كيف تعالج لدغة البق

البق من الحشرات الضارة فلابد من التعرف على كيف تعالج لدغة البق وذلك في حالة قامت تلك الحشرة بلدغك فهي مضرة وتقوم بامتصاص الدم وهي تسمى بحشرة الفراش.

ما هي حشرة البق

هي حشرة صغيرة الحجم لا ترى بالعين المجردة ولونها بني فاتح وهي من الحشرات التى تعيش مع الإنسان وأيضًا على سريره فهي تسمى بحشرة الفراش.

ما هو شكل الحشرة وماذا تتغذى هذه الحشرة

هي انسيابية الشكل مسطحة، تتغذى هذه الحشرة على دم الإنسان في المناطق المظلمة ليلاً وقت النوم.

كيف نعالج لدغة البق

من خلال موقع المواطن نوضح الإجابة عن السؤال كيف نعالج لدغة البق وهي:

في حالة احمرار لدغة البق والحكة التي تنتج عن لدغات البق وفي الطبيعي يختفي أثر لدغة في خلال 15:7 يوم ونقوم بإتباع الخطوات الآتية:

وضع الثلج على اللدغة لتخفيف الاحمرار والالتهابات الموجود فيها.

نبدأ بدهن البشرة بالكريم الذي يحتوي على الهيدروكورتيزون.

لابد من أخذ جرعة من المضاد الحيوي مثل ديفينهيدرامين.

في حالة الالتهاب والاحمرار الشديد أدى إلى الإصابة بالحساسية فلابد من استشارة الطبيب المتخصص.

يبدأ الطبيب بوصف المضادات الحيوية للتخفيف من آثار اللدغة.

ماهي أضرار حشرة البق وكيفية التخلص من البق

هي حشرة ضارة تقوم بإرهاق جسم الفرد وقت النوم فإنها تقف على جسمه وتقوم بامتصاص الدم من جسمه ليلاً، ذلك يؤثر على راحته وقت النوم.

تعرض الإنسان لبعض أمراض الحساسية لإن بعد ذهابها من على جسم الإنسان يقوم بالإنسان بالهرش مما يصيب الإنسان بالحساسية.

تقوم بوضع كمية كبيرة من البيض تصل إلى مئتين بيضة طوال فترة تعيشها في البيئة وكل هذا البيض وهذه الحشرة غير مرئية لا ترى بالعين المجردة.

ما هي أفضل الطرق للتخلص من البق

نقوم بتحديد منطقة تواجد هذه الحشرة لاختيار أفضل طريقة للقضاء عليها.

تطهير أماكن نوم الإنسان بخروج المفارش في الشمس، لأن هذه الحشرة تسكن ليلاً حيث الهدوء والمكان المظلم، فكل هذا يساعدها على زيادة نشاطها وممارسة نشاطها بكل حيوية وهو امتصاص دم الإنسان.

يجب استخدام الكلور في غسيل الملابس والمفارش لأنه يعمل على تهيجها والقضاء عليها.

استخدام عجينة معينة للتخلص من حشرة البق موجودة في الصيدليات.

إتباع استخدام العطور لأنها تتسبب في خروجها بسبب وجود المواد الكيميائية ومادة السبيرتو في صناعتها.

يفضل غسل الملابس بالماء الساخن واستخدام البخار في تطهير أماكن النوم.

استخدام النعناع والريحان في القضاء على تلك الحشرة لأنها تخرج من هذه النباتات ريحة عطرية نفاذة تقضى عليها، حيث يقوم بعض الأشخاص بوضع ورقة من الريحان والنعناع جانب المكان الذي ينام فيه.

أي نوع من أنواع النباتات التي تنشر رائحة فهذه النباتات تساعد على التخلص من البق .

استخدام مرهم أبو فاس في القضاء على البق لما يحمله من ريحة نفاذة.

ممكن دهن الجسم المكشوف من مرهم أبو فاس للنوم بطريقة هادئة ومريحة خالية من التوتر والقلق بسبب تواجد حشرة الفراش وهو التخلص منها.

يتم غسل الجسم بمياه دافئة ثم نقوم بدهن الجسم بزيت الكافور للتخلص من البقع بطريقة سلسة وبسيطة.

استخدام أوراق النيم في التخلص من حشرة البق، وممكن استخدام هذه الأوراق كبخور يمكن وضعه ليلاً في الغرفة للتخلص من البق وهذه الطريقة من أسهل وأقصر الطرق للتخلص منها.

في حالة عدم القدرة والسيطرة من التخلص من هذه الحشرة.

من الأفضل استخدام المبيدات الحشرية للتخلص منها بشكل تام.

كيف تصيب الإنسان حشرة البق

تصيب الإنسان بلدغات وتبدأ بامتصاص دم الإنسان ثم يظهر بعد خروج الحشرة بقعة حمراء تظهر مكان تواجد الحشرة.

يبدأ الإنسان بشعور ألم فيؤدي ذلك الألم أو الحكة بشدة، وتتزايد الحكة مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب أو تورم المكان الذي كانت تقف فيه حشرة البق.

تساهم قرصها في زيادة العطس المتكرر وضيق تنفس.

حشرة البق من الحشرات ناقلة العدوى والأمراض لأنها تنقل الأمراض عن طريق امتصاص الدم.

ما هي الأماكن التي توجد فيها حشرة البق

توجد هذه الحشرة في الأماكن التي فيها نسبة رطوبة كبيرة أو الأماكن المظلمة أو المستنقعات أو شنط السفر أو أماكن للاسترخاء وقت السفر مثل الفنادق.

تنتقل الحشرة عن طريق إصابة شخص بهذه الحشرة وانتقال الشخص إلى مكان آخر ومعه الحشرة فيتسبب بانتقال العدوى والحشرة إلى مكان آخر.

تنتقل عند بيع أو شراء الأقمشة، لأن البق يختبئ في القماش بصورة كبيرة جداً، لذا يجب تطهير كافة الأقمشة قبل شرائها أو بيعها للأشخاص حتى لا تعرضه للإصابة بحشرة البق.

تتواجد حشرة البق في الأماكن التي يوجد فيها الحيوانات، فهي تتواجد في البيوت والأشخاص الذين يقومون بتربية نوع من الحيوانات مثل (القطط والكلاب…..).

ما هي الوكالات التي ساهمت في القضاء على البق

قامت الوكالة الألمانية لإبادة الحشرات بمصر باستنتاج مصل مصرح به في وزارة الصحة العالمية للقضاء على كافة أنواع الحشرات وخاصة البق، هو مصل أمن ليس له أضرار على الإنسان بصفة عامل كبير أو صغير.

لا يتسبب المصل في أي مشاكل صحية للإنسان.

يستخدم المصل الألماني بدون أي إرهاق أو تعب في نقل الأثاث والاواني من مكانهم.

لا يسبب أي أمراض صحية للأطفال أو رائحة كريهة تضر بصحتهم.

رش المصل في البيوت والشركات والمكاتب والحدائق العامة سهله وبسيطة وأمن، لا يحتاج إرهاق في نقل أي شيء من مكانه.

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