لعباقرة الرياضيات 8 13

أثناء تصفحنا لمواقع التواصل الاجتماعي يقابلنا جملة لغز لعباقرة الرياضيات 8 13 فنبدأ في محاولة هذا اللغز ولكن كثيرًا منا لم يكمل البحث عن حل والبعض يجيب خطأ ولكن نادرًا من يصمم على إيجاد حل اللغز.

ما هو لغز العباقرة

وضح موقع المواطن طريقة كتابة اللغز لعباقرة الرياضيات 8 13 وهو كالآتي:

اللغز المقدم لعباقرة الرياضيات 8 13 عبارة عن أربع مربعات لا يحتوون على أي أرقام يصطفون في شكل مربع ويحتلون اطراف المربع في شكل افقي ورأس.

عبارة عن أربع مربعات لا يحتوون على أي أرقام يصطفون في شكل مربع ويحتلون اطراف المربع في شكل افقي ورأس. أول صف مكون من مربعين في شكل أفقي يوجد بينهم علامة جمع وهي + وناتجهم 8.

وثاني صف مكون من مربعين في شكل افقي يتوسطهم علامة الناقص ـــ وناتجهم 6.

أول عمود مكون من مربعين يتوسطهم علامة الجمع + وناتجهم 8.

وثاني عمود مكون من مربعين يتخللهم علامة الجمه أيضًا + وناتجهم 13.

المطلوب ملئ المربعات بأرقام تحقق تلك المعادلة الصعبة التي بمثابة لغز لعباقرة الرياضيات 8 13 ولابد من حله بطريقة صحيحة.

ويبدأ محبين الرياضيات والذين يمتلكون تفكير وذهن صافي في إيجاد حل لهذا اللغز وبالفعل ينجح القليل في حل هذا اللغز ونجد ان الإجابة كالتالي:

اول صف من المربعات يكتب بهم الأرقام بالصورة 2/9 +7/2 أي 4.5+3.5 =8

والصف الثاني من المربعات والذي يوجد بينهم علامة الناقص فيكتب في المربع الاول من جهة الشمال 2/19 ـــ 2/7 أي 9.5 ــ 3.5 =6.

لتتم إجابة اللغز بالنسبة للاعمدة ويصبع الحل كالتالي 2/9 + 2/7 =أي 4.5 + 3.5 =8 كما أن إجابة العمود الثاني ستكون كالآتي 2/7 + 2/19 أي 3.5 +9.5 = 13.

ألغاز تخص عباقرة الرياضيات

لدينا لغز عبارة عن أربع خمسات أوسطهم ضربه وأطرافهم جمع بهذا الشكل 5+5×5+5

الحل: هو 35 لأن تم اتمام عملية الضرب أولاً وهي 5×5 =25 ثم جمع الـ 10 وهم ناتج جميع الخمسة الموجودة على اطراف المعادلة.

هناك رقم عندما يتم قسمته على 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 نجد الناتج عدد صحيح ويتبقى واحد من هذا الرقم.

الحل: هو رقم 61.

ألغاز رياضية للاذكياء

نريد أن نجمع الرقمين سبعة وتسعة بشرط أن نحصل على ناتج يساوي أربعة

الحل: إذا جمعنا على الساعة تسعة صباحًا سبع ساعات إضافية فقد يكون الناتج هو حصولنا على الساعة الرابعة عصرًا.

يوجد خمس أيام في الشهر الواحد مجموعهما يساوي 100 فمن هم.

الحل: هي الأيام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون إذا تم جمعهم فإن الناتج يكون مائة.

لدينا مجموعة من الأرقام وهي 60 و52 و45 و39 و35 يوجد بينهم رقم خطا لابد من تصحيحه فما هو؟.

الحل: الرقم الخطا هو 35 وتصحيحه هو 34 حتى يكون الفارق بين الأرقام ياخذ ترتيب تنازلي متسلسل.

إذا كانت الساعة عبارة عن عقرب الساعات على رقم ثلاثة وعقرب الدقائق على الرقم احد عشر أي ان الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة فإذا تم التبديل بين العقارب فكم تكون الساعة.

الحل: بالتبديل بين العقارب سوف تكون الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة.

ألغاز رياضية صعبة

ذهب ثمانية أفراد إلى مطعم لتناول الغداء وبعد الانتهاء من الاكل تصافحوا وثم تركوا المكان السؤال هنا كم مرة تم السلام بين الأفراد.

الحل: الثامن سوف يسلم على سبعة والسابع سوف يسلم على ستة والسادس سوف يسلم على خمسة والخامس سوف يسلم على أربعة والرابع سوف يسلم على ثلاثة والثالث سوف يسلم على اثنان والثاني سوف يسلم على واحد والأخير لم يسلم على احد إذا الإجمالي هو

7+6+5+4+3+2+1+0=28.

قدم استاذ مادة الرياضيات لغز على طلابه العباقرة وهو أن لدية ثمان أشكال من الرقم ثمانية يريد تكوين منها أعداد إذا تم جمعهم نحصل على ناتج يساوي 1000.

الحل: قام أحد الطلاب بحل هذا اللغز عن طريقة تكوين مجموعات من الاشكال الموجودة والتي تحمل رقم ثمانية حيث قام بتكون ثلاث مجموعات تحمل رقم ثمانية ومجموعة تحمل الرقم ثمانية وثمانون والمجموعة الأخير تحمل رقم ثمان مائة ثمانية وثمانون.

ألغاز رياضية جديدة لعام 2020

هناك عدد إذا ضرب في نفسه واضاف له نفسه اصبح الناتج ثلاثين.

الحل: هو الرقم خمسة حاصل ضربه هو خمسو وعشرون وعندما يضاف له خمسة يكون الناتج ثلاثين.

يوجد عددين إذا ضربوا في بعضهما البعض اصبح الناتج ستة عشر وإذا جمعوا أصبح النات سبعة عشر.

الحل: حاصل ضرب ستة عشر في الواحد هو ستة عشر وحاصل جمع ستة عشر مع الواحد يكون سبعة عشر.

نريد معرفة العدد الذي مجموع رقمية 12 واحاده ضعفي عشراته.

الحل: نفرض ان العدد المظلوب يرمز له بحرف السين ونبدأ في تطبيق المعادلة 2س +س= 12، إذا 3س =12، وبقسمة 12 على 3 فإن الناتج هو أربعة وهو احاد الرقم المطلوب وبما أن الآحاد ضعفيها يكون العشرات فيتم ضرب 4 في 2 وهي الضعف ليكون الناتج ثمانية وبتكوين الرقم يصبح أربعة وثمانون.

ترك رجل سبعة عشر جمل لأولاده واوصى قبل أن يتوفاة الله أن يتم تقسيم الجمال كالآتي ولده الأول يأخذ نصف الجمال وولده الثاني ياخذ ثلث الجمال وولده الثالث يأخذ تسع الجمال فكيف يتم التقسيم بدون أن نذبح أحد الجمال.

الحل: يتم إضافة جمل لنحصل على رقم زوجي يسهل قسمته فيصبح لدينا ثمانية عشر جمل الأول ياخذ نصفهم وهو 2/18 يساوي تسعة من اجمالي اعداد الجمال، والثاني يحصل على ثلث الكمية وهي 3/18 تساوي ستة من اجمالي عدد الجمال.

والاخير يأخذ التسع وهو 9/18 يساوي جملين إذا المجموع هو 9+6+2 يساوي 17 ويتم استرجاع الجمل الذي يتم إضافته.

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