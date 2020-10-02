كيف يتم علاج تكيس المبايض

تكيس المبايض أحد الأمراض التي تصيب المرأة وتعيق حدوث الحمل بشكل طبيعي ولذلك قد يبحث البعض عن كيف يتم علاج تكيس المبايض من خلال الطرق الطبيعية أو عن طريق الأعشاب.

ما هو تكيس المبايض

تكيس المبايض لدى المرأة هو اضطراب قد ينشأ في الغدد الصماء التي توجد في جسم المرأة والتي تعتبر من الأمراض التي ترجع إلى العامل الوراثي وهي تعتبر أحد معيقات الإنجاب أو الحمل بشكل طبيعي لدى المرأة.

وذلك لأن هذا الخلل يؤثر على المبيض مما يؤدي إلى قلة نشاطه مما يتسبب في عدم تلقيح البويضات لدى المرأة بشكل طبيعي من الحيوان المنوي بعد حدوث الجماع.

وعلى ذلك سنوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن كيف يتم علاج تكيس المبايض من خلال طرق طبيعية عبر الأعشاب الطبيعية وذلك في السطور القادمة.

أعراض تكيس المبايض

هناك بعض الأعراض التي قد تظهر على السيدات الذين يعانين من تكيس في المبايض والتي قد تؤثر على المرأة وعلى نسبة حدوث الحمل لديها بشكل كبير ومن أهمها ما يلي:

زيادة في معدل الوزن لدى المرأة.

الشعر الخفيف وعدم نموه بشكل طبيعي.

ظهور حب الشباب على المرأة التي تعاني من تكيس بالمبيض.

وجود اضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية لدى المرأة.

فشل في إطلاق البويضات بشكل طبيعي.

أسباب تكيس المبايض

هناك بعض الأمور التي تعتبر سببًا لحدوث تكيس المبايض لدى المرأة بشكل عام والتي تتعلق غالبًا بالهرمونات المتواجدة في جسم المرأة ومن بين هذه الأسباب ما سنوضحه في الآتي:

وجود مشاكل في المبيضين مثل عدم الاستجابة لهرمونات الغدة النخامية.

وجود مشاكل في هرمون الدوبامين الذي يتواجد في الدماغ والذي يقل إفرازه في الجسم مما يؤثر على الرحم بشكل كامل.

إذا كانت المرأة تعاني من مشاكل في الغدة النخامية فغن ذلك يمكن ان يؤثر على هرمون الأستروجين في جسم المرأة وقد يؤثر ذلك على عمل المبيضين ويسبب التكيس.

كيف يتم علاج تكيس المبايض بالأعشاب

يمكن علاج تكيس المبايض بطريقة طبيعية عبر استعمال الأعشاب الطبيعية ومنها

عشبة البروبيوتك

عشبة البروبيوتيك تعتبر أحد الأعشاب الهامة التي تساعد في تحسين الهضم كما أنها يمكن ان تعالج مشاكل القناة الهضمية بالإضافة إلى قدرتها في التخلص من متلازمة تكيس المبيض كما أنها تساعد في تنظيم الهرمونات لدى المرأة.

عشبة التريبولوس

تساعد هذه العشبة على تحفيز عملية الإباضة كما أنها تساعد في تنظيم الدرة الشهرية لدى المرأة وتساعد أيضًا في التخلص من الإفرازات التي يمكن أن تتواجد لدى المرأة نتيجة لتكيس المبايض.

الريحان

الريحان يعتبر من أهم الأعشاب التي تساعد في التخلص من الإجهاد الكيميائي وتزيد من معدل الأيض عند السيدات المصابات بتكيس في المبايض كما أنها تساعد على التخلص من ارتفاع السكر في الدم.

كما أنها تعتبر أحد الأعشاب التي تساهم في التخلص من زيادة الوزن وضبط معدل الكورتيزول في الجسم.

أعشاب الأندروجين

إذا كان جسمك غير قادر على تنظيم معدلات الأنسولين فسوف يتراكم ويسبب هرمونات الذكورة والتي تسمى بالأندروجينات وتوجد بعض الأعشاب التي تعرف باسم عشب الأندروجين والتي يمكنها أن تساهم في خلق التوازن في الهرمونات كما أنها تساعد في تنظيم ميعاد الدورة الشهرية لدى المرأة.

ومن الجدير بالذكر انه في حالة تناولك لأي علاج عشبي يكون من الأفضل أن تقوم باستشارة الطبيب حيث لم يثبت بشكل علمي وطبي دقيق مدى دقة هذه الأعشاب في العلاج.

مكملات الأعشاب لعلاج تكيس المبايض

توجد العديد من المكملات الغذائية التي يمكنها السيطرة على معدل الهرمونات وتنظيمها في الجسم كما أنها تساعد على تنظيم معدل النسولين في الدم وتقلل من تكيس المبايض ومنبينها ما يلي:

مكملات الكروم أحد المكملات التي يمكن أن تساهم في تحسين كتلة الجسم مما يساعد في علاج تكيسات المبايض.

مستخلص القرفة يعتبر من الأشياء الجيدة التي تقاوم الأنسولين وتساعد على تنظيم الدورة الشهرية بشكل كبير.

الكركم يعتبر من المواد التي تساعد في التخلص من الالتهابات وتقاوم الأنسولين.

فيتامين إينوزيتول وهو فيتامين ب الذي يزيد من خصوبة المرأة ويحسن البويضات ويخلص من المشاكل التي تنشأ بها مثل تكيس المبيض.

مكملات الزنك تعتبر من العناصر الهامة التي تساعد على زيادة الخصوبة لدى المرأة كما أنها تساعد في تقوية جهاز المناعة بشكل كبير.

زيت كبد سمك القد يتواجد به العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين د كما أنه يحتوي على الأوميجا 3 التي تنظم الدورة الشهرية وتقلل من الدهون.

زيت زهرة الربيع يعتبر أحد المكملات العشبية التي تساعد في التخلص من اضطراب الدورة الشهرية كما انه يحسن من معدل الكوليسترول في الدم مما يؤثر إيجابيًا على تكيس المبايض.

نصائح هامة للوقاية من تكيس المبايض

هناك بعض النصائح الهامة المتعلقة بالروتين اليومي للمرأة والتي تساعد بشكل كبير على الوقاية من تكيس المبايض ومن أهمها ما سنوضحه في الآتي:

احرصي على تناول الفواكه الطبيعية والخضار والبقوليات بأنواعها.

تناولي البروتينات وقللي من تناول الكربوهيدرات حتى تحافظي على طاقة الجسم.

تناولي زيت الزيتون والخضروات الورقية بأنواعها لكي تقللي من معدل الإصابة بالالتهابات.

احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد.

تناولي الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

ابتعدي عن تناول المشروبات التي تتواجد بها الكافيين حتى لا تؤثر على الهرمونات بشكل سلبي.

ابتعدي عن تناول الأغذية التي تحتوي على معدل عالي من السكر أو على مواد حافظة.

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