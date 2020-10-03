لهذا السبب ينصح بالحليب لتهدئة حموضة المعدة

المواطن - محمد داوود - جدة

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من “حموضة المعدة” فيمكن تناول كأس حليب لتهدئة الحرقان.

وأوضح استشاري الباطنة الدكتور فراس بخش، أنه ينصح لتهدئة حرقان المعدة بتناول كأس الحليب؛ لكونه يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، وهو عنصر يهدى الحموضة المعدة، بجانب العلاج الرئيسي وهو الأدوية التي وصفها الطبيب المعالج.

ارتداد المكونات الحمضية:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إن الحموضة تحدث بسبب الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي، والذي يكون ناتجًا عن ارتداد المكونات الحمضية التي توجد في المعدة إلى أسفل المريء مما يتسبب في الشعور بالحموضة، ففي الوضع الطبيعي ترتخي العضلة لتسمح للطعام بالعبور من المريء إلى المعدة، ثم سرعان ما تنقبض لتحول دون ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، ولكن ضعف هذه العضلة أو ارتخائها لغير حاجة يسبب ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، فيشعر المصاب بحرقة أو انزعاج في الصدر، بالإضافة إلى احتمالية الشعور بحرقة في المعدة في الأوقات التي يزيد فيها إفراز المعدة لأحماضها كما هو الحال عند التعرض للتوتر.

التدخين والوجبات السريعة:

ولفت إلى أن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تحدث الحموضة، ومنها الإفراط في التدخين، وتناول الوجبات السريعة، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، بجانب النوم مباشرة بعد الانتهاء من الطعام وهو ما يتسبب في حدوث الحموضة بالمعدة.

نصائح وقائية هامة:

ونصح الدكتور بخش بضرورة اتباع بعض النصائح، وهي أنه عند النوم يجب الحرص على أن يكون الرأس مرتفعًا عن الجسم للتقليل من الحموضة، بعد الانتهاء من وجبة العشاء يجب الانتظار ساعتين على الأقل قبل النوم مما يقلل من حدوث الحموضة، وعدم الإسراع في تناول الطعام والحرص على تناوله ببطء للتقليل من حموضة المعدة والوقاية من حدوث عسر الهضم، كما يجب الحرص على شرب الماء صباحًا مما يساعد على التقليل من الشعور بالحموضة طوال اليوم.

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