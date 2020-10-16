لمنع الدموع أثناء تقشير البصل .. نصيحة لربات البيوت

المواطن - محمد داوود - جدة

دعت استشارية التغذية سلوى سعد، ربات البيوت لتفادي الدموع أثناء تقشير البصل إلى وضع البصل في ماء مثلج أو وضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل تقطيعه؛ إذ يمنع من ذرف دموع العين أثناء التقطيع نتيجة تجميد الإنزيمات في البصل لمنع اختلاطها مع الغاز لتوليد الكبريت الحارق، فالبرودة تخفض تطاير المواد الكبريتية التي يطلقها البصل أثناء التقطيع، كما يمكن فرك السكين بقليل من عصير الليمون، مع ضرورة فرك السكين بالليمون مرة أخرى في منتصف عملية التقطيع.

تطاير حامض الكبريت

وبينت لـ”المواطن“، أن البصل يحتوي على مركبات كيميائية عديدة؛ إذ تظل هذه المركبات مستقرة طيلة وجودها في حبة البصل غير المُقطعة، وعند تقطيع حبة البصل يتحرر أحد المركبات الكيميائية وهو حامض الكبريتيك وعند تطايره يلامس العين ويؤدي إلى تهيجه وإنتاج الدموع.

يحتوي مضادات أكسدة

وعن فوائد البصل خلصت سعد إلى القول، البصل له دور كبير في تعزيز الجهاز المناعي من خلال تناول الأطعمة التي تساعد على ذلك، كما يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والمركبات التي تساعد على التقليل من الدهون الثلاثية بالدم، وخفض معدل الكوليسترول مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، بجانب أنه يحتوي على مضادات الالتهابات والبوتاسيوم؛ مما يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع ويقي من حدوث الجلطات القلبية.

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