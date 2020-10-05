لتصحيح الأخطاء .. 20 لاعبًا يستعدون لمغادرة النصر

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة نادي النصر لتصحيح الأخطاء وبناء الفريق الكروي الأول بشكل قوي استعدادًا لما هو قادم من مباريات ومنافسات بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وستتجه إدارة العالمي للاستغناء عن بعض اللاعبين وإعارة بعضهم وذلك للتعاقد مع الصفقات البديلة على أعلى مستوى، خاصة أن جمهور العالمي شعر بالحزن بعد الخروج الآسيوي كون الفريق كان مرشحًا للوصول إلى النهائي والتتويج بـ دوري أبطال آسيا مثل الهلال في العام الماضي.

20 لاعبًا يستعدون لمغادرة النصر

وسيتجه العالمي للاستغناء والإعارة مع 20 لاعبًا بالفريق الكروي الأول قبل انطلاق الموسم الجديد وفقًا لـ “الرياضية”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أقر مسبقًا بأن قائمة الفريق لا تتخطى الـ30 لاعبًا خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

مدرب العالمي يتعرض لانتقادات قوية

وفي وقت سابق، تعرض المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب العالمي لعدة انتقادات من الجماهير وذلك بعد خروج العالمي من دوري أبطال آسيا، بعد خسارته بطاقة التأهل للدور النهائي من البطولة.

وجاء انتقاد الجماهير بُناءً على الأداء ضد بيرسبوليس الإيراني في دور الأربعة وأيضًا توظيفه الخاطئ للاعبين في بعض الأحيان، بجانب الاعتماد على عناصر معينة بعينها، مما جعل فهد الهريفي نجم العالمي السابق يُوجه له انتقادات عنيفة بعد الخسارة من بيرسبوليس.

ووسط كل هذا الضغط، قد تتجه إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت إلى إقالة فيتوريا من منصبه والبحث عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.

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