مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

المواطن - واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء تداولاتها على انخفاض.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 375.88 نقطة، أو 1.34 %، إلى 27772.76 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 47.66 نقطة، أو 1.40 % ليغلق عند 3360.97 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضًا عند الإغلاق بواقع 177.89 نقطة، أو 1.57 %، إلى 11154.60 نقطة.
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