لماذا سمي البحر الميت

من منا لم يسأل يومًا لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم حيث أنه أحد البحيرات الأكثر ملوحة على وجه الأرض كما أنه مقصد سياحي عالمي من أجل العلاج والتمتع بالمناظر الطبيعية.

لماذا سمي البحر الميت

من خلال موقع المواطن والذي يوضح لنا الكثير من المعلومات القيمة والجميلة عن البحر الميت والتي منها ما يلي:

حيث يعد البحر الميت واحد من البحيرات العظمى على مستوى العالم ولا يوجد له منفذ مائي موصل له لذا يعد بحر حبيس لا يمده أي بحر بالماء وموقع البحر الميت الجغرافي بالتحديد في قارة آسيا وبالتحديد في المنطقة الفاصلة بين دولتي فلسطين والأردن.

لذا فهذا البحر يعد فاصل مائي حدودي بين دولتين عربيتين وأكد الجغرافيون أن منطقة البحر الميت بالتحديد هي المنطقة الأكثر انخفاضًا على كوكب الأرض كما أنه يتميز بمائه الأكثر ملوحة عن غيره من مياه البحار والمحيطات.

ويطلق على البحر الميت مجموعة مختلفة من الأسماء والتي من بينها البحر المالح كما يسميه البعض نظرًا لما هو موروث عنه من أحداث هلاك لبعض الأقوام بالبحر الزفت أو ببحر الموتى أو الموت ومن الناس من يسموه بالبحر النتن أو ببحر سدوم وهو معرف أيضًا ببحر لوط.

والجو الذي يحيط بالبحر الميت يميل إلى الجفاف والقحط الشديد والرياح المحملة بالحرارة العالية مع قلة الأمطار كما أن الشمس تبقى ساطعة في تلك المنطقة طوال أيام العام إضافة إلى والرطوبة المنخفضة في تلك المنطقة.

ومياه ورمال البحر الميت تحتوي على العديد من العناصر المعدنية وبكميات كبيرة والتي منها عنصر الكالسيوم وكذلك عنصر البوتاسيوم إضافة لوجود كميات كبيرة من عنصر الصوديوم.

بعض الآراء حول لماذا سمي البحر الميت

رجع سبب تلك التسمية بذلك الاسم إلى العديد من الآراء والتي من بينها ما يلي:

أحد الآراء يرجح أن تلك التسمية المخيفة والمرعبة والتي تبث في نفس القارئ والمستمع الخوف والزعر إلى أن هذا البحر لا توجد فيه أي نوع من أنواع الحياة للكائنات الحية سواءً بسبب المناخ القاسي أو بسبب الملوحة العالية للمياه.

ولكن هذا الرأي يعد فيه بعض الخطأ حيث أثبتت الدراسات البحثية الحديثة أن مياه البحر الميت تحتوي على نوع من الأسماك الرخوية الحية وبكميات كبيرة والتي تفقد حياتها عندما تخرج من تلك المياه وهذا دليل على وجود حياة في تلك المياه.

وهناك رأي أخر ديني قد تكون سببًا لتسميته بالبحر الميت وهي أن الله عز وجل بعث على قوم نبي الله لوط عذابًا شديدًا ومن المرجح أن المنطقة التي كان فيها هلاك قوم لوط العصاة كانت في منطقة البحر الميت وهذا ما يؤمن به أغلب المسلمين.

ما يمد البحر الميت بالماء

من خلال النظر الجغرافي ولخريطة البحر الميت يتضح لنا أن ذلك البحر ليس له أي مصدر مالح يمده بالماء ولكن المياه الموجودة فيه تأتي من الإمدادات التي يحصل عليها البحر الميت من نهر الأردن العزب أو من بعض الأمطار أثناء فصل الشتاء لكنها تكون قليلة.

كما يمد وادي عربة البحر الميت بنسبة من المياه التي تسقط على الوادي وبخاصة في الشتاء مسببة سيول كبيرة تتجه بشكل مباشر نحو البحر الميت.

كما يتضح لنا أن الجانب الشرقي من البحر الميت يغذي البحر بالمياه عبر عدة وديان مختلفة وعددها خمس وديان تمتلئ بالمياه في فترة الشتاء وتسلك المياه روافدها المتجهة نحو المنطقة المنخفضة حيث البحر الميت ومن تلك الوديان وادي الهيدان وأيضًا وادي الموجب وغيرها.

ما هي مساحة البحر الميت

تعد المساحة التي يشغلها البحر الميت كبيرة نوعًا ما والتي تم تقديرها بنحو 650 كيلو متر مربع وبطول نحو 70 كيلومتر وهي مساحة ضخمة وبلغ العرض للبحر الميت نحو 17 كيلو متر بينما تم تقدير أكثر عمق للبحر بنحو 399 متر.

ولكن العمق المتوسط للبحر الميت يتراوح بين 100 متر إلى 200 متر ويمتلك البحر الميت شاطئ طويل نوعًا ما إذ يصل طول ذلك الشاطئ نحو 124 كيلومتر وقد تم تحديد المنسوب الخاص بالشاطئ لحوالي 400 متر تحت المستوي الخاص بسطح البحر.

المشاكل التي يواجهها البحر الميت

توجد العديد من المشاكل التي يتعرض لها البحر الميت والتي تهدد بجفاف مياهه وهذا الأمر يعد خطرًا عالميًا ويهدد أشكال الحياة في تلك البقعة من الأرض ومن تلك المشاكل ما يلي:

محاولة البعض استغلال المياه الآتية من الأمطار في السقي والزراعة والرعي وبخاصة المياه التي تتدفق من الأنهار والوديان للبحر الميت من خلال عمل السدود وتحويل مسار المياه مما تسبب في نقص الكمية المتدفقة للبحر وهذا أدى لتراجع منسوب المياه بالبحر الميت.

كما أن المحتوى العالي من المعادن المتواجدة في رمال البحر الميت جعلت منه كنزًا لا يمكن أن يختبئ أمام أعين المصنعين وبخاصة نتيجة ارتفاع محتواه من معدن البوتاسيوم المرتفع الثمن مما جعل الصناعات تتسبب في حصر بعض من النهر وإقامة المصانع على ضفافه.

الكثير لا يقدرون نعم الله عليهم وظهر ذلك في جعل منطقة البحر الميت مكانًا لرمي القمامة وملجأ لصرف المياه الخارجة من الصرف الصحي مما أضر بالبيئة وبالمياه المتواجدة في البحر الميت.

أهمية البحر الميت للأردن

يعد البحر الميت أحد المزارات السياحية الهامة في المملكة الأردنية الهاشمية لما له من فوائد علاجية كبيرة الأمر الذي جعله مقصدًا سياحيًا بغرض السياحة العلاجية والاسترخاء على الشواطئ الخاصة به وهذا يعد مصدرًا أساسيًا للدخل الأردني.

الكم الهائل من المعادن التي يحتويها جعل من الأردن دولة مصنعو ومصدرة لمعدن البوتاسيوم والكالسيوم النقي والعالي الجودة والذي يباع بأسعار كبيرة للكثير من الدول.

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