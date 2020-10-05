للمرة الثانية.. نيوزيلندا تعلن التغلب على كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، رفع القيود المفروضة لمواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا.

وأكدت جاسيندا أن بلادها تغلبت الآن على الفيروس القاتل مرة أخرى، في ظل عدم وجود حالات إصابة مؤكدة جديدة في أوكلاند منذ 12 يومًا.

وهنّأت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن السكان في بلادها على تحملهم حجراً ثانياً.

وشددت على أنه لا ينبغي الاكتفاء بما تحقق من إنجازات حتى الآن، معبّرة عن استيائها من قلّة استخدام التطبيق الرسمي لتتبع إصابات كوفيد-19 ومن الانخفاض في عدد الفحوص التي يتمّ إجراؤها.

ويأتي هذا النجاح في وقت مناسب بالنسبة إلى أرديرن، إذ إن الناخبين دعوا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة في 17 أكتوبر. وتُعتبر حظوظ أرديرن بالبقاء على رأس الحكومة مرتفعة.

وأشارت أرديرن إلى أنه اعتبارًا من مساء الأربعاء، سيتمّ خفض مستوى التنبيه الصحي في أوكلاند إلى المستوى الأّول، وهو الساري في بقيّة البلاد. وهذا يعني أنه من الآن فصاعدًا لم تعد هناك أي قيود على التجمعات العامة.

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