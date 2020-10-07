مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

المواطن - واس

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء تداولاتها على انخفاض.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 375.88 نقطة، أو 1.34 %، إلى 27772.76 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 47.66 نقطة، أو 1.40 % ليغلق عند 3360.97 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضًا عند الإغلاق بواقع 177.89 نقطة، أو 1.57 %، إلى 11154.60 نقطة.

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