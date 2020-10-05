لقاء مرتقب لـ بندر بن سلطان على شاشة العربية مساء اليوم

المواطن - الرياض
يحل الأمير بندر بن سلطان مساء اليوم ضيفاً على شاشة فضائية العربية، في لقاء من أبرز اللقاءات وأهمها حديثًا عن الذاكرة السياسية الخليجية في الملفات الدولية.
ويتطرق الأمير بندر بن سلطان خلال اللقاء للقضية الفلسطينية وتطورات الأحداث في المنطقة والشأن التركي والخليجي والليبي وغيرها من القضايا التي تشغل بال المواطن السعودي بل والشعوب العربية عامة.
يذاع اللقاء مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية .
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