لماذا تقدم النصر باحتجاج للاتحاد الآسيوي ؟

المواطن - محمد سمعه

قدمت إدارة نادي النصر احتجاجًا لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد خسارة بطاقة التأهل لـ نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية ضد فريق بيرسبوليس الإيراني أمس السبت.

وقررت إدارة العالمي التقدم باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري الأبطال وفقًا لـ “الرياضية”.

العالمي يتقدم وبيرسبوليس يتعادل

وكان العالمي تعادل في المباراة في الوقت الأصلي والوقت الإضافي مع بيرسبوليس بهدف لكل فريق حيث سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التقدم لأصفر العاصمة من ركلة جزاء، ثم تعادل بيرسبوليس عبر مهدي عبدي بالدقيقة الـ42.

تعليق فيتوريا بعد خسارة النصر

وفي وقت سابق، علّق روي فيتوريا مدرب النصر، على خسارة العالمي لبطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.

وتحدث فيتوريا قائلًا: “مباراة أمس كانت صعبة للفريقين، قاتلنا وحاربنا وسنحت لنا فرص للتسجيل، لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف فيتوريا: “أقدم التهنئة لنجوم العالمي على كل ما قدموه وفعلوه، لكننا سنواصل عملنا من أجل الفرص القادمة”.

وتابع فيتوريا: “شاهد الجميع، العالمي في البطولة كيف ظهر وماذا قدم، فخور بلاعبي العالمي، وفريقنا به الكثير من العناصر المميزة الواعدة وسنعمل من أجل وضع بصمة مختلفة”.

وواصل مدرب العالمي قائلًا: “سنبدأ من اليوم التجهيز لهدفنا التالي، طريقة عملنا وفلسفتنا هي التجهيز لكل مباراة من أجل الفوز وليس غيره”.

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