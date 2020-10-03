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للمعتمرين.. اعقدوا النية والإحرام للمناسك من المواقيت أو قبلها

للمعتمرين.. اعقدوا النية والإحرام للمناسك من المواقيت أو قبلها

2020/10/03
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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للمعتمرين.. اعقدوا النية والإحرام للمناسك من المواقيت أو قبلها
المواطن - مكة المكرمة

وجهت وزارة الحج والعمرة توضيحًا هامًّا إلى المعتمرين، بالتزامن مع بدء استقبالهم من يوم غد الأحد ضمن خطة عودة العمرة تدريجيًّا.

وقالت الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: عزيزي المعتمر: ضرورة عقد النية والإحرام لمناسك العمرة من المواقيت أو قبلها بحيث يكون وصولكم (محرمين) لمراكز التجمع المخصصة لاستقبالكم ونقلكم مباشرة للمسجد الحرام.

وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتزامن مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين، بداية من يوم غد الأحد، على رفع جاهزية خدماتها التوجيهية والإرشادية الموجهة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته.

واتخذت الرئاسة كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم، وتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة.

وتقوم الرئاسة أيضًا بغسل المسجد الحرام (10) مرات يوميًّا قبل أفواج العمرة وبعدها، وغسل دورات المياه (6) مرات يوميًّا، وتعقيم سجاد الحرم المكي وتعقيم مكانه قبل إعادته على مدار الساعة، وتعقيم أحواض نوافير ماء زمزم، وتعقيم جميع العربات، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولًا بأول مع استمرار التعقيم، وتركيب أجهزة تعقيم للسلالم الكهربائية، وتركيب أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد، وتعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية، وتنظيف فلاتر الهواء (9) مرات يوميًّا على (3) مراحل، وتعطير المسجد وأروقته وتطييبهما على مدار الساعة.


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