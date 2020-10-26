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لوسيانو فييتو.. 270 مباراة وساهم بـ102 هدف
يسعى لمواصلة تألقه مع الهلال

لوسيانو فييتو.. 270 مباراة وساهم بـ102 هدف

2020/10/26
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لوسيانو فييتو.. 270 مباراة وساهم بـ102 هدف فييتو
المواطن - مروة نبيل
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1 لوسيانو فييتو هلاليًّا:
1.1 أبرز أرقام صفقة الهلال الجديدة:

يُعد الأرجنتيني لوسيانو فييتو من أبرز الصفقات التي أبرمها نادي الهلال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

لوسيانو فييتو هلاليًّا:

ونجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع لوسيانو فييتو بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، وذلك قبل ساعات على غلق فترة الانتقالات الصيفية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد النجم الأرجنتيني صاحب الـ26 عامًا واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهو صاحب ثالث أعلى أجر، حيث يتقاضى 1.4 مليون يورو سنويًّا تقريبًا، صافية من الضرائب.

 

لوسيانو فييتو
الهلال يُرحب بلاعبه

أبرز أرقام صفقة الهلال الجديدة:

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام لوسيانو مع الفرق التي لعب في صفوفها، حيث شارك في 270 مباراة، وساهم في تسجيل 102 هدف، حيث أحرز 66 هدفًا، وقدم 36 تمريرة حاسمة.

وشارك لوسيانو فييتو في 72 مباراة مع راسينغ كلوب، وأحرز 18 هدفًا، ولعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال 48 مواجهة، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، وهز الشباك 9 مرات خلال 40 مباراة مع سبورتنج لشبونة.

ولعب 38 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وسجل 3 أهداف، وأحرز 10 أهداف خلال 31 مباراة مع إشبيلية، وشارك في 22 مواجهة مع فولهام الإنجليزي وهز الشباك مرة واحدة، خاض 19 مباراة مع فالنسيا وسجل 5 أهداف.

نجم نادي الهلال لوسيانو فييتو
فييتو

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