد من أن يكون لديك الثقة والعزيمة في أن توقف التدخين ليس بالأمر الصعب فهو يعتبر من الأمور السهلة والبسيطة ويجب ترديد هذه الجملة داخل النفس حتى يتعود عليها العقل وتقوم بتنفيذها.

العزيمة والإرادة القوية التي تضعها أمام عينك في تحقيق حلم الإقلاع عن التدخين هي من أسباب تحقيق الهدف كثير ممن قرروا بالتوقف عن التدخين هم من كانوا أكثر الناس حماسة وحققوا رغبتهم في ترك التدخين فلا يوجد أي شيء مستحيل أدام هناك إرادة قوية وعزيمة.

اختيار الميعاد المناسب في الإقلاع عن التدخين

إذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين وتتساءل عن كيفأقلع عن التدخين عليك باختيار الميعاد المناسب لك يشترط أن يكون الوقت الذي تقرر فيه الابتعاد عن التدخين من الأوقات التي تكون هادئة بالنسبة لك بمعنى أن يكون الوقت خالي من المشاكل والتعب الجسمي والذهني أو أنك تكون بتمر بمرحلة صعبة في حياتك.

تجد الأشخاص الذين يفشلون في قرار الإقلاع والتوقف عن شرب السجائر قد اختاروا الوقت الغير مناسب كأن يكونوا اختاروه في ظل الأزمات والمشاكل فهناك من يعتقد أن السجائر تساعد في إزالة العصبية الشديدة ويعتقد أنه يخرج فيها الطاقة السلبية نتيجة لتعرضه للأزمات.

تجنب الأصدقاء المدخنين

إذا كنت ترغب في التوقف عن شرب السجائر لابد من أن تتجنب الأصدقاء الذين يعتبرون أن شرب السجائر شيء مهم بالنسبة لهم فهؤلاء الأشخاص لا يمكن أن تصادقهم في هذه الفترة.

حاول أن تقترب من الأصدقاء الذين يعطوك دفعة للتوقف عن الإقلاع عن التدخين.

فذا كنت ترغب في التوقف نهائيًا عن التدخين وبشكل فوري تجنب الأماكن التي بها أصدقائك المدخنين وحتى الأماكن التي تجبرك على التدخين فيها حتى في الفترة التي تقرر فيها التوقف عن التدخين.

هل هناك علامات تظهر بعد أن تتوقف عن التدخين

قرارك بوقف التدخين هو أمر صادم بالنسبة للجسم فهو في هذه الحالة يعبر الجسم عن رفضه لوقف والإقلاع عن السجائر فالجسم أثناء تعاطيك للسجائر قد تعود على المادة الموجودة في السجائر بشكل مبالغ فيه فعندما تقوم بمنع هذه المادة من جسمك وهي تسمى النيكوتين.

يبدأ الجسم في إظهار علامات تدل على رغبة الجسم في هذه المادة مرة أخرى.

ومن هذه الأعراض

يشعر الجسم بنقص شديد ويبدأ الشخص المتوقف عن الإقلاع في الإحساس بأنه في حالة إعياء شديد حيث يبدأ أن يشعر الشخص بأنه لا يستطيع النوم ويفقد الرغبة في النوم بسبب تعوده على مادة النيكوتين.

يشعر الشخص بحالة صداع مبالغ فيها بسبب أن الجسم يعبر عن نقصه للمادة التي اعتداده الجسم على الحصول عليها ويعتبر الصداع من أعراض انسحاب المادة من جسم المدخن.

يصاب الشخص الذي يوقف السجائر ويقلع عنها بحالة من العصبية والاكتئاب فهو كان يشعر بان السجائر هي من تقوم بالترفيه عن نفسه.

يبدأ جسم المقلع عن التدخين بالتحسس وحدوث له حالة من التهيج الجلدي نتيجة انسحاب المادة من جسم المدخن.

وسائل تساعد المدخن على ترك التدخين

قد يكون التوقف عن التدخين امر في غاية الصعوبة بالنسبة لك ولكن على العكس فالأمر سهل جدا وبسيط إذا قررت في الابتعاد عن التدخين عليك بإتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أن تقوم بممارسة التمارين الرياضية وممارسة المشي فالمدخن عندما يتوقف عن التدخين يزداد وزنه بشكل ملحوظ لأنه يقوم بتعويض فقدان السجائر بتناوله للطعام فعليك ممارسة الرياضة حتى تتجنب زيادة الوزن.

من الممكن أن تتبع طريقة التوقف عن التدخين بالأسلوب التدريجي بمعنى أحسب عدد مرات التي تقوم بها بالتدخين وكل يوم قم بالتنازل عن وحدة وتركها وعدم شربها هذه الطريقة ستجعل الأعراض أقل حدة عليك.

إذا رغبت في الإقلاع عن التدخين لابد من أن تقوم بأعمال ومشروعات تشغلك وتلهيك عن التدخين حتى لا يكون هناك وقت تفكر أن تحاول أن تدخن مرة أخرى.

كما يمكنك أن تقوم بدعم نفسك وتشجيعها عن طريق أن تكافئ نفسك بأي شيء تحبه وستلاحظ أن الإقلاع عن السجائر قد ساعدك كثيراً في توفير المال لأن التدخين مكلف نوعُا ما.

يجب أن تهتم بصحتكم بعد الإقلاع عن السجائر كأن تقوم بإتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف حتى تقوم بتعويض الجسم.

أمور أخرى تساعدك في الإقلاع وتحقيق هدفك

يمكنك الإقلاع عن التدخين بكل سهولة إذا قمت أيضًا بإتباع الخطوات الآتية:

هناك العديد من التطورات في مجال الطب والتكنولوجيا التي تساعد المدخن عن الإقلاع عن التدخين مثل حبوب تساعد على وقف التدخين أو اللبان المخصص لوقف التدخين أو اللاصقة التي تساعد في وقف التدخين يفضل أن تسأل الطبيب.

قم بكتابة اليوم الذي ترغب أن تتخلص من التدخين نهائيًا.

مارس أي هواية تفضلها تساعدك في التخلص من شرب السجائر.

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