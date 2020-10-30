ليفربول يكشف آخر تطورات جراحة فان دايك

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن آخر تطورات الجراحة التي خضع لها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

فان دايك يخضع لجراحة ناجحة

وذكر البيان: “يؤكد النادي أن فيرجيل فان دايك أجرى عملية جراحية ناجحة بالرباط الصليبي للركبة في لندن، وحالته جيدة.. ويركز المدافع الهولندي الآن على بدء عملية التعافي والتأهيل بمساعدة الفريق الطبي في النادي”.

وتابع ليفربول بيانه بشأن المدافع الهولندي الدولي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قائلًا: “يؤكد النادي عدم وجود جدول زمني محدد لعودة فان دايك إلى الملاعب”.

وكان المدافع الهولندي قد تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول ضد إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ليفربول يُعاني دفاعيًا

ويُعاني ليفربول من أزمة دفاعية منذ إصابة الهولندي الدولي بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد عدم مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وتسعى الإدارة لضم مدافع آخر في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن ليفربول استقر على ضم التركي أوزان كاباك، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكه الألماني، لتدعيم صفوفه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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