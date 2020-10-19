لاعبان من النصر في طريقهما إلى الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يستعد لاعبان من نادي النصر للرحيل عن الفريق الكروي الأول، وذلك للانضمام إلى نادي الاتحاد بعد بيان المصالحة بين الفريقين الذي سيشهد تعاونًا مثمرًا بينهما في كافة المجالات وبالأخص في انتقال اللاعبين.

وحول هذا الأمر، قال الإعلامي والناقد الرياضي محمد المرحبي عبر حسابه في “تويتر” إن اللاعب حمد المنصور سينضم من العالمي إلى الاتحاد لمدة سنة على سبيل الإعارة، بينما سينضم عبدالعزيز الجبرين للاتحاد كبيع نهائي.

ولعب الجبرين مع العالمي في موسم 2019/2020 مباراتين فقط، لم ينجح فيهما في صناعة أو تسجيل أي هدف.

الاتحاد يضم مدافع النصر السابق

وكان الاتحاد أعلن أول أمس السبت، عن تعاقده مع اللاعب عمر هوساوي مدافع العالمي السابق لمدة موسم رياضي واحد.

وفي سياق آخر، وجهت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت ردها إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك تعقيبًا على خسارة العالمي أمس بالجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ضد نادي الفتح بثنائية لهدف.

الفرصة الأخيرة لـ فيتوريا

وكثيرًا ما تعرض المدرب البرتغالي فيتوريا لانتقادات بسبب خططه الفنية غير المجدية بالإضافة للتغيير المستمر في التشكيل.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي عيسى المسمار عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة العالمي منحت فيتوريا الفرصة الأخيرة، وذلك من أجل معالجة الأخطاء وتصحيحها حيث إن الوقت لن يسعف إدارة أصفر العاصمة لتغيير المدرب قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك يوم 27 أكتوبر الجاري.

وأضاف عيسى المسمار أن إدارة العالمي تسعى لحسم صفقة صانع الألعاب قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

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