لوكي باتشر لتهكير الالعاب

برنامج لوكي باتشر لتهكير الالعاب من ضمن البرامج والتطبيقات الحديثة التي يمكن استخدامها في تهكير الألعاب التي يحتاج لفتحها واللعب بمستوياتها فيقوم بتهكيرها للعب بها دون أن تتكلف أي نقود.

تطبيق لوكي باتشر

رغم تعدد البرامج إلا يعتبر برنامج لوكي باتشر من أفضل التطبيقات التي يمكنك تحميلها وسيذكر لنا موقع المواطن مزايا البرنامج وأهدافه وعيوبه وكيف يمكن الاستفادة منه.

معلومات عن برنامج لوكي باتشر لتهكير الالعاب

كثيرا ما نجد العاب نرغب في اللعب بها إلا أنها تكون هذه الألعاب مهكرة في بعض مستوياتها لابد من دفع رسوم ومصروفات نقدية حتى تتمكن من اللعب بها.

يوجد في هذا التطبيق خاصية الروت التي لا يمكن أن تجدها في أي تطبيق آخر.

الروت هو عبارة عن خصية موجودة في التطبيقات الأخرى هذا الخاصية تجعل من الصعب تغيير الخصائص والميزات وحيث تجعل من الإعلانات فرض على اللاعب ليشاهدها.

التطبيق أمن جدا ولا يوجد به أي أضرار قد يرسل لك التطبيق على جهازك رسالة فيها أن التطبيق غير آمن ولكن لا تقلق يمكنك أن توقف تفعيل الزر الخاص ب PLAY Protect هذه الخطوة ستجعلك من اللعب دو سماع إنذار الحماية.

مميزات تطبيق لوكي باتشر لتهكير الالعاب

إذا كنت ترغب في لعب لعبة تعتمد على تحميل مصروفات ونقود فلا عليك سوى بتحميل هذا البرنامج فو يتيح لك أن تقوم بتحميل اللعبة ولعب جميع المستويات المهكرة التي لا يمكن أن تفتح إلا عن طريق دفع لها مصروفات نقدية.

فإذا كنت تعرف الكود الخاص باللعبة لا عليك سوي أن تضعه كوبي بيست ووضعها في الخانة المخصصة بعد ذلك سيقوم البرنامج بتغيير كود اللعبة إلى كود آخر حتى يتمكن من فتح اللعبة.

ويعتبر من مميزات هذا التطبيق هو إزالة جميع الإعلانات التي تعتبر عائق في اللعب والاستمتاع.

كيف يمكن تحميل برنامج لوكي باتشر لتهكير الالعاب للا ندرويد

يعتبر عملية تحميل البرنامج سهلة وبسيطة جدا فيمكنك تحميل البرنامج من خلال موقع جوجل بلاي للإنترنت.

عن طريق الدخول على موقع جوجل بلاي وكتابة اسم التطبيق برنامج لوكي باتشر لتهكير الالعاب .

. سيظهر لك التطبيق وهو عبارة عن لافتة صفراء بها إيموشن مرسوم يبتسم.

قم بتفعيل زر التثبيت وبعد ذلك ستجد التطبيق ينزل بكل سهولة.

قم بالتأكد من وصول النت له.

بعد التنزيل قم بفتح التطبيق ووضع الكود الخاص باللعبة سيقوم بتغييرها إلى كود خاص به وستتمكن من اللعب دون ان تقوم بدفع المال لتحصل على مستويات اللعبة أو أنك تحصل على الهدايا والجواز الموجودة في اللعبة.

تطبيق لوكي باتشر سيسهل عليك ويمنعك من تبديد مالك.

كما أن هذا البرنامج عندما تقوم بتحميله وتنزيله سيعمل على إزالة جميع الإعلانات التي تقطع عليك التمتع باللعبة.

إذا كنت تعتقد ان البرنامج يقوم بتهكير اللعبة فقط ودخول إلى المستويات الصعبة فقط سيقوم بحماية جهازك من ان يكون صعب في اللعب به حيث يقوم بنقل البيانات والمعلومات التي على جهازك الأندرويد من على الذاكرة الخاصة بالأندرويد إلى الذاكرة الخاصة بالإندرويد.

ما هي مميزات برنامج لوكي باتشر لتهكير الالعاب

يحتوي هذا البرنامج على العديد من المميزات التي تجعلك أن تحمله وأنت واثق من هذا البرنامج ومن هذه المميزات:

يقوم تطبيق لوكي باتشر من حذف جميع الإعلانات التي يتم عرضها فسيؤدى ذلك إلى سهولة اللعب وتخفيف الحمل عن جهازك كما ستجد أن جميع التطبيقات سيسهل عليك فتحها.

ستحصل على النجوم والذهب والهدايا التي في اللعبة دون أن تقوم بدفع الكثير من النقود أو الرسوم.

هذا التطبيق يتميز بأن حجمه صغير لا يلزم أن تقوم بحذف بعض التطبيقات حتى يتم تشغيله.

يمكنك من خلال الإعدادات الخاصة به من وضع الألوان التي تريدها كواجهة له.

يساعدك في الحصول على الكثير من المحاولات مجاناً دون دفع رسوم كما يمكنك من كسب العملات التي تساعدك في إزالة الإعلان.

هذا التطبيق تجد فيه ميزة أنه لا يقوم بفرض رسوم أو ترخيص حتى تقوم بتثبيته.

يمكنك هذا التطبيق من عمل نسخ من تطبيقاتك والقيام بتعديلها وترخيصها.

يمنح لك فرصة أن تعرض وتغير إعدادات الألعاب والبرامج كما تريد.

يتميز بواجهة بسيطة وملونة باللون الأصفر حتى يمكنك من قراءة كل ما عليها وتطبيقه بكل سهولة فهو لا يحتاج إلى مبرمج لتنزيله أو خبرة فتستطيع التعامل مع الواجهة الخاصة به دون تعب أو مجهود.

ما هى عيوب لوكي باتشر لتهكير الالعاب

على الرغم من جميع المزايا التي يتمتع بها إلا أنه لا يخلي من العيوب ومن هذه العيوب:

هذا التطبيق لا يعمل على جهاز الأندرويد فقط لا يعمل على الأيفون والأيباد.

كما أنها هنالك بعض البرامج التي لا يستطيع أن يغير فيها أو يغير الإعدادات.

معلومات عن الروت الذي يحتاجه برنامج لوكي باتشر لتهكير الالعاب .

. هو عبارة عن برنامج لحذف التطبيقات الثابتة على جهازك والتي لا يمكن حذفها بسبب أنها على جهازك ثابتة عند شراءك للجهاز كانت محملة بالفعل مع الجهاز وهذا البرنامج سيتيح حذفها بكل سهولة من على الجهاز.

ميزة هذا البرنامج لا يحتاج لوكي باتشر.

معلومات عن تطبيق لوكي باتشر لتهكير الالعاب

إذا تكلمنا عنه سنجده بسيط جدا فهو من البرامج المجانية.

عدد مرات التحميل البرنامج وصلت إلى خمسمائة مليون.

حجم البرنامج أربعة ميجا بايت.

نظام التشغيل على جميع أجهزة الأندرويد فقط.

شارك الخبر