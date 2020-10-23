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للمرة الأولى بـ سباقات الهجن السعودية .. أمريكي يُسجل أول فوز بـ المطية نيكول
ضمن سباقات الهجن بالنعيرية

للمرة الأولى بـ سباقات الهجن السعودية .. أمريكي يُسجل أول فوز بـ المطية نيكول

2020/10/23
الساعة 12:42 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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للمرة الأولى بـ سباقات الهجن السعودية .. أمريكي يُسجل أول فوز بـ المطية نيكول
المواطن - محمد سمعه

نجح الأمريكي قاسم أبو ناصر في دخول تاريخ سباقات الهجن في السعودية وذلك بعد فوز مطيته “نيكول” بالمركز الأول في الشوط الثالث بسباق النعيرية للهجن.

ونجح قاسم أبو ناصر في تحقيق المركز الأول في الشوط الثالث بالسباقات “حقايق، بكار، رمز” بزمن 4 دقائق و 20 ثانية و 88 جزءًا من الثانية كأول أمريكي يُسجل باسمه هذا الفوز.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الإبل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن سينطلق في الأول من ديسمبر بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال نادي الإبل “بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سيقام مهرجان الملك عبدالعزيز لسباق الهجن ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تنطلق في الأول من ديسمبر”.


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