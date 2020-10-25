كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية

توجد في حياتنا العديد من المواقف المستفزة التي تحتاج للرد عليها بشكل حاسم ولذلك يجب التعرف على كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية ومناسبة للموقف حتى تشعر بالثقة بالنفس.

كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية

قبل أن نوضح كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية يجب أن نوضح لكم أن التعرض للأمور المزعجة أو المواقف المحرجة في حياتنا هو أمر حتمي يتواجد في الحياة وفي الغالب أثناء المرور بالعديد من المواقف في يومنا العادي سوف نجد الكثير من الأشخاص المستفزون ويكون لديك الرغبة الشديدة في الرد على هؤلاء الأشخاص ولكن لا تجيد فن التعامل مع هذه المواقف أو مع هؤلاء الأشخاص بطريقة سليمة.

ولذلك سوف نوضح لكم عبر هذا المقال على موقع المواطن كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية إضافة إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى صدور الأفعال المستفزة لدى بعض الأشخاص والكثير من الأمور الهامة حول هذا الموضوع سوف تجدها في السطور القادمة.

نبذة مختصرة عن شخصية الإنسان المستفز

قد تجد في حياتك الكثير من الأشخاص الذين يلجؤون إلى فعل بعض الأفعال الغريبة التي تستفز من حولهم عن قصد وهؤلاء الأشخاص غالبًا يكون لديهم شعور بالنقص مما يجعلهم يقومون بأفعال غريبة يمكن أن تثير غضب من حولهم بشكل كبير.

ولكي تعرف كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية يجب أن تعلم أن هؤلاء الأشخاص يتميزون ببعض الصفات التي وضحها لنا علماء النفس ومنها:

عدم الثقة في النفس.

محاولة التقليل من قيمة الآخرين.

حدة اللسان.

الحرص دائمًا على إلقاء الكلام الجارح الذي يمكن أن يغير الحالة النفسية إلى الأسوأ بالنسبة لمن حولهم.

التعامل الوقح مع الأشخاص مما يدل على معاناته من مشاكل نفسية كبيرة.

النظر إلى الجوانب السلبية من الأمور.

كثير الشكوى لمن حوله عن حياته وما يشعر به من صعوبات.

متمسك برأيه ومصر عليه حتى وإن كان مخطئ.

عدواني تجاه الكثير من الأشخاص من حوله.

التعامل الذكي مع الشخص المستفز

في بعض الأحيان قد يوجهنا أشخاص مستفزون في حياتنا ونريد تعلم كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية وفي الحقيقة فإن هناك العديد من المور التي يمكنك فعلها للتعامل مع الشخص المستفز ومنها:

الحرص على الهدوء في العامل

عند التعرض لموقف مستفز من شخص في حياتك يمكنك التعامل مع الموقف بهدوء دون توجيه أي لوم له أو محاولة الدخول في نقاش معه حول هذا الموقف وإن كان غاضبًا عليك تحمله واتباع الصمت إلى أن يهدأ ويعود إلى طبيعته مرة أخرى.

الانتباه إلى عدم إصدار الأحكام

يجب عدم التسرع في الحكم على الشخاص في بعض المواقف قبل أن تقترب منه وتعرف ظروف حياته فربما يمر ببعض المشاكل الصعبة التي تؤثر على حياته وتجعله يتصرف بهذه الطريقة المستفزة مع من حوله.

تجنب التعامل معه

إن كان في حياتك أحد الأشخاص المستفزون لك يمكنك تجنبه بقدر الإمكان حتى لا تشعر بالانزعاج من تصرفاته الغريبة فحاول بقدر المستطاع عدم التواجد في المكان الذي يتواجد به حتى لا تعكر صفوك.

وإن كنت غير قادر على فعل ذلك في بعض الأحيان يمكنك الانشغال عنه بأمر آخر حتى لا تقع في صدام معه أو تضطر إلى التعامل مع تصرفاته المستفزة والغريبة.

محاولة احترام الشخص المستفز

احترام الشخص المستفز والتعامل معه بطريقة مهذبة يمكن أن يقلل من تصرفاته بإحراجك له باحترامك وإن كان منفعل اتركه إلى أن يهدأ ثم تحدث معه في المواقف التي لن تعجبك ولكن باحترام دون ضحك أو سخرية حتى لا يشعر بالاستهزاء ويزيد من تصرفاته المستفزة ناحيتك.

احرص على الاستماع لما يقوله

لكي لا يحدث سوء فهم لما يقوله الطرف الأخر الذي تعتقد أنه مستفز يجب عليك الإنصات جيدًا لما يقال فربما يكون الأمر طبيعي ولكنك قد أسئت الفهم في بعض المواقف والأمور ويمكنك أيضًا أن تطلب توضيح الجمل التي يقولها هذا الشخص حتى تفهم جيدًا ماذا يعني.

يجب أن تكون واضح في التعامل معه

إن كان يوجد في حياتك من يستفزك يجب أن تكون واضح في التعامل معه فإن كنت لا تريد التقرب منه فلا تزيد من التعامل معه في الكثير من المواقف إلا كان لأمر ضروري وهام أما غير ذلك فيمكنك الابتعاد عن التعامل معه حتى لا يستهلك طاقتك ويعكر صفوك.

طلب المساعدة من الآخرين

إن كانت تصرفات هذا الشخص تستفزك كثيرًا ولكنك غير قادر على التعامل معها أو تحملها يمكنك طلب المساعدة من صديق مقرب لك أو الاستعانة بأحد أفراد العائلة وشرح الموقف وأخذ النصيحة المناسبة للتعامل مع الموقف إضافة إلى ذلك فإن شرح الموقف يمكن أن يزيد من شعورك بالراحة وعدم التوتر مما حدث.

أهم الأسباب التي تجعل الشخص يستفزك

من المعروف جيدًا أن لكل شخصية جوانبها الإيجابية وجوانبها السلبية التي لا يمكننا أن نعترف بها أمام أنفسنا في بعض الأحيان ولكي تتعرف كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية.

يجب العلم بأن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تكون سببًا وراء إصدار بعض الأشخاص لأفعال مستفزة لنا ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

إن كان الشخص يعاني من عيب داخلي أو نقص يشعر به مما يجعله يقوم ببعض الأفعال الغريبة تجاه من حوله.

إن شعر الشخص في بعض الأحيان أن من حوله يتجاهلون تواجده فيمكن أن يتصرف بطريقة مستفزة حتى يثير انتباههم في بعض الأحيان.

الشعور بالحقد والعدوانية تجاه بعض الأشخاص في حياته مما يجعله يقوم بالكثير من التصرفات الغريبة والغير مرغوبة.

محاولة أن يكون مميز أمام الآخرين فيقوم بالسخرية من تصرفات البعض.

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