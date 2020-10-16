لاعبان قد يُغادران الهلال بعد الاقتراب من ضم لوسيانو فييتو

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال قريبًا من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو جناح فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Torcedores البرتغالية فإن الهلال سيتعاقد مع فييتو حتى ديسمبر 2023 في صفقة قيمتها 11 مليون يورو.

شرط سبورتينج لشبونة للموافقة على رحيل لوسيانو فييتو

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن سبورتينج لشبونة سيحتفظ بنسبة 20% من بطاقة اللاعب الأرجنتيني مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو هو من طلب التعاقد مع اللاعب فييتو.

وسيكون انضمام فييتو بمثابة دليل على اقتراب كل من سالم الدوسري وعمر خربين من الرحيل عن أزرق العاصمة.

جدير بالذكر أن فييتو يستطيع اللعب في مركزين، حيث يمكنه شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر واللعب كمهاجم مما يعني قدرته على القيام بواجبات مركز سالم الدوسري وعمر خربين.

وقبل تفكير الهلال في ضم لوسيانو فييتو، كان الزعيم أعلن رسميًا ضم اللاعب فواز الطريس من نادي الاتفاق حتى 2023 في الفترة الأخيرة.

مسيرة فييتو

وسبق للاعب لوسيانو فييتو اللعب في صفوف أندية عدة مثل أتلتيكو مدريد الإسباني وراسينج كلوب الأرجنتيني وفياريال الإسباني وإشبيلية الإسباني إضافة لفريق فولهام الإنجليزي.

ويركز الهلال خلال الفترة المقبلة على حسم الصفقات المميزة، وذلك للمنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

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